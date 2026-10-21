Während Deutschland mit einer kriselnden Industrie kämpft, rückt Merz Russlands Einfluss in den Mittelpunkt. Dabei hatte er versprochen, die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen.

„Meine größte Sorge ist nicht unsere Wirtschaft. (…) Meine größte Sorge ist die Auswirkung, die Russland auf unsere Gesellschaft hat.“ Mit dieser Aussage beim Berlin Global Dialogue setzt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine bemerkenswerte Priorität. Während Unternehmen um ihre Wettbewerbsfähigkeit kämpfen und Bürger die Folgen steigender Preise spüren, erklärt er eine ausländische Bedrohung zu seiner größten Sorge. Was sagt diese Gewichtung über die Prioritäten seiner Regierung aus?

Die wirtschaftlichen Zahlen geben wenig Anlass zur Entwarnung. Im zweiten Quartal 2026 wuchs das Bruttoinlandsprodukt lediglich um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Gleichzeitig sank die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresvergleich um 212.000. Im August brachen die Auftragseingänge der Industrie gegenüber dem Vormonat um 10,6 Prozent ein. Auch die Inflation zieht weiter an. Im September lag sie bei 3,3 Prozent, dem höchsten Wert seit Dezember 2023.

„Unsere Wirtschaft muss wieder wachsen“

Besonders brisant ist Merz’ Aussage angesichts seines eigenen wirtschaftspolitischen Anspruchs. Beim Unternehmertag des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen am 15. September erklärte er noch: „Unsere Wirtschaft muss wieder wachsen.“ Deutschland müsse die strukturelle Wachstumskrise überwinden und wettbewerbsfähiger werden. Die Bundesregierung arbeite daran „Deutschland zu reformieren“.

Bislang bleibt die erhoffte Wende jedoch aus. Die schwache Konjunktur ist kein abstraktes Problem für Wirtschaftsforscher. Sie entscheidet darüber, ob Betriebe investieren, Arbeitsplätze erhalten bleiben und Familien ihren Lebensstandard halten können. Hinzu kommen hohe Wohnkosten, finanziell überlastete Kommunen und die ungelöste Frage, wie sich die Sozialversicherungen langfristig finanzieren lassen.

Natürlich kann und sollte Merz mehrere Krisen gleichzeitig ernst nehmen. Doch wenn er ausdrücklich erklärt, die Wirtschaft sei nicht seine größte Sorge, muss er sich fragen lassen, welchen Stellenwert die Probleme haben, für die seine Regierung unmittelbar Verantwortung trägt. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Funktionsfähigkeit des Staates lassen sich nicht an einen äußeren Gegner delegieren.

Russland ist keine Erklärung für alles

Russland ist für die Bundesregierung zunehmend die Erklärung für eine Bedrohungslage, die bis in den deutschen Alltag reichen soll. Doch wie belastbar sind die einzelnen Vorwürfe? Beim Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle wurde Russland als möglicher Verantwortlicher ins Spiel gebracht. Konkrete und überprüfbare Beweise wurden jedoch nie öffentlich vorgelegt.

Vor allem darf die Konzentration auf Moskau nicht davon ablenken, wo die Verantwortung für viele der drängendsten Probleme Deutschlands liegt: in Berlin. Die schwache Wirtschaft, hohe Wohnkosten, überlastete Kommunen und Defizite bei Bildung und Infrastruktur sind nicht durch Russland verursacht worden. Sie sind das Ergebnis politischer Entscheidungen und Versäumnisse, für die deutsche Regierungen Rechenschaft ablegen müssen.

Wer steigende Rechnungen bezahlt, um seinen Arbeitsplatz bangt oder keine bezahlbare Wohnung findet, braucht keine geopolitische Dramaturgie, sondern konkrete Lösungen. Es wäre politisch bequem, die gesellschaftliche Verunsicherung vor allem mit äußeren Feinden zu erklären. Schwieriger ist es, einzugestehen, dass der Staat an vielen Stellen selbst nicht liefert.

Natürlich muss Deutschland auf mögliche russische Einflussoperationen reagieren. Doch daraus folgt nicht, dass Russland zur wichtigsten Erklärung für die Lage des Landes werden darf. Merz wollte als Kanzler die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Daran muss er sich messen lassen. Wenn seine größte Sorge nun Russlands Einfluss auf die Gesellschaft ist, bleibt eine unangenehme Frage: Wer übernimmt Verantwortung für die Probleme, die Deutschland auch ohne Zutun Moskaus selbst geschaffen hat?

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