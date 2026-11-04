„So schlimm wie jetzt war es noch nie“: Dürre macht den Weihnachtskarpfen teurer

Frisch aus dem Teich: Wegen der Dürre fallen Karpfen in diesem Jahr kleiner aus – und vor Weihnachten deutlich teurer. (Symbolbild)

Rund 10 Euro pro Kilo statt 7,50 Euro im Vorjahr: So viel dürfte Karpfen aus sächsischen Teichen in dieser Saison kosten. Damit wird das traditionelle Weihnachtsessen für viele Familien spürbar teurer.



Der Grund liegt in den Teichen selbst. Nach dem trockenen Sommer fehlt dort vielerorts das Wasser – in Sachsen genauso wie in Tschechien, wo die Branche laut MDR von der wohl schlechtesten Saison seit zehn Jahren spricht.

Karpfenpreis 2026: Mit diesen Aufschlägen rechnen Experten

Die Prognose von rund 10 Euro pro Kilo stammt vom Landesfischereiverband Sachsen, wie die Mitteldeutsche Zeitung zum Saisonstart berichtete. Das wäre ein Plus von etwa einem Drittel.



In Tschechien erwartet der Agrarmarktanalyst Petr Havel umgerechnet 20 bis 40 Cent mehr pro Kilo. Das klingt wenig, bei einem üblichen Weihnachtspreis von bis zu 5,30 Euro sind das aber bis zu acht Prozent.

Karpfen aus Tschechien: Ein Großteil geht nach Deutschland

Tschechien erzeugt jedes Jahr rund 16.000 Tonnen Karpfen. Etwa die Hälfte des gesamten Süßwasserfischs wird exportiert, vor allem nach Deutschland und Polen.



Zum Vergleich: Bayern und Sachsen, die beiden größten deutschen Erzeugerländer, kamen 2023 zusammen auf rund 3200 Tonnen Speisekarpfen. Wenn in Tschechien die Ernte schwächelt, merkt man das deshalb auch an deutschen Fischtheken.

Dürre im Teich: Warum Wassermangel Karpfen tötet

Wenig Wasser bedeutet wenig Sauerstoff. Beim Abfischen geraten die Tiere zusätzlich unter Stress, das Risiko, dass sie verenden, steigt. Manche tschechische Fischer haben die Ernte deshalb verschoben und warten auf Herbstregen.



Das berühmte öffentliche Abfischen am Rožmberk-Teich in Südböhmen, sonst ein Magnet für Zehntausende Besucher, fiel in diesem Jahr ganz aus. Den Teichen rund um Třeboň fehlt nach Angaben der Nachrichtenagentur ČTK mehr als die Hälfte ihres normalen Wasservolumens.

Teichwirtschaft Sachsen: Teiche halb leer, Tonnen Karpfen verendet

„So schlimm wie jetzt war es noch nie“, sagte Kevin Kretschmar, Geschäftsführer des sächsischen Landesfischereiverbandes, bereits Mitte August der dpa.



Viele Teiche führten damals nur noch etwa die Hälfte ihres normalen Wasserstands, einige waren komplett ausgetrocknet. In Nord-, Mittel- und Ostsachsen starben mehrere Tonnen Karpfen, weil sie nicht mehr rechtzeitig abgefischt werden konnten.



Am härtesten traf es die sogenannten Himmelsteiche, die nur von Regen und Grundwasser leben. In manchen Teichen stieg das Wasser auf rund 30 Grad.

Weihnachtskarpfen 2026: Weniger Fisch, kleinere Exemplare

Der sächsische Verband erwartet in diesem Jahr nur 1500 bis 1600 Tonnen Karpfen. Weil die Tiere bei Hitze kaum fressen, dürften sie zudem kleiner ausfallen als im Vorjahr.



Hinzu kommen Kormoran und Fischotter, die in schrumpfenden Teichen leichtes Spiel haben. Manche Betriebe verlieren laut Verband bis zu 80 Prozent ihrer jungen Karpfen.



Zum Vergleich: Zu DDR-Zeiten holten Sachsens Teichwirte noch rund 8000 Tonnen Fisch aus ihren Teichen, Mitte der 1990er-Jahre etwa 3000 Tonnen.

Karpfen auch 2027 knapp? Die Branche fürchtet um den Nachwuchs

Die größte Sorge reicht über dieses Weihnachten hinaus. „Es geht aber nicht nur um den Ertrag an Fischen selbst, sondern auch um den Erhalt der Fischbrut für die kommenden Jahre“, sagte Michal Kratochvíl vom tschechischen Fischereiverband dem MDR.



Ein Speisekarpfen wächst in der Regel drei Sommer heran. Fehlt jetzt die Brut, rechnet die Branche auch für die Folgejahre mit negativen Folgen. Am härtesten trifft es kleine Familienbetriebe.

Weihnachtskarpfen kaufen: So sparen Sie trotzdem

Am günstigsten ist Karpfen meist direkt beim Erzeuger. In Tschechien kostet er beim herbstlichen Abfischen etwa 3,70 Euro pro Kilo statt bis zu 5,30 Euro kurz vor dem Fest. Viele Familien kaufen deshalb früh und frieren den Fisch ein.



Auch in Deutschland lohnt der Anruf beim Teichwirt in der Region, bevor die Weihnachtsnachfrage einsetzt. Weil die Fische dieses Jahr kleiner ausfallen, gilt das besonders für alle, die einen großen Karpfen für die ganze Familie wollen.

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