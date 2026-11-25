Berlin bleibt Hauptstadt der Autodiebe. Zwar gehen die Diebstahlzahlen bundesweit deutlich zurück, doch die Hauptstadt bleibt mit Abstand Spitzenreiter.

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Ein Mann versucht, eine Autotür mit einer Metallstange aufzubrechen (gestellte Szene).

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Berlin ist nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weiter die Hochburg der Autodiebstähle in Deutschland. Im Jahr 2025 wurden in der Hauptstadt 3.082 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen, wie der Verband mitteilte. Das seien rund 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotz des Rückgangs bleibe Berlin an der Spitze der Statistik.

„Hier wird statistisch etwa eins von 333 Autos gestohlen. Das ist etwa zehnmal so viel wie im Bundesdurchschnitt“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Jeder Autodiebstahl in Berlin kostete die Kfz-Versicherer nach GDV-Angaben im Durchschnitt knapp 20.300 Euro. Insgesamt entstanden in der Hauptstadt Schäden von rund 62,5 Millionen Euro.

Hamburg mit deutlichem Abstand auf Platz zwei

Die zweithöchste Diebstahlrate verzeichnet laut GDV Hamburg. Diese liege jedoch dreimal niedriger als in Berlin.

Bundesweit wurden im vergangenen Jahr deutlich weniger Pkw entwendet als im Jahr zuvor. Nach GDV-Daten stahlen Diebe im Jahr 2025 insgesamt 12.211 kaskoversicherte Autos. Das waren knapp 2.000 Fahrzeuge oder fast 14 Prozent weniger als 2024.

In nahezu allen Bundesländern ging die Zahl der Autodiebstähle demnach zurück. Ausnahmen bildeten Rheinland-Pfalz und das Saarland. (mit dpa)

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