Der Absturz von Lech Kaczyńskis Flugzeug 2010 in Smolensk belastet Polens Verhältnis zu Russland bis heute. Neue Erkenntnisse bringen Bewegung in den Fall.

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Das Wrack der abgestürzten Tupolew Tu-154M in Smolensk: Der Umgang mit den Flugzeugüberresten wurde zu einem zentralen Streitpunkt zwischen Warschau und Moskau.

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Mehr als 16 Jahre nach dem Absturz des polnischen Präsidentenflugzeugs bei Smolensk hat die polnische Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse veröffentlicht. Am Freitag präsentierte sie das Gutachten einer internationalen Expertengruppe aus 22 Sachverständigen. Deren zentrale Schlussfolgerung: Eine Verkettung von Fehlern während des Landeanflugs führte zur Katastrophe. Hinweise auf eine Explosion fanden die Experten nicht.

Die Ergebnisse sind politisch bedeutsam. Über Jahre hinweg war in Polen die Vermutung verbreitet, das Flugzeug könne durch einen Anschlag zerstört worden sein. Die neue Expertise widerspricht dieser These. Gleichzeitig benennt sie Versäumnisse russischer Fluglotsen und Mängel am Flughafen als begünstigende Faktoren.

Eine Reise zu einem Ort des nationalen Traumas

Am 10. April 2010 befand sich Präsident Lech Kaczyński mit seiner Ehefrau Maria und einer hochrangigen polnischen Delegation auf dem Weg nach Smolensk. Die Reise galt dem Gedenken an das Massaker von Katyn, bei dem sowjetische Sicherheitsorgane 1940 Tausende polnische Offiziere und Angehörige der Elite ermordet hatten.

Die Verbindung zwischen beiden Ereignissen verlieh der Katastrophe eine besondere historische Bedeutung. Die Sowjetunion hatte ihre Verantwortung für Katyn jahrzehntelang geleugnet. Erst 1990 erfolgte die offizielle Anerkennung.

Neue Erkenntnisse: Was geschah in Smolensk?

Am Unglückstag herrschte dichter Nebel. Die Sichtverhältnisse auf dem Militärflugplatz Smolensk-Nord waren äußerst schwierig. Nach den neuen Untersuchungsergebnissen unterschätzte die Besatzung die Flughöhe und setzte den Sinkflug trotz Warnungen fort. Der Abbruch des Landeversuchs erfolgte zu spät.

Das Flugzeug streifte schließlich eine Birke, verlor einen Teil des linken Flügels und stürzte ab. Die Experten sprechen von einer Verkettung menschlicher und organisatorischer Fehler.

Kritik üben sie auch an den russischen Fluglotsen. Diese hätten der Besatzung teilweise falsche Informationen über Kurs und Gleitpfad vermittelt. Darüber hinaus gab es Mängel bei der Vorbereitung des Flughafens und der Bereitstellung von Wetterinformationen.

Beim Absturz der Tupolew Tu-154M kamen alle 96 Menschen an Bord ums Leben. Neben dem Präsidenten starben zahlreiche Politiker, Militärs und weitere Vertreter des polnischen Staates. Polen verlor innerhalb weniger Augenblicke einen großen Teil seiner politischen und militärischen Führung.

Die Expertise liefert keine Belege für eine Explosion. Allerdings konnten die Sachverständigen weder das Originalwrack noch den Unglücksort selbst untersuchen. Ihre Bewertung stützt sich auf vorhandene Dokumentationen, Flugschreiberdaten und Laboruntersuchungen. Das Gutachten ist zudem kein rechtskräftiges Gerichtsurteil.

Vom Unglück zum politischen Konflikt

Unmittelbar nach der Katastrophe gab es zunächst Zeichen der Annäherung zwischen Warschau und Moskau. Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin besuchte den Unglücksort und zeigte sich gemeinsam mit dem damaligen polnischen Regierungschef Donald Tusk. Die russische Bevölkerung bekundete öffentlich ihre Anteilnahme. Doch die Hoffnung auf eine gemeinsame Aufarbeitung zerbrach schnell.

Der russische Untersuchungsbericht von 2011 konzentrierte sich vor allem auf die Fehler der polnischen Piloten. Auch die polnische Untersuchungskommission stellte Versäumnisse der Besatzung fest, verwies jedoch zusätzlich auf Fehler der russischen Fluglotsen und Mängel am Flughafen.

Damit standen sich unterschiedliche Bewertungen gegenüber. In Polen entstand der Eindruck, Russland wolle seine eigene Verantwortung möglichst kleinhalten.

Besonders belastend war die Weigerung Moskaus, das Flugzeugwrack und wichtige Originalbeweismittel an Polen zurückzugeben. Russland begründete dies mit den laufenden Ermittlungen. Der Konflikt dauerte über Jahre an. 2018 forderte auch die Parlamentarische Versammlung des Europarates die Rückgabe des Wracks.

Für Warschau wurde die Angelegenheit zu einer Frage nationaler Würde und staatlicher Souveränität. Das Misstrauen gegenüber Moskau wuchs weiter.

Die Spaltung der polnischen Gesellschaft

Der Absturz veränderte auch die polnische Innenpolitik nachhaltig. Besonders Jarosław Kaczyński, der Zwillingsbruder des verstorbenen Präsidenten und Vorsitzende der nationalkonservativen PiS, forderte eine umfassende Aufklärung.

Unter der Leitung des früheren Verteidigungsministers Antoni Macierewicz wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. Dabei gewann die These eines möglichen Anschlags an politischem Einfluss. 2018 vertrat eine Untersuchungskommission sogar die Auffassung, Explosionen hätten zum Absturz geführt.

Die Katastrophe wurde so zu einem innenpolitischen Dauerkonflikt. Die politischen Lager stritten nicht nur über die Ursachen, sondern auch über die Glaubwürdigkeit der damaligen Regierung und den Umgang mit Russland. Die neue Expertise stellt diese Anschlagstheorie infrage. Macierewicz hat die Schlussfolgerungen allerdings bereits öffentlich kritisiert.

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