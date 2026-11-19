Somalia wirft den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Einmischung in seine inneren Angelegenheiten vor. Nun muss der Botschafter des Golfstaats das Land binnen 72 Stunden verlassen.

Somalia hat den Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aufgefordert, das Land innerhalb von 72 Stunden zu verlassen. Zugleich beorderte die Regierung ihren eigenen Botschafter aus Abu Dhabi zurück. Das berichteten die Nachrichtenagentur Reuters und das somalische Nachrichtenportal Garowe Online am Donnerstag.



Die Entscheidungen seien bei einer Kabinettssitzung unter Vorsitz von Ministerpräsident Hamza Abdi Barre getroffen worden, berichtete Garowe Online. Informationsminister Abdifatah Kasim Mohamud gab die Maßnahmen laut Reuters in einer Sendung der staatlichen Nachrichtenagentur bekannt.

Minister spricht von „offener Invasion“

Er sagte dem Bericht zufolge: „Gegen jeden, der mit den VAE bei der Invasion Somalias zusammenarbeitet, werden Maßnahmen ergriffen.“ Alle Somalis seien dazu aufgerufen, ihr Land zu verteidigen und sich gegen die „offene Invasion“ der VAE zu vereinen, die sich gegen die Souveränität, Sicherheit, das Land und die Einheit der Somalis richte. Welche konkreten Handlungen der VAE die Reaktion Somalias ausgelöst hatten, erläuterte er zunächst nicht.

Bereits am Dienstag hatte Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud den Emiraten vorgeworfen, regionale Regierungen politisch und wirtschaftlich zu unterstützen, um die Bundesregierung in Mogadischu zu schwächen. Eine unmittelbare Stellungnahme des emiratischen Außenministeriums zu den jüngsten Vorwürfen lag laut Reuters zunächst nicht vor. Die VAE haben eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Somalias dem Bericht zufolge seit Langem zurückgewiesen.

Verschärfte Spannungen

Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten sich bereits im Januar verschärft. Damals kündigte Somalia sämtliche Vereinbarungen mit den Emiraten, darunter Abkommen über Hafenprojekte sowie die Verteidigungs- und Sicherheitszusammenarbeit. Drei selbstverwaltete somalische Regionen, die enge Beziehungen zu den VAE unterhalten, wiesen den Schritt laut Reuters zurück.

Die Emirate haben ihren Einfluss am Horn von Afrika seit Langem auch durch wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit ausgebaut, wie Reuters berichtet. Demnach sagten die VAE Investitionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar für Häfen und militärische Infrastruktur an der somalischen Küste zu. Zudem bildeten sie zwischen 2014 und 2018 Hunderte somalische Soldaten aus.



Hochrangige somalische Quellen gaben dem Bericht zufolge an, dass die Emirate weiterhin Gehälter und logistische Unterstützung für rund 3400 Militärpolizisten und Spezialkräfte in und um die Hauptstadt Mogadischu übernehmen.

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