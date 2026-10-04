Sind Corona-Ausschüsse unnötig oder ungewollt? „Lassen Sie diese Zweifel“

Die Regeln sind strikt, ähnlich einer Gerichtsverhandlung: Sämtliche Aufnahmegeräte und Kameras sind verboten. Nur handschriftliche Notizen sind erlaubt. Die Zeugen werden vor ihren Aussagen belehrt, die Wahrheit zu sagen, sonst drohen strafrechtliche Konsequenzen. Ein Sitzungsprotokoll gibt es nicht – jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit.



Die Rede ist vom Corona-Untersuchungsausschuss im Sächsischen Landtag.

13-mal saß das Gremium aus 18 Abgeordneten seit seiner Einberufung im Januar 2025 zusammen. Sieben Ausschussmitglieder gehören der CDU, sechs der AfD, zwei dem BSW sowie je ein Mitglied der SPD, den Grünen und der Linken an. Initiiert hatte den Untersuchungsausschuss einst die AfD mit Unterstützung des BSW.



CDU und SPD hätte eine Enquete-Kommission hinter verschlossenen Türen gereicht. Das schärfere Schwert der Aufklärung ist aber der öffentlich tagende Untersuchungsausschuss. Er kann Zeugen laden, Beweismittel anfordern und Tatsachen ermitteln. Der Name ist gleichzeitig Auftrag des Ausschusses: „Untersuchung der Krisenpolitik der Staatsregierung im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 und COVID-19“.

Was wurde bisher geschafft?

Zuerst einmal muss festgehalten werden, dass die Corona-Pandemie nicht nur unwahrscheinlich viel Leid (17.939 Menschen starben an bzw. mit Corona in Sachsen) und auch Spätfolgen verursacht hat, sondern auch enorm viele Niederschriften. Nach Informationen dieser Zeitung umfasst die Dokumentation der Pandemie in Sachsen eine Million Dokumente, die wiederum rund vier Millionen Seiten füllen – also eine Mammutaufgabe. „Bei vier Jahren effektiver Arbeitszeit und rund 30 Sitzungstagen können wir da unmöglich alles sichten“, sagt ein Abgeordneter dieser Zeitung.

Zudem dürfe die Sichtung der Dokumente nur digital erfolgen, es gäbe keine maschinelle Lesbarkeit und auch keine Kopien, um dem Datenschutz gerecht zu werden – das beklagen mehrere Fraktionen.

Die Corona-Pandemie führte auch an Deutschlands Schulen zu großen Einschränkungen (Archivbild). © IMAGO/Markus Matzel

Ministerpräsident und Sozialministerin sollen aussagen

Während sich die bisherigen Sitzungen mit der Verhältnismäßigkeit der getroffenen Corona-Maßnahmen und dem wissenschaftlichen, medizinischen Hintergrund befassten, soll es nächstes Jahr um die Aspekte Inneres, Justiz und Kommunales gehen. 2028 stehen dann unter anderem die Pandemie-Auswirkungen auf Schulen, Kindergärten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf der Tagesordnung.

Fragt man die Landtagsfraktionen, wie sie das bisher Erreichte einordnen, ist die Mehrheit wenig bis gar nicht auskunftsfreudig. Für die AfD antwortet das Ausschussmitglied Thomas Prantl so: „Es verdichtet sich nach bisherigem Stand der Eindruck strategischer Versäumnisse der Regierung. Sie hatte dabei nach unserer Auffassung eine Holschuld, hätte sich also Wissen über die Unwirksamkeit bestimmter Maßnahmen und den fehlenden Fremdschutz durch die Impfung selbst aneignen müssen. Es gab genug Experten, die rechtzeitig vor verfassungswidrigen Maßnahmen gewarnt haben. Wir werden nun im nächsten Schritt SPD-Gesundheitsministerin Petra Köpping und CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer vorladen und genau damit konfrontieren.“

Ausschussmitglied Ines Biebrach (BSW) sagt auf OAZ-Anfrage: „Nach der bisherigen Befragung von 14 Sachverständigen und vier Zeugen sowie der Anforderung von mehreren tausend Aktenordnern steht für uns fest: Die Aufarbeitung ist notwendig und sie bedarf eines großen personellen und persönlichen Engagements. Wie sich auch anhand der Fragen und Antworten in den öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses erkennen lässt, wird das Aufklärungsinteresse leider zu häufig durch politische Positionen überlagert.“

Ausschussmitglied Sophie Koch (SPD) erwartet, „dass die Staatsregierung die Aufklärung wie bisher durch eine umfangreiche Aktenübermittlung und durch Aussagen der damaligen Entscheidungsträger unterstützen wird.“ Und weiter: „Eine abschließende Bewertung bleibt dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vorbehalten.“ Auch Linke und CDU möchten keine Zwischenbilanz der Arbeit ziehen, sondern „aus Respekt vor dem Gremium das Ende der Beweisaufnahme abwarten“, so der Fraktionssprecher der Linken. Die Grünen beantworteten die OAZ-Anfrage nicht.

845 Anträge auf Impfschäden, aber nur 33 genehmigt

Dann zu den Fakten: Der Kommunale Sozialverband (KSV) Sachsen erklärte auf Anfrage der OAZ, dass im Freistaat bis Ende August 845 Entschädigungsverfahren aufgrund von Impfungen gegen das Sars-CoV2-Virus erfasst waren. Bis auf 22 davon sind alle abgearbeitet und beschieden. „Davon umfassen 792 Verfahren unmittelbar geschädigte Personen, 29 Verfahren Hinterbliebene und 24 Anträge Bestattungsleistungen“, erklärt KSV-Pressesprecherin Gabriele Reichel. In drei Fällen „wurde ein Zusammenhang zwischen einer Impfung und einem Todesfall bejaht“, so Reichel weiter.

In nur 33 Fällen wurde der Entschädigungsanspruch jedoch auch anerkannt. In 26 Fällen haben die Betroffenen „vorübergehende oder dauerhafte Gesundheitsstörungen“, in fünf Fällen wurden Hinterbliebenen Entschädigungen gezahlt sowie in zwei Fällen Bestattungskosten. Demzufolge liegt die Anerkennung von Impfschäden in Sachsen bei 4 Prozent und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 6,2 Prozent.

Insgesamt zahlte Sachsen von Anfang 2024 bis Mitte 2026 insgesamt 15,7 Millionen Euro an Entschädigungen, mehr als 5 Millionen Euro pro Jahr im Schnitt. Die KSV weist darauf hin, dass die Zahlungen nicht nach Impfstoffen unterteilt sind, somit also alle Schäden durch Impfungen jeglicher Art betreffen.

192 Millionen Impfdosen wurden insgesamt in Deutschland verabreicht. © Michael Kappeler/afp

Viele Akten und Experten, wenig Zeit

Doch die Ausschussmitglieder beharken sich auch untereinander – beispielsweise mit Termin-Debatten: Der Virologe Christian Drosten wurde dreimal als Sachverständiger geladen, der Ausschuss hat aber nur eine feste Anzahl von Sitzungsterminen, bei denen möglichst viele Experten gehört werden sollen. Dennoch waren die Auftritte Drostens im Mai, August und November 2025 denkwürdig.

Als der renommierte Virologe im Ausschuss zu Impfungen und dem fehlenden Fremdschutz oder auch der Notwendigkeit einer so langen Schulschließung befragt wurde, antwortete er: „Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob die Impfung die Übertragung unterbricht. Wir haben die Daten.“ Mehrere Medien, darunter das Deutsche Ärzteblatt, berichteten damals übereinstimmend über Drostens Auftritt.

Er habe eine Folie mit Zahlen gezeigt, die verdeutlichten, dass mit den Impfungen auch die Zahl der Infektionen und Todesfälle zurückging. Bei der Omikron-Variante habe die Impfung dann zumindest die Schwere der Erkrankung abgemildert.

Auch über die Zahlen zur Übersterblichkeit gäbe es keine zwei Meinungen, so Drosten. Es sei denn, man zweifle an, dass ein Arzt eine Todesursache nicht richtig bescheinige oder ein Statistiker die Zahlen nicht zusammenrechnen könne, sagte Drosten. Ein Satz blieb den Ausschussmitgliedern besonders in Erinnerung: „Lassen Sie diese Zweifel.“

Die Kritiker: Alexander Kekulé und Henrik Ullrich

Zweifel gab es jedoch auch in der Wissenschaft selbst. Der Virologe Alexander Kekulé sprach in seinen Anhörungen in den Untersuchungsausschüssen der Landtage in Sachsen und Thüringen durchaus von Fehlern in Politik und Wissenschaft. Nach seiner Anhörung im März dieses Jahres in Erfurt erklärte er in einem Interview mit der ARD: Insbesondere im zweiten Lockdown habe „man Fehler gemacht“.

Und Kekulé weiter: „Im Herbst 2020 hatten wir ja viele Alternativen. Man wusste, dass man Masken benutzen kann. Man wusste, dass Kinder nicht mehr so ansteckend sind, wie man vermutet hatte. Und da hätte man vieles tun können, um zum Beispiel auch für Altenheime Konzepte zu haben. Und die hat man nicht gehabt. Dann kam die von allen vorhergesagte Herbstwelle. Und da konnte man dann nichts anderes mehr machen, als einen Lockdown zu verhängen. Das war so ein typischer Fehler, wo man eigentlich aufarbeiten müsste, woran das gelegen hat.“

Eine Stellschraube sei für Kekulé auch die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft: „Das Wichtigste ist eigentlich, dass man den Beratungsprozess verbessern muss. Es sind viele Dinge wirklich falsch gemacht worden, weil Politiker, die es gut gemeint haben, einen schlechten Ratschlag von der Wissenschaft bekommen haben. Das lag daran, dass einfach die Wissenschaftler untereinander das vorher nicht diskutiert haben. Da sind einzelne Wissenschaftler vorgetreten und haben einen Vorschlag gemacht. Der wurde dann umgesetzt.“

Diese Fehleranalyse würde Henrik Ullrich, Chef der Radiologie am Collm Klinikum Oschatz, um einen wesentlichen Aspekt erweitern wollen: „Die äußerst mangelhafte Datenerhebung und qualitativ schlechte Datenauswertung während der Pandemie“, so Ullrich gegenüber der OAZ.

Er hatte zwischen 2020 und 2023 selbst Daten in seiner Klinik erhoben, die jedoch keine Berücksichtigung in der Corona-Politik fanden. Dafür trug er sie Ende August im sächsischen Untersuchungsausschuss erneut vor: „Ich habe versucht zu zeigen, dass eben der PCR-Test nicht tauglich war, allein genutzt zu werden für eine sichere Diagnosestellung der Krankheit Covid-19. Wenn wir uns erinnern, ist das ja sozusagen immer gleichgeschaltet worden: Ein positiver Test ist gleichzeitig auch ein positiver Covid-19-Fall. Das konnte ich anhand meiner erhobenen Daten eindeutig widerlegen. Nur für ein Drittel der Patienten fiel ein positiver PCR-Test auch tatsächlich mit dem Krankheitsbild Covid-19 zusammen“, so Ullrich.

Die anderen zwei Drittel seien aufgrund einer anderen Diagnose (etwa Gehirnblutung, Herzinfarkt, Unfall) in der Klinik aufgenommen worden und zeigten in Bezug auf Covid-19 „völlig atypische oder gar keine charakteristischen Symptome“.

Auch bei Krankheitsverläufen von Geimpften und Ungeimpften gab es in der Oschatzer Klinik „einen signifikanten Unterschied“, so Ullrich weiter. „Es war tatsächlich so, dass bei den Patienten, die wir betreut haben, diejenigen, die mit den modernen mRNA-Präparaten versorgt wurden, einen schlechteren Verlauf hatten und häufiger an einer nachfolgenden Covid-19-Erkrankung gestorben sind.“

Ein weiterer Aspekt seiner rund zweistündigen Befragung war der Infektionsschutz – entweder durch eine Impfung oder durch eine abgelaufene Infektion mit Sars-CoV-2 – bei seinen Mitarbeitern. „Und auch da konnte ich zeigen, dass die ungeimpften Mitarbeiter deutlich weniger krank waren. Ich habe die Antikörper und auch die T-Zellreaktion bei den Mitarbeitern verfolgt und damit dokumentiert, dass sie nach einer durchgemachten Infektion einen tatsächlich guten und dauerhaften, über Jahre anhaltenden Schutz hatten und es keiner zusätzlichen Impfung zur Verbesserung ihres Immunstatus gegenüber Sars-CoV-2 bedurfte.“

Auch die Zweiklassengesellschaft der Geimpften und Ungeimpften wird noch Thema im sächsischen Untersuchungsausschuss sein. Der BSW-Landtagsabgeordnete Jens Hentschel-Thöricht erklärt: „Ungeimpfte durften während der Corona-Pandemie vielerorts selbst mit negativem Test nicht ins Restaurant oder zu Veranstaltungen. Geimpfte hatten zunächst auch ohne aktuellen Test Zutritt. Im Untersuchungsausschuss müssen wir klären, welche Unterlagen den Entscheidungen zugrunde lagen, wie Alternativen geprüft und wann die Regeln an neue Erkenntnisse angepasst wurden.“

Untersuchungsausschüsse: unnötig oder unerwünscht?

Überschaubar ist die Zahl der Corona-Untersuchungsausschüsse insgesamt deutschlandweit. In den Länderparlamenten gab oder gibt es neben Sachsen nur noch in Thüringen, Brandenburg und Hessen einen Untersuchungsausschuss. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sowie der Bund beleuchten die staatlichen Maßnahmen der Corona-Pandemie in Enquete-Kommissionen. Sachsen-Anhalt und Bayern haben einen nicht-parlamentarischen Expertenrat.

Während sich die sächsische Staatsregierung für mehrere Millionen Euro pro Jahr 113 Beauftragte in ihren Ministerien und der Staatskanzlei leistet, darunter jeweils zehn für Datenschutz, Geheimschutz, Informationssicherheit oder auch Gleichstellung, gibt es diesen Posten speziell für die Pandemie-Aufarbeitung nicht.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der noch während der Pandemie die harten Lockdown-Maßnahmen verteidigte, plädierte später in den Medien für eine „schonungslose Aufklärung“. Doch die fehlt bisher – ein Grund dafür, warum auch das Vertrauen in die Politik weiter sinkt.

Denn das Meinungsbild zur Pandemie ist eindeutig, zumindest in Ostdeutschland: Laut einer Umfrage 2024 in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt für das Format „MDRfragt“ gaben 56 Prozent der 22.000 Befragten an, „wenig bis gar kein Verständnis“ für Fehlentscheidungen der Corona-Politik zu haben. Für 62 Prozent gingen die Corona-Maßnahmen zu weit. Für eine NDR-Umfrage im letzten Jahr, an der sich 24.000 Norddeutsche beteiligten, erklärten 65 Prozent: „Mehr politische Aufarbeitung ist nötig.“

Dresden: Der Gebäudekomplex am linken Bildrand beherbergte auch Räume für Quarantäne-Verweigerer. Direkt nebenan ist die Justizvollzugsanstalt Hammerweg. © imago

Auch der härteste bisher bekannte Fall einer Corona-Maßnahme gegen einen damals 14-Jährigen in Sachsen ist noch nicht aufgeklärt. Der Jugendliche aus der Lausitz wurde vom 29. April bis 9. Mai 2021 per Beschluss des Amtsgerichtes Bautzen zwölf Tage lang in einer Einrichtung in Dresden zwangsuntergebracht. Die „Ermächtigung der Unterbringung“, so das sächsische Innenministerium, habe sich aus dem Infektionsschutzgesetz ergeben. Der Teenager hatte gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen.

Nach dem Jugendlichen wurden noch drei weitere Personen im Alter von 21 Jahren (vier Tage im Mai 2021), 26 Jahren (14 Tage im Januar 2022) und 62 Jahren (neun Tage im März 2022) in derselben Dresdner Einrichtung zwangsuntergebracht.

Die Einrichtung dafür befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Dresdner Justizvollzugsanstalt am Hammerweg. Wer diese Unterbringung angewiesen hat und ob vorher mildere Mittel der Disziplinierung geprüft wurden, ist auch Jahre später unklar. Eine Sprecherin des Sozialministeriums erklärte der OAZ: „Wir können diese Fragen nicht beantworten, weil wir schlicht nicht zuständig waren. Die Einweisung wurde von den Kommunen und Landkreisen umgesetzt.“

Auch hier fordert Ausschussmitglied Jens Hentschel-Thöricht (BSW) im Gremium Aufklärung: „Bei einem derart schwerwiegenden Eingriff müssen die Abläufe lückenlos nachvollziehbar sein. Gerade bei einem Minderjährigen darf darüber keine Unklarheit bestehen.“

Ob der Untersuchungsausschuss am Ende wirklich aufklärt, wird sich erst im Abschlussbericht 2029 zeigen. Für Henrik Ullrich blieb ein fader Beigeschmack seiner Anhörung im Landtag: „Es war schon ein eigenartiges Gefühl. Man hat an der Art und Weise, wie man befragt worden ist, gemerkt, dass eher Ablehnung als der Wunsch einer Aufarbeitung den Grundtenor des Großteils dieses Untersuchungsausschusses bestimmt.“

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