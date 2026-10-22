Smart-Meter-Brief im Briefkasten: Warum Sie dieses Angebot nicht annehmen müssen

Die Verbraucherzentrale Bremen warnt vor Schreiben, die wie eine Einbau-Ankündigung wirken – tatsächlich ist es Werbung eines privaten Anbieters mit versteckten Folgekosten.

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Mehrere Verbraucherzentralen und Netzbetreiber warnen vor Schreiben, die den Einbau eines Smart Meters als dringend darstellen – tatsächlich handelt es sich um ein freiwilliges Angebot (Symbolbild).

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Die Verbraucherzentrale Bremen hat am 20. Oktober vor derzeit in der Stadt verteilten Schreiben der Firma Deutsche Messwesen gewarnt, die den Einbau eines Smart Meters ankündigen. Der Betreff erwecke den Eindruck einer konkreten Installationsplanung, doch tatsächlich handele es sich um ein freiwilliges Angebot eines wettbewerblichen Messstellenbetreibers. Empfänger müssen nicht reagieren – die Briefe sorgen aber bundesweit für Verunsicherung.

Kostenlose Installation, 99 Euro im Kleingedruckten

Auf den ersten Blick klingt das Angebot verlockend: null Euro für den Einbau des digitalen Zählers. Erst im weiteren Text des Schreibens wird erkennbar, dass für den laufenden Messstellenbetrieb jährlich 99 Euro bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten anfallen.

Während der Mindestlaufzeit kommen damit mindestens 198 Euro zusammen. Die regulär vom Anbieter mit 100 Euro bezifferte Installationsgebühr entfällt nur, wenn Empfänger einen Aktionslink innerhalb der gesetzten Frist nutzen – ein Mechanismus, der nach Einschätzung mehrerer Verbraucherzentralen unnötigen Zeitdruck erzeugt.

Was die Verbraucherzentrale Bremen kritisiert

Die Energieexpertin Inse Ewen empfiehlt, „ein solches Angebot nur nach sorgfältiger Prüfung der Laufzeit, der jährlichen Kosten, möglicher Zusatzleistungen und der Folgen eines Betreiberwechsels“ anzunehmen. Deutsche Messwesen sei kein grundzuständiger Messstellenbetreiber, sondern trete als privater Wettbewerber auf.

Das bedeutet: Der Brief ist keine Mitteilung des örtlichen Netzbetreibers über einen gesetzlich geplanten Zählertausch. Wer das Schreiben ignoriert, verpasst keinen Pflichttermin. Falls der zuständige Betreiber tatsächlich einen Einbau plant, informiert er gesondert und rechtzeitig.

Gronauer entdeckt die Kosten erst spät

Dass die Gestaltung der Briefe Missverständnisse auslösen kann, zeigt ein Fall aus Gronau in Niedersachsen. Karsten Mentzendorff verstand das Schreiben zunächst als konkrete Einbauplanung für seine Adresse. Die jährliche Gebühr und die Mindestlaufzeit fielen ihm erst beim Lesen des Kleingedruckten auf.

Mentzendorff sprach von unlauterer Werbung. Das Unternehmen wies den Vorwurf zurück und erklärte, Freiwilligkeit, Anbieterstatus und Kosten würden offengelegt. Eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung über die Kampagne liegt bislang nicht vor.

Kampagne läuft bundesweit seit Frühjahr 2026

Die Bremer Warnung ist kein Einzelfall. Seit dem Frühjahr 2026 haben Verbraucherzentralen in mehreren Bundesländern auf die Schreiben reagiert. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen veröffentlichte bereits im Juli eine Einordnung, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kritisierte das Sechs-Wochen-Zeitfenster und die hervorgehobene Gratisinstallation.

Auch Netzbetreiber warnen ihre Kunden aktiv. Enercity Netz dokumentierte konkrete Werbeaussagen aus einer Briefvariante und bewertete die Kombination aus Straßenbezug, Fristdruck und Sparversprechen als mindestens missverständlich. In Schleswig-Holstein berichtete der NDR von Erinnerungsschreiben, die nach der ersten Aussendung folgten.

Warum die beworbene Ersparnis nicht garantiert ist

In den Schreiben wird eine jährliche Einsparung in Aussicht gestellt, unter anderem mit Verweis auf § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Dieser Paragraph regelt die netzorientierte Steuerung von Wärmepumpen, Wallboxen oder Batteriespeichern – und kann zu reduzierten Netzentgelten führen.

Doch allein der Einbau eines Smart Meters reicht dafür nicht aus. Die Verbrauchseinrichtung muss technisch eingebunden und beim Netzbetreiber angemeldet sein. „Eine bestimmte jährliche Ersparnis ist nicht allein durch den Einbau eines Smart Meters garantiert“, fasst Energieexpertin Ewen zusammen. Ob und in welcher Höhe sich eine Entlastung ergibt, hängt vom Einzelfall ab.

Gesetzliche Preisobergrenzen beim örtlichen Betreiber

Beim grundzuständigen Messstellenbetreiber gelten gesetzlich festgelegte Preisobergrenzen. Für Haushalte mit einem Verbrauch zwischen 6.000 und 10.000 Kilowattstunden liegen sie laut Bundesnetzagentur bei 40 Euro jährlich, für bestimmte steuerbare Verbrauchseinrichtungen bei 50 Euro. Für eine zusätzliche Steuerungseinrichtung können bis zu 50 Euro hinzukommen.

Ein pauschaler Vergleich mit den 99 Euro von Deutsche Messwesen greift allerdings zu kurz. Entscheidend sind der individuelle Verbrauch, der Anlagentyp, enthaltene Zusatzleistungen und die konkrete Preisstellung des örtlichen Betreibers. Wer einen Wechsel erwägt, sollte beide Angebote mit allen Posten nebeneinanderlegen.

Für wen der Einbau tatsächlich Pflicht ist

Der Gesetzgeber schreibt den schrittweisen Einbau intelligenter Messsysteme nur für bestimmte Gruppen vor: bei einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden, bei steuerbaren Geräten wie Wärmepumpen oder Wallboxen, die seit dem 1. Januar 2024 in Betrieb sind, sowie bei Erzeugungsanlagen mit mehr als sieben Kilowatt Leistung.

Für alle anderen Haushalte bleibt der Einbau freiwillig. Und selbst wer in eine Pflichtgruppe fällt, bekommt die Ankündigung vom zuständigen Messstellenbetreiber – nicht von einem privaten Wettbewerber per Postwurf.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie den Absender des Schreibens: Stammt es von Ihrem örtlichen Messstellenbetreiber oder von einem privaten Anbieter wie Deutsche Messwesen? Nur im ersten Fall kann eine gesetzliche Pflicht dahinterstehen. Schließen Sie keinen Vertrag allein wegen der Briefgestaltung oder einer knappen Frist ab.

Vergleichen Sie vor einer freiwilligen Entscheidung die jährlichen Kosten, die Vertragslaufzeit, enthaltene Leistungen und die Folgen eines Betreiberwechsels mit dem Angebot Ihres grundzuständigen Betreibers. Ihre Verbraucherzentrale berät bei Unsicherheit – die Energieberatung ist in vielen Fällen kostenlos.

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