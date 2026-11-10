Der Adventskalender von Kim Kardashians Marke Skims wird im Netz verspottet. Dabei ist er nur ein Symptom für einen viel größeren Rummel.

Parfüm, Schmuck, Haargummis: In Adventskalendern steckt heute viel mehr als Schokolade. Ob sich der Kauf lohnt, ist eine andere Frage.

Der Dezember steht vor der Tür und mit ihm der Konsumwahn. Was mit Halloween-Kostümen und dem Black Friday anfängt, findet am 24. Dezember unterm Weihnachtsbaum seinen Höhepunkt. Vorher darf man sich 24 Tage lang über kleine Geschenke aus dem Adventskalender freuen. Vorausgesetzt natürlich, man hat den richtigen gekauft.



Wer beim Kalender von Kim Kardashians Shapewear-Marke Skims zugeschlagen hat, eher nicht. In Auspackvideos in den sozialen Medien geht er gerade viral, allerdings als Lachnummer: Hinter gerade mal zwölf Türchen stecken Haargummis, Haarklammern und ein Teddy-Schlüsselanhänger. Für umgerechnet rund 130 Euro.

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Dabei ist der Skims-Flop nur ein Symptom. Der Rummel um Adventskalender ist längst ein eigenes Geschäft aus Rabatten, Auspackvideos und Kaufdruck. Da fragt man sich: Wie viel Schrott muss noch drinstecken, bis wir nicht mehr darauf reinfallen?

Shapewear-Marke Skims lanciert Adventskalender: Zwölf Türchen, null Glamour

Skims verkauft dieses Jahr zum ersten Mal einen Adventskalender. Das überrascht kaum. Heute hat schließlich fast jede größere Marke einen im Angebot.



Stutzig macht schon der Name: Als „Accessories Advent Calendar – Holiday Essentials“ bewirbt Skims den Kalender, dazu das Versprechen „12 Tage voller Spaß und Überraschungen“. Für eine Marke, die vor allem für ihre Shapewear-Produkte und Unterwäsche bekannt ist, klingt das schon einmal leicht ungewöhnlich. Ein Blick in die Accessoires-Rubrik des Onlineshops lässt immerhin auf kuschelige Socken, Schals oder Decken hoffen.

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Aber nichts da. Die große Box mit Schleifen und Christbaumkugeln verspricht viel, hinter den zwölf Papiertürchen steckt dagegen wenig: ein karierter Teddy-Schlüsselanhänger, Haargummis, Haarklammern, ein Mini-Kamm, mit dem man sich nicht einmal kämmen kann, und zu allem Überfluss Haarbänder, die an BH-Träger erinnern.



Auf die Auspackvideos folgt ein großer Aufschrei im Netz, viele Nutzer machen sich lustig und vergleichen den Inhalt des Kalenders mit den Fundstücken unter ihrem Sofakissen oder unter dem Autositz.

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Panne oder Marketing-Coup?

Inzwischen hat Skims reagiert: Der Kalender habe „für manche“ nicht die Erwartungen erfüllt, und alle Käufer seien persönlich kontaktiert worden, um eine Lösung anzubieten.



Zur Wahl stehen zwei Wege: Wer den Kalender kostenlos zurückschickt, bekommt sein Geld über die ursprüngliche Zahlungsmethode zurück. Wer ihn samt Inhalt behält, erhält einen Skims-Gutschein in Höhe des Kaufpreises.



Manche Nutzer in den Kommentaren der Auspackvideos vermuten hinter dem Ganzen eine kalkulierte Werbeaktion. Zuzutrauen wäre es der Marke: 2023 brachte Skims einen Push-up-BH mit künstlichen Nippeln heraus, letztes Jahr einen Tanga mit künstlichem Schamhaar.

Kein Einzelfall: Chanel und Dior haben es vorgemacht

Neu ist so ein Adventskalender-Flop nicht. 2021 brachte Chanel zum 100. Geburtstag seines Parfüms N°5 einen Kalender in Form eines riesigen Flakons heraus. Preis: rund 700 Euro. Hinter den Türchen steckten unter anderem Aufkleber, Plastikarmbänder, ein Daumenkino und ein leerer Staubbeutel. Im Internet wurde er heiß diskutiert. Chanel bedauerte, dass der Kalender manche enttäuscht habe. Er sei aber ein Sammlerstück, und der Inhalt sei auf der Internetseite und der Verpackung zu sehen gewesen.

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Ein Jahr später legte Dior noch eine Schippe drauf: 3.500 US-Dollar kostete der „Trunk of Dreams“, eine Miniatur der Pariser Dior-Boutique. In den Schubladen lagen vor allem Parfümproben in Miniatur- und Probiergrößen, Seifen und Kerzen.

Wie lange lassen sich Kunden noch an der Nase herumführen?

Warum kaufen Menschen so einen Kalender und hoffen, ein Vielfaches des Preises zurückzubekommen? Zumal Skims den Inhalt auf der Internetseite auflistet. Wer über 100 Euro ausgibt, hätte also nachlesen können.



Früher war die große Frage, ob es den Schokokalender von Aldi, Lidl und Co. gibt oder einen selbst gebastelten von Mama. Heute ist der Adventskalender, einst für Kinder gedacht, ein Kaufrausch für Erwachsene. Den „richtigen“ zu finden, ist fast schon eine Wissenschaft, an der andere mitverdienen: Unboxing-Videos boomen, und Influencer testen, bewerten und vergleichen schon Wochen vor dem 1. Dezember.

Ausgedient: Der klassische Schokokalender hat bei Erwachsenen gegen Luxuskalender verloren. © Breuel-Bild/Imago

Das Ergebnis ist ein Teufelskreis. Die Firmen werben mit Rabatten und einem Warenwert, der angeblich über dem Kaufpreis liegt. Und beim Kunden kommt vor allem eins an: Druck. Wer keinen Kalender hat, verpasst was. Wer den falschen hat, auch.

Dabei könnte man sich die Produkte, die man wirklich will, einfach so kaufen. Ohne Türchen, ohne Warten und meistens günstiger. Denn klar ist: Wer über 100 Euro für einen Adventskalender ausgibt, hat rein gar nichts gespart. Dass man sich all die Kleinigkeiten selbst gekauft hätte, ist praktisch ausgeschlossen. Dass man alles davon gebrauchen kann, genauso.

Gamification statt Schnäppchen

Aber ums Sparen geht es eigentlich gar nicht. Der Adventskalender ist Gamification (die Übertragung von Spielemechaniken auf spielfremde Bereiche) und Kindheitsnostalgie pur: jeden Tag ein Türchen, jeden Tag eine Überraschung, jeden Tag ein kleiner Glückskick. In einer Welt voller Krisen wird er zum Anker, zu einem Stück kindlicher Vorfreude, das man sich einfach kaufen kann.



Was drin ist, wird da fast nebensächlich. Hauptsache, es gibt etwas auszupacken, am besten von der Lieblingsmarke. Das erklärt vielleicht auch, warum beim Skims-Kalender kaum jemand vorher in die Produktliste geschaut hat. Am Ende kauft man einem Großkonzern seine Pröbchen ab und bekommt dafür das Gefühl, sich etwas gegönnt und dabei noch gespart zu haben.



Vielleicht ist der gute alte Schokokalender am Ende also gar keine so schlechte Wahl. Er kostet ein paar Euro, hat 24 Türchen statt zwölf, und hinter jedem steckt wenigstens das, was man erwartet – und das im Magen landet und nicht in einer Schublade verstaubt.

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