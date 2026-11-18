Zu voll, zu dreckig: Designer Guido Maria Kretschmer warnt, dass die Hauptstadt immer rauer wird und die Menschen sich wieder um Berlin kümmern müssten. Er selbst ist schon weitergezogen.

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Der Designer Guido Maria Kretschmer hat seiner zwischenzeitlichen Wahlheimat Berlin schon vor Jahren den Rücken gekehrt. 2019 zog er mit seinem Mann Frank Mutters nach Hamburg.



Gründe gab es seinerzeit viele: Der 61-Jährige nannte in Interviews unter anderem das ständige Pendeln, einen Beinahe-Unfall in der Nacht sowie seinen Wunsch nach einem ruhigeren Alltag als Motive.

In einem Podcast mit Benjamin von Stuckrad-Barre sprach der Fernsehmoderator unlängst von Berlin als zunehmend rauer Stadt. „Alle amüsieren sich im Tiergarten, lassen ihren Dreck und ihren Müll da, und keiner macht mal was Nettes.“

Guido Maria Kretschmer über Berlin: „Eine raue Stadt geworden“

Dabei wolle er gar kein Berlin-Bashing betreiben, sagt Guido Maria Kretschmer auch in einem Clip, der gerade über verschiedene Berlin-Plattformen bei Instagram viral geht.

Zustimmung wird geprüft...

Der gebürtige Münsteraner sagt darin, Berlin sei eine Stadt, die sich gerade sehr behaupten müsse. Man müsse auf sie aufpassen, sich um sie kümmern: „Denn die Stadt bleibt nur schön, wenn alle mitmachen.“

Er finde, Berlin habe auch so viel Gutes. „Aber wenn sie alle benutzen und nichts mitbringen und nichts dalassen, was gut ist, dann kann diese Stadt auch nicht gesunden. Das finde ich schade, und ich drücke Berlin immer die Daumen, weil es auch mein Zuhause ist.“

Das Zuhause-Gefühl hatte der Designer auch im Podcast mit Schriftsteller Stuckrad-Barre betont – auch wenn er nun Blankeneser ist. Aber rund zehn Jahre in Berlin, darunter in Schöneberg und Lichterfelde, haben ihre Spuren hinterlassen.

Von Berlin nach Hamburg-Blankenese: Warum Kretschmer die Hauptstadt verließ

Er habe Berlin viel zu verdanken, kenne sich super aus, habe dort immer noch viele Freunde. Er sei an der Spree auch sehr glücklich gewesen – irgendwann habe er aber gemerkt, dass Berlin doch rau und ungepflegt sei. Alle kämen hierher, amüsierten sich, aber keiner räume was weg.

Ob das nicht immer schon so gewesen sei, fragt der Podcast-Gastgeber. Doch Kretschmer erwidert: „Es ist wirklich eine raue Stadt geworden. Und es sind sehr, sehr viele Menschen. Da hat sich schon was gedreht.“

Er plane ohnehin immer nur eine bestimmte Zeit an einem Ort, bevor er etwas Neues brauche. Und immerhin: Auch in seiner neuen Heimat Hamburg gäbe es einen Grill Royal, was er sehr schätze.

Kretschmers Einschätzungen zu Berlin finden auf Instagram großen Widerhall. Viele geben dem „Shopping Queen“-Moderator recht. „Es gibt so schöne, saubere Viertel. Es sind die Menschen. Wenn jeder einzelne seinen Müll in die Tonnen wirft, wäre es ein Anfang. Die Stadt müsste auch endlich mal eine Idee haben, wie sie mehr gegen Obdachlosigkeit tut“, heißt es in einem Kommentar.

Der Müll sei echt ein Problem geworden, bestätigen User. Einige haben auch bereits den Rückzug angetreten: „17 Jahre um den Nollendorfplatz gewohnt und somit einiges gewohnt. Aber mittlerweile nur noch von Dreck, Drogen und psychisch Auffälligen dominiert. Die Konsequenz war der Wegzug aus Berlin.“

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