Sitz in UN-Aufsichtsgremium: Polen setzt sich gegen Russland durch – eine Stimme Vorsprung

Polen gewinnt die Abstimmung um einen Sitz im UN-Aufsichtsgremium JIU knapp. Das Land erhielt 95 Stimmen – laut Polens UN-Botschafter eine mehr als Russland.

Polen hat sich bei einer Abstimmung der UN-Generalversammlung gegen Russland durchgesetzt. Polen wurde ausgewählt, einen Kandidaten für die Gemeinsame Inspektionsgruppe der Vereinten Nationen (JIU) für Osteuropa vorzuschlagen, wie der polnische Sender TVP World berichtet.



Nach Angaben des polnischen Außenministeriums erhielt Polen bei der Abstimmung die Unterstützung von 95 Mitgliedstaaten. Damit lag das Land laut TVP World mit einer Stimme vor Russland. Da es eine geheime Abstimmung gewesen sei, sei jedoch nicht bekannt, welche Länder Polen unterstützt hatten, sagte Polens UN-Botschafter Krzysztof Szczerski laut der Nachrichtenagentur PAP.

Polen kehrt nach mehr als 20 Jahren zurück

Das Ministerium sprach auf X von einem „historischen Sieg für Polen bei den Vereinten Nationen“. „Mit der Wahl Polens in die Gemeinsame Inspektionsgruppe (JIU) endet Moskaus 60-jährige Besetzung eines der Sitze“, hieß es weiter. Sechs Jahrzehnte lang sei einer der beiden für Osteuropa reservierten Sitze von der Sowjetunion oder Russland besetzt worden.

Polen war zuletzt von 1991 bis 2002 mit einem Inspektor aus der Region Mittel- und Osteuropa in der JIU vertreten, erklärte das polnische Außenministerium. Mit dem Ende seiner laufenden Amtszeit im kommenden Jahr wird Russland laut TVP World keinen der beiden Plätze in der Osteuropäischen Gruppe innehaben. Den anderen Platz hat demnach Moldau noch bis 2030 inne.

Szczerski bezeichnete das Ergebnis gegenüber PAP als großen Erfolg einer intensiven diplomatischen Kampagne. Die Abstimmung sei bis zuletzt hart umkämpft gewesen. „Wir haben mit einer Stimme gewonnen“, sagte er. Die Kampagne sei innerhalb der Europäischen Union koordiniert worden, deren Mitgliedstaaten Polen als gemeinsamen Kandidaten unterstützt hätten.

Kontrollgremium überwacht UN-System

Die JIU wurde 1966 gegründet und ist „das einzige unabhängige externe Aufsichtsorgan des UN-Systems mit einem systemweiten Mandat“, wie aus einer UN-Mitteilung hervorgeht. Die Gruppe führt demnach Inspektionen und Evaluierungen durch, um die Verwaltung, die Effizienz und die Zusammenarbeit zwischen den UN-Organisationen zu verbessern. Sie besteht aus bis zu elf Inspektoren, die für jeweils fünf Jahre ernannt werden. Neben Polen wurden laut UN-Mitteilung auch China, Japan und Botswana ausgewählt, Kandidaten für die JIU vorzuschlagen.

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