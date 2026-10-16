Als Folge der Waldbrände in Indonesien herrscht auch in dem südostasiatischen Stadtstaat seit Tagen dicke Luft. Der Feinstaub entspricht inzwischen mehreren Zigaretten täglich.

Ein Student der Technischen Universität Nanyang in Singapur hat eine Website gebaut, die die Feinstaubbelastung in eine Zahl von Zigaretten umrechnet. Der 21-jährige Zi Heng stellte sein Projekt – sinngemäß „Wie viel Smog hast du heute geraucht?“ – dem Portal 8Days in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview vor. Zuletzt zeigte der Rechner einen Wert von mehr als sechs Zigaretten pro Tag an.

Grundlage ist eine Faustregel der US-amerikanischen Forschungsorganisation Berkeley Earth, die sich mit Klima und Luftverschmutzung beschäftigt: 22 Mikrogramm Feinstaub der Größe PM2,5 pro Kubikmeter Luft über 24 Stunden entsprechen danach etwa einer Zigarette.



Abgeleitet wurde der Wert aus Daten zu Todesfällen durch Luftverschmutzung in China. PM2,5 sind besonders kleine Partikel, die tief in die Lunge gelangen. Der Rechner nutzt die offiziellen Messdaten der singapurischen Umweltbehörde NEA und weist die Werte für fünf Regionen des Stadtstaats aus.

Zwölf Tage schlechte Luft

Auslöser sind Waldbrände in Indonesien, deren Rauch seit Tagen auch über Singapur zieht. Der Stadtstaat an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel zählt rund 6,2 Millionen Einwohner und ist eines der wichtigsten Handels- und Finanzzentren Asiens.

Zustimmung wird geprüft...

Nach Angaben der Tageszeitung The Straits Times liegen die Werte seit dem 5. Oktober im ungesunden Bereich – so lange wie zuletzt bei der Smogkrise 2015. Am Freitag erreichte der 24-Stunden-Index in der zentralen Region mit 228 den höchsten Wert dieser Saison und lag damit im Bereich „sehr ungesund“.



Singapurs Ministerpräsident Lawrence Wong schrieb auf X, die Regierung verteile Schutzmasken an gefährdete Bewohner und öffne klimatisierte Räume in Gemeindezentren.



Zi Heng betonte gegenüber 8Days, der Vergleich sei keine medizinische Messung, sondern eine Veranschaulichung. Er selbst rauche nicht. Manche Jugendliche unterschätzten die Gefahr des Smogs, der ähnlich riskant sei wie Zigaretten.

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