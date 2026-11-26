Russische Flugzeuge näherten sich dem südkoreanischen Luftraum. Südkorea sollte sich um eine „Entspannung der Lage“ bemühen, erklärt der Verteidigungsminister.

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Südkoreas Verteidigungsminister Kang Shin-chul hat sich für eine Entspannung der Spannungen mit Russland ausgesprochen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete, waren einige Tage zuvor russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftüberwachungszone (KADIZ) eingedrungen. Solche Zonen ergänzen den eigenen Luftraum und dienen der Überwachung sich möglicherweise nähernder Flugzeuge.



„Ich glaube, wir müssen uns jetzt um eine Entspannung der Lage bemühen“, sagte Kang laut Yonhap während einer Parlamentssitzung. „Wir halten zwar die Kommunikationskanäle zu Russland aufrecht, aber ich glaube, wir sollten mehr tun.“

Kampfjets stiegen auf

Dem Bericht zufolge waren am frühen Dienstag zwei russische strategische Überschallbomber vom Typ Tu-160 und zwei weitere Kampfjets in die KADIZ eingeflogen. Die Flugzeuge kamen demnach bis auf etwa einen Kilometer an den Luftraum über der Insel Ulleung an der Ostküste heran. Die südkoreanische Luftwaffe ließ daraufhin Kampfjets aufsteigen.

Wie Reuters am Dienstag berichtete, hatte Südkoreas Militär nach Angaben eines Sprechers die Annäherung mehrerer russischer Flugzeuge verfolgt und eine Verletzung des Luftraums über Ulleung befürchtet. Die Regierung warnte die Bewohner der Insel vorsorglich, Schutz zu suchen. Nach Militärangaben drangen die russischen Flugzeuge letztlich nicht in den südkoreanischen Luftraum ein. Die Warnung wurde nach drei Minuten aufgehoben.

Kang: Russische Flüge müssen abgestimmt werden

Das südkoreanische Verteidigungsministerium bestellte nach Angaben von Yonhap den russischen Militärattaché ein und legte scharfen Protest ein. Reuters zufolge waren russische Flugzeuge in den letzten Monaten mehrmals in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen, da Moskau diese Bezeichnung nicht anerkenne.

Kang sagte, Seoul habe Russland deutlich gemacht, dass Flüge von Militärmaschinen in der Nähe südkoreanischen Hoheitsgebiets vorher angekündigt und abgestimmt werden müssten, um einen unbeabsichtigten Zusammenstoß zu verhindern. „Es war ungewöhnlich, dass (das Flugzeug) unserem Luftraum so nahe kam, daher sehen wir es nicht als vorsätzliche Handlung an“, erklärte der Minister weiter.

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