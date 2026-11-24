Die Forderung von CSU-Chef Markus Söder nach einem vollständigen Abbau der kalten Progression hat auf der Zielgeraden der Haushaltsberatungen für Unruhe gesorgt. Söder hatte in der Bild am Sonntag einen Ausgleich auch im kommenden Jahr verlangt. Dies sei „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit", sagte der bayerische Ministerpräsident. Regierungssprecher Stefan Kornelius verwies dagegen darauf, dass die Debatte über die Haushaltsaufstellung „abgeschlossen“ sei.

Kretschmer und Rhein stützen Söder

Rückendeckung bekam Söder von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Soll ausgerechnet unter einer unionsgeführten Bundesregierung das Prinzip nicht mehr gelten, dass die kalte Progression ausgeglichen wird“, sagte Kretschmer der Bild-Zeitung. „Das war über Jahrzehnte selbstverständlich. Und das muss es auch bleiben." Die CDU sei die Partei des Mittelstands und derjenigen, „die jeden Morgen aufstehen, arbeiten, etwas leisten“. Auch Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) ist nach Informationen der Zeitung offen für einen vollständigen Abbau 2027. Sollte der Bund mitziehen, werde man die Reform mittragen, hieß es aus der hessischen Staatskanzlei.

Union sieht die Länder am Zug

„Das politische Ziel, daran halten wir fest“, sagte Unions-Fraktionschef Thorsten Frei zum Ausgleich der kalten Progression. Den aktuellen Haushalt aber „muss man erst einmal so stehen lassen, wie es ist“, stellte er in Berlin klar. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann wies darauf hin, dass neben der Zustimmung der SPD auch das Einverständnis der Bundesländer erforderlich sei. „Bayern und Hessen sind bisher die einzigen Länder, die bereit sind, die kalte Progression mit auszugleichen“, räumte er ein. Aus den Reihen der Unions-Ministerpräsidenten kam auch Ablehnung, etwa von Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU).

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzministerin Carola Voß (SPD) teilte mit, weitergehende Entlastungen bedürften zwingend einer Gegenfinanzierung. „Im Landeshaushalt bestehen dafür derzeit keine finanziellen Handlungsspielräume.“ CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Den Ausgleich der kalten Progression wollen wir alle, und sobald sich die entsprechenden Haushaltsmittel ergeben, gehen wir diesen Schritt sehr gerne.“

SPD pocht auf Gegenfinanzierung

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf pochte auf eine solide Gegenfinanzierung und warnte vor „parteipolitischer Taktik". Es sei „ausgereizt, was in diesem Haushalt möglich ist“, sagte er mit Blick auf den Etat für 2027. SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar sagte, es sei „klar, dass auch wir gerne mehr entlasten würden“. Vorrang habe aber jetzt die Reform der Einkommensteuer. Der CDU-Arbeitnehmerflügel bescheinigte Söder, er komme mit seinem Vorstoß „etliche Wochen zu spät“.

Grüne werfen Söder Selbstinszenierung vor

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann warf Söder „Selbstinszenierung“ vor. „Ich halte das für unverantwortlich, jetzt so zu tun, als würde er in der Rolle sein, Forderungen an die Regierung zu stellen“, sagte sie in Berlin. Söder sei mit seiner CSU Teil der Regierung und selbst Teil des Koalitionsausschusses. Die Grünen-Haushaltsexpertin Lisa Paus sagte im ZDF-Morgenmagazin: „Ich finde das jetzt nicht den allerbesten Stil.“

Die kalte Progression bezeichnet den Effekt, dass bei Einkommenserhöhungen der Zuwachs ganz oder teilweise durch Inflation und einen höheren Steuersatz aufgezehrt wird. Für einen Ausgleich wären rund vier Milliarden Euro nötig, knapp die Hälfte davon müsste der Bund beisteuern, den Rest Länder und Kommunen. (mit AFP)

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