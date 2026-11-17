Größter Süßwassersee der Welt: Seit 2017 fließt am Baikalsee wieder deutlich mehr Wasser. Forscher sehen die Ursache in der Arktis und im Meereis.

Der Schamanenfelsen auf der Insel Olchon am Baikalsee: Seit 2017 führen die Flüsse rund um den größten Süßwassersee der Welt wieder deutlich mehr Wasser.

Die Kiefern am Baikalsee führen seit Jahrhunderten Buch. Ring für Ring halten sie fest, wann das Wasser kam und wann es ausblieb.



Forscher haben diese Aufzeichnungen jetzt ausgewertet. Ihr Ergebnis: Nach Jahrzehnten der Trockenheit erholt sich der Wasserhaushalt des größten Süßwassersees der Welt seit etwa 2017 so kräftig wie in keinem anderen Zeitraum seit 1682.



Der See in Sibirien hält rund ein Fünftel des flüssigen Süßwassers an der Erdoberfläche. Wie es ihm geht, ist deshalb mehr als eine regionale Frage.

Baikalsee: Flüsse führen fast doppelt so viel Wasser

Im vergangenen Jahrzehnt stieg der Abfluss um rund 80 Prozent. Die Jahre 2017 bis 2024 sind die stärkste Erholung in der gesamten Reihe von 343 Jahren.



Das berichtet ein Team um Shijie Wang von der Yunnan University im Fachjournal Geophysical Research Letters. Beteiligt war auch der Mainzer Klimaforscher Jan Esper von der Johannes Gutenberg-Universität.



Davor sah es düster aus. Im 20. Jahrhundert brach der Abfluss in den schlimmsten Phasen um rund 90 Prozent ein. Etwa die Hälfte aller extrem trockenen Jahre seit 1682 fällt in die Zeit nach 1900, besonders hart war die Phase von 1995 bis 2016.

Was die „145 Prozent“ wirklich bedeuten

Zuletzt lag der Wert bei gut 145 Prozent des langjährigen Mittels. Das sind rund 45 Prozent mehr als normal.



Gemeint ist das Wasser, das durch die Flüsse strömt. Der Baikalsee funktioniert wie eine Badewanne mit laufendem Hahn und offenem Abfluss: Die Selenga aus der Mongolei füllt ihn, die Angara im Norden lässt das Wasser wieder hinaus.



Mehr Durchfluss heißt also nicht automatisch 45 Prozent mehr Wasser im See. Gestiegen ist der Seespiegel trotzdem, das zeigen Satelliten- und Pegeldaten.



Eine weitere Studie im Journal of Great Lakes Research stützt das. Auf niedrige Pegel bei Regenmangel von 2014 bis 2017 folgten demnach von 2018 bis 2024 höhere Wasserstände bei überdurchschnittlich viel Niederschlag.

Wie Kiefern das Wetter von 1682 verraten

Jedes Jahr legt ein Baum einen neuen Ring an. Ist das Jahr feucht, wird der Ring meist breiter, ist es trocken, bleibt er schmal.



Die Forscher bohrten im Herbst 2024 Proben aus Waldkiefern am See und ergänzten Daten von zwölf weiteren Standorten. Ihre Baumring-Kurve legten sie dann neben echte Flussmessungen von 1958 bis 2014 und rechneten damit in die Vergangenheit zurück.



Ein Baum misst natürlich nicht so genau wie ein Pegel. Das Modell erklärt knapp die Hälfte der Schwankungen und liefert damit eine gut begründete Schätzung.

Die Spur führt in die Arktis

Warum kommt das Wasser zurück? Die Forscher fanden einen Zusammenhang mit den Meeren nördlich und östlich von Sibirien, etwa der Beringsee und dem Ochotskischen Meer.



War das Wasser dort kühler und trieb mehr Meereis, floss am Baikalsee mehr Wasser. Die Erklärung des Teams: Die Arktis hat sich in dieser Region zuletzt langsamer erwärmt. Dadurch könnten sich die Luftströmungen verschoben haben, sodass mehr feuchte Luft ins Becken zieht und dort als Regen und Schnee fällt.



Bewiesen ist diese Kette noch nicht, Klimamodelle sollen sie jetzt prüfen.



Wer darin ein Ende der Erderwärmung liest, liegt falsch. Laut dem Wissenschaftsportal Phys.org betonen die Forscher selbst, dass hinter der Entwicklung natürliche Klimaschwankungen stecken.

Der Haken an der guten Nachricht

Ausgerechnet die spektakulärsten Werte sind die unsichersten. Die Messdaten, mit denen das Modell geeicht wurde, enden 2014.



Alles danach haben die Forscher aus den Baumringen hochgerechnet und mit unabhängigen Pegeldaten abgeglichen. Sie weisen selbst darauf hin, dass diese Jahre unsicherer sind.



Dazu kommt der Staudamm bei Irkutsk, der seit Mitte des 20. Jahrhunderts den Wasserstand der Angara und des Sees reguliert. Seinen Einfluss auf die verwendeten Flussdaten halten die Forscher allerdings für begrenzt.

Warum der Baikalsee so wichtig ist

Mit rund 25 Millionen Jahren gilt der Baikalsee als ältester See der Erde. Er ist über 1600 Meter tief und gehört seit 1996 zum Unesco-Welterbe.



Von seinem Wasser leben viele Menschen. Die Selenga versorgt die Landwirtschaft in der Mongolei, die Angara treibt Wasserkraftwerke in Sibirien an.



Ob die Erholung von Dauer ist, lassen die Forscher offen. Die 343 Jahre in den Kiefern zeigen vor allem eines: Auf feuchte Jahrzehnte folgten am Baikalsee bisher immer wieder trockene.