Sky du Mont und Julia Schütze sind getrennt – skandalfrei und ohne öffentlichen Streit, wie man es von dem Schauspieler gewohnt ist. Wer sind seine vier Ex-Frauen von Helga Lehner bis Mirja du Mont?

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Haben sich nach fünf Jahren getrennt: Sky du Mont und seine Freundin Julia Schütze

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Im nächsten Jahr wird der Schauspieler Sky du Mont 80 Jahre alt, und man kann mit Fug und Recht sagen, dass er auf ein bewegtes Leben blickt. Neben seinen Rollen vom „Schuh des Manitu“ bis „Eyes Wide Shut“ ist der in Argentinien geborene Spross der bekannten Verlegerfamilie DuMont auch regelmäßig wegen seines Privatlebens in den Schlagzeilen.



Auch jetzt wieder, wo die Trennung des charismatischen Schauspielers von der ORF-Moderatorin Julia Schütze (50) bekannt geworden ist. Nach fünf Jahren Beziehung ist es aus zwischen dem Paar, böses Blut gibt es nicht. Man habe sich auseinandergelebt, sei aber friedlich. „Es gibt keinen Streit“, sagte du Mont der Bunten.

Sky du Mont und Julia Schütze: Trennung nach fast fünf Jahren

Für den Wahl-Hamburger, der eigentlich Marco Claudio Cayetano Neven du Mont heißt, ist es nicht die erste Beziehung, die zu Ende geht. Viermal war Sky du Mont bereits verheiratet, bevor er die Journalistin Julia Schütze traf.

In erster Ehe war er ab 1972 mit der Schauspielerin Helga Lehner verheiratet. Lehner war in den Sechzigern in etlichen Filmen zu sehen, konzentrierte sich später auf Werbung, Theater und Auftritte im Fernsehen.

Otto Waalkes, Sky du Mont und Helga Lehner 1985 bei einer Filmpremiere in München © Lindenthaler/Imago

Sky du Mont trennte sich von Helga Lehner, als er die französische Schauspielerin Diane Stolojan kennenlernte, die er 1992 heiratete.



Stolojan spielte seit 1979 in Film und Fernsehen, ihr Schaffen umfasst rund 40 Produktionen. Die gebürtige Pariserin und du Mont bekamen einen Sohn, ließen sich aber nach drei Jahren Ehe schon wieder scheiden.

Weder Sky du Mont noch Diane Stolojan haben jemals konkrete öffentliche Gründe für ihre Scheidung im Jahr 1995 genannt. Die genauen Hintergründe ihrer Trennung blieben privat.

Diane Stolojan, hier in einem Film mit Heiner Lauterbach 1991 © KPA/Imago

Von 1995 bis 2000 war du Mont dann in dritter Ehe mit Cosima von Borsody verheiratet, einer Halbschwester der Schauspielerin Suzanne von Borsody. Auch Cosima von Borsody ist in der Branche tätig, spielte Fernsehrollen in „Ein Schloß am Wörthersee“ oder „Das Traumschiff“. Mittlerweile tritt sie auch als Malerin in Erscheinung.

Über die Ehe mit Sky du Mont selbst ist öffentlich nur wenig bekannt, da beide ihr Privatleben weitgehend diskret hielten.

Sky du Mont mit Cosima von Borsody bei einer Preisverleihung 1999 in Berlin © imago stock&people

In Interviews blickte du Mont oft nüchtern und selbstironisch auf seine vielen Ehen und Scheidungen zurück und betonte, dass man sich im Wesentlichen gut verstehe.

So auch mit seiner vierten Ehefrau, dem Model Mirja Becker. Sie heiratete der Schauspieler im Jahr 2000, Mirja du Mont ist bis heute auch die Frau, die am meisten mit ihm verbunden wird.

Mirja du Mont: 16 Jahre Ehe mit dem „Traumpaar der Promi-Szene“

Die langjährige Ehe, gemeinsame Fernsehauftritte und ihre eigene Medienpräsenz sorgten dafür, dass das Paar besonders stark im Fokus stand. Mit ihr trat du Mont als Teil der Stammbesetzung der Spielshow „Typisch Frau – Typisch Mann“ auf, gemeinsam haben sie zwei Kinder.

16 Jahre lang schritten Sky und Mirja du Mont als Ehepaar über die roten Teppiche der Republik, sorgten zum Beispiel bei der Premiere des Kultfilms „Der Schuh des Manitu“ im Jahr 2001 als frisch verheiratetes Paar für großes Blitzlichtgewitter.

Mirja und Sky du Mont mit ihren Kindern bei einer Musicalpremiere 2015 in Hamburg © Imago

Die Auftritte blieben auch in den Jahren danach stets vertraut und makellos, daher kam die Trennung im Jahr 2016 für die Öffentlichkeit sehr überraschend. Sky und Mirja du Mont galten als das skandalfreie Traumpaar der deutschen Promi-Szene schlechthin.

Und Skandale gab es auch rund um die Trennung nicht, die der Schauspieler im Juli 2016 bekannt gab. Mirja du Mont sprach später in Interviews von einer schwierigen Entscheidung. Sie sei nicht mehr glücklich und an einem Punkt in ihrem Leben gewesen, an dem sie gemerkt habe, dass sie etwas ändern wolle: „Wir haben nebeneinanderher gelebt. Ich habe auf mein Herz gehört – auch wenn ich wirklich die Zähne zusammenbeißen musste.“

Sky du Mont litt anfangs sehr unter dem Ehe-Aus, bezeichnete die Trennung Jahre später in einem Interview aber als „absehbar“ aufgrund des großen Altersunterschieds.

Den gab es allerdings auch in der Beziehung zur Journalistin Julia Schütze, die knapp 30 Jahre jünger ist als er. Skandalgeschichten sind auch bei dieser Trennung kaum zu erwarten. Sky du Mont sagte zur Trennung noch: „Ich möchte betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia.“ Er genieße jetzt sein Leben in Hamburg und habe keine Angst mehr vor dem Alleinsein.

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