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Geschlossene Buden auf einem Weihnachtsmarkt (Symbolbild). In diesem Jahr fallen mehrere Märkte in Deutschland komplett aus.

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Sieben Millionen Euro fehlen in der Gemeindekasse – und deshalb gibt es in Kirchheim bei München in diesem Advent keinen Christkindlmarkt. Es ist eine von mindestens neun Absagen in Deutschland.



Mal fehlt das Geld, mal ein Rettungsweg. In Schwaben ist sogar der Borkenkäfer schuld.

Weihnachtsmarkt wegen Finanznot abgesagt

Kirchheim hatte den Markt für den 5. und 6. Dezember geplant. Statt rund 22 Millionen Euro Gewerbesteuer erwartet die Gemeinde jetzt nur etwa 15 Millionen.



Wegen der Haushaltssperre streicht sie freiwillige Leistungen, also auch den Weihnachtsmarkt. Das Fachportal Kommunal spricht von der ersten Absage dieser Art.

Diese Weihnachtsmärkte fallen 2026 aus

Abgesagte Weihnachtsmärkte 2026 Geesthacht (Schleswig-Holstein): Den Zuschuss von 15.000 Euro gab die Stadt erst Ende September frei. Für die Ehrenamtlichen war das zu spät, wie der Berliner Kurier berichtet.

Den Zuschuss von 15.000 Euro gab die Stadt erst Ende September frei. Für die Ehrenamtlichen war das zu spät, wie der Berliner Kurier berichtet. Hagen-Hohenlimburg (NRW): Der Schlossherr richtet den Markt nicht mehr selbst aus, einen neuen Veranstalter gibt es nicht. 2027 könnte es weitergehen.

Der Schlossherr richtet den Markt nicht mehr selbst aus, einen neuen Veranstalter gibt es nicht. 2027 könnte es weitergehen. Hannover: „Weihnachten über den Dächern Hannovers“ fällt aus organisatorischen Gründen aus. Die Märkte in der Innenstadt öffnen.

„Weihnachten über den Dächern Hannovers“ fällt aus organisatorischen Gründen aus. Die Märkte in der Innenstadt öffnen. Berlin: Der Berliner Wintertraum sollte an den Hauptbahnhof ziehen. Die Fläche steht laut Veranstalter nicht zur Verfügung.

Der Berliner Wintertraum sollte an den Hauptbahnhof ziehen. Die Fläche steht laut Veranstalter nicht zur Verfügung. Hamburg-Dulsberg: Der Wintertreff ist für immer Geschichte. Es kamen zu wenige Besucher.

Der Wintertreff ist für immer Geschichte. Es kamen zu wenige Besucher. Winterhausen (Unterfranken): Am Kreisel wird gebaut, die Verkehrslage ist unsicher. 2027 soll der Markt zurückkehren.

Am Kreisel wird gebaut, die Verkehrslage ist unsicher. 2027 soll der Markt zurückkehren. Trimburg (Unterfranken): An der Burg fehlt ein zweiter Rettungsweg. Er soll im Frühjahr 2027 fertig sein.

An der Burg fehlt ein zweiter Rettungsweg. Er soll im Frühjahr 2027 fertig sein. Thannhausen (Schwaben): Dürre und Borkenkäfer haben den Fichtenwald am Festgelände zerstört. Bis zu 90 Prozent der Bäume mussten weg.

Hier wird am Weihnachtsmarkt gespart

Der Mittelaltermarkt in Neu-Ulm öffnet vom 27. November bis 20. Dezember, allerdings ohne seine Feuershows. Dafür stehen Chöre und Vereine aus der Region auf der Bühne.



In Taufkirchen bei München läuft der Flockenzauber-Christkindlmarkt am 5. und 6. Dezember. Die begehbare Schneekugel ist gestrichen, das Bühnenprogramm auch.

Warum Weihnachtsmärkte immer teurer werden

Laut einer Umfrage der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing (bcsd) sind die Kosten für Märkte und Stadtfeste in drei Jahren um 44 Prozent gestiegen. Rund ein Viertel des Budgets fließt in die Sicherheit.



Bei einem kleinen Markt mit 50.000 Euro Budget sind das 12.500 Euro für Poller und Ordner. Einen Gewinn machten 2025 nur 1,7 Prozent der befragten Märkte.



Drei von vier Veranstaltern erwarten, dass es künftig weniger Weihnachtsmärkte gibt.

Findet mein Weihnachtsmarkt statt?

Sehr wahrscheinlich. Die allermeisten Märkte öffnen wie geplant. Die Absagen sind noch kein Massensterben, sondern ein Warnsignal für die kleinen Märkte auf dem Land.



Wer sichergehen will, schaut vorher auf die Website der Gemeinde. Dort stehen auch kurzfristige Änderungen.

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