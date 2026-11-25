Welche Argumente ein Chatbot aufgreift und welche er übergeht, kann unser Urteil prägen. Wie schwer sich solche Auslassungen erkennen lassen, zeigt die Erfahrung eines Hochschullehrers.

Ein Interview ist geführt und das Video aufgezeichnet. Jetzt soll eine künstliche Intelligenz daraus ein schriftliches Gespräch machen. Das Ergebnis kommt prompt, sieht ordentlich aus und liest sich flüssig. Doch beim Vergleich mit der Aufnahme fällt dem Auftraggeber etwas auf: Politisch kritische Passagen fehlen. So schildert der Ingenieur und Hochschullehrer Götz Piwinger eine eigene Erfahrung mit KI-ChatBots, wie etwa Perplexity oder ChatGPT.

„Ich habe das Video in die KI reingeworfen und gesagt: ‚Hey, stell da mal ein Skript raus.‘“ Das Ergebnis habe zunächst überzeugt. Dann aber, berichtet Piwinger gegenüber dieser Zeitung, habe er es genau verglichen und „festgestellt, dass alle politischen, kritischen Passagen weg waren“. Aus einer solchen Beobachtung folgt noch nicht, dass ein Anbieter absichtlich politische Aussagen unterdrückt hat. Es hat auch damit zu tun, welcher Content – also welche Daten und Informationen – dem neuronalen Netz der jeweiligen KI zur Verfügung steht.

Die KI entscheidet, der Nutzer übernimmt die Auswahl

Jedenfalls berührt diese Unsicherheit eine größere Frage. Millionen Menschen nutzen KI längst nicht nur zum Formulieren, sondern auch, um Informationen zu ordnen, Argumente zu gewichten oder Entscheidungen vorzubereiten. Die Antworten wirken geschlossen und souverän. Ihre Entstehung bleibt für die meisten Nutzer weitgehend unsichtbar. Wer eine solche Antwort übernimmt, übernimmt möglicherweise auch ihre Auswahlentscheidungen. Das hat gesellschaftliche Wirkung: An Schulen, Universitäten, in Redaktionen – und auch im Privaten werden die Möglichkeiten der KI längst im Alltag genutzt.

Der Wirtschaftsinformatiker Key Pousttchi formuliert das Problem grundsätzlich. Die Systeme übernehmen Muster aus umfangreichen Datenbeständen, in denen sich auch gesellschaftliche und politische Sichtweisen niederschlagen. „Das betrifft aber natürlich auch unerwünschte Meinungen und prominente Narrative“, sagt er mit Blick auf Vorgaben, die das Antwortverhalten von KI-Modellen beeinflussen können. Zugleich stellt er die schwierige Frage: „Habe ich jetzt ein Vorurteil aus Trainingsdaten?“

Wenn Technik die Technik bedient: Braucht es dann eigentlich noch den Menschen? © Anna Huber

Eine verzerrte Antwort kann aus der Zusammensetzung der Trainingsdaten entstehen, aus nachträglichen Sicherheits- und Verhaltensregeln, aus der Formulierung einer Nutzerfrage oder schlicht aus einem Fehler des Modells. Nicht jede problematische Antwort ist Zensur. Aber auch nicht jede scheinbar neutrale Antwort ist tatsächlich frei von Wertungen. Für Nutzer ist die Ursache häufig schwer zu erkennen.

Professor Pousttchi verbindet diese Diagnose mit einer Forderung an Schulen und Hochschulen: „Freiheit beginnt bei Urteilskraft.“ Man müsse lernen, KI-Systeme einzuschätzen und ihre Funktionsweise zu verstehen. Es reicht also nicht, die richtigen Eingaben zu beherrschen. Entscheidend ist, ob jemand die ausgegebenen Ergebnisse fachlich und logisch beurteilen kann, erklärt er dieser Tage auf einem KI-Panel der Friedrich August von Hayek-Gesellschaft in Berlin.

Verzerrungsprozesse

Das wird im Alltag schnell konkret. Wer eine medizinische Erklärung, eine Vertragszusammenfassung oder einen politischen Sachverhalt von einer KI aufbereiten lässt, gewinnt Zeit. Gleichzeitig kann die Auswahl dessen, was die Maschine für wichtig hält, die eigene Einschätzung bereits prägen. Die Entscheidung trifft der Mensch formal selbst. Doch auf welcher Informationsgrundlage?

Eine weitere Perspektive bringt der KI-Sicherheitsexperte und Unternehmer Amir Benjamin Balde ein. Er setzt darauf, dass Nutzer sich gegen unzuverlässige oder verzerrende Anbieter entscheiden können. „Solche Verzerrungen sollen im besten Fall im Wettbewerbsprozess herausgefiltert werden“, sagt er. Ein Modell, das fortlaufend falsche Antworten liefere, werde gegenüber besseren Angeboten zurückfallen. Das ist ein plausibler marktwirtschaftlicher Mechanismus – sofern Nutzer Fehler erkennen, Alternativen haben und tatsächlich wechseln können.

Doch Balde nennt gegenüber dieser Zeitung selbst die Einschränkung: Viele Technologieunternehmen versuchten, den Markt weitgehend für sich einzunehmen. Große Plattformen profitieren von ihrer Reichweite, von Infrastruktur, Daten und der Bindung ihrer Nutzer. Wettbewerb kann Qualität erzwingen; starke Abhängigkeiten können diesen Korrekturmechanismus abschwächen. Auch deshalb wäre es zu einfach, die Verantwortung ausschließlich beim einzelnen Anwender abzuladen.

Umgekehrt ist staatliche Kontrolle kein automatischer Ausweg. Wer verbindlich festlegt, welche Antworten ein KI-System geben darf, schafft neue Macht über Informationen. Sicherheitsvorgaben können berechtigt sein, etwa wenn es um konkrete Gefahren geht. Sie können aber auch zum Instrument der Bevormundung oder zum Wettbewerbsvorteil etablierter Anbieter werden. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht bloß: mehr oder weniger Regulierung? Sondern: Welche Eingriffe sind nachvollziehbar begründet, überprüfbar und begrenzt?

Der Einzelne steht damit vor einem Dilemma. Die Technik erweitert seine Möglichkeiten gerade deshalb, weil sie Arbeit übernimmt. Zugleich muss er Fähigkeiten behalten, die ihn unabhängig von ihr machen: Quellen vergleichen, Widersprüche bemerken, Plausibilität prüfen und im Zweifel eine Antwort zurückweisen. Nicht jeder muss ein KI-Modell entwickeln können. Aber wer es in wichtigen Fragen benutzt, sollte erkennen können, wann eine Antwort mehr Gewissheit ausstrahlt, als sie verdient.

Piwingers persönliche Erfahrung mit der unvollständigen Transkription ist daher weniger ein abschließender Beweis für politische Manipulation als ein Anlass für eine praktische Erkenntnis: Die glatteste Fassung ist nicht zwangsläufig die zuverlässigste. Wer die Quelle besitzt, sollte sie nicht aus der Hand geben. Und wer keine Quelle kennt, sollte gerade bei folgenreichen Aussagen nach ihr fragen.

Der technische Fortschritt nimmt uns Arbeit ab. Die Verantwortung für unser Urteil nimmt er uns nicht ab.