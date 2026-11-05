Eine Million Kilometer großes Loch auf der Sonne – Sonnenwind könnte Erde tagelang treffen

Forscher erwarten ab dem Wochenende Störungen des Erdmagnetfelds. Wie stark sie ausfallen, ist offen. Auch europäische Dienste rechnen mit erhöhtem Sonnenwind.

Die Sonne durch ein H-Alpha-Teleskop, aufgenommen im August 2024. Ein großes koronales Loch könnte ab dem Wochenende geomagnetische Stürme auf der Erde auslösen.

Auf der Sonne ist nach Angaben russischer Wissenschaftler eines der größten koronalen Löcher dieses Jahres zu beobachten. Die dunkle Region habe eine Ausdehnung von etwa einer Million Kilometern, teilte das Sonnenastronomielabor der russischen Forschungsinstitute IKI und ISTP am Donnerstag mit. Der von dort ausgehende Sonnenwind könnte die Erde mehrere Tage lang beeinflussen und geomagnetische Stürme auslösen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Nach der Vorhersage des Labors erreicht der schnelle Teilchenstrom die Erde in der Nacht von Freitag auf Samstag, also vom 6. auf den 7. November. Anschließend könnte sich unser Planet mindestens fünf Tage lang in diesem Strom befinden. Ob daraus eine längere Sturmphase oder nur einzelne Störungen entstehen, hängt nach Angaben der Forscher von den tatsächlichen Eigenschaften des Sonnenwinds ab.

Was ein „Loch“ auf der Sonne bedeutet

Ein koronales Loch ist keine Öffnung in der Sonnenoberfläche. Gemeint ist eine Region in der äußeren Sonnenatmosphäre, der sogenannten Korona. Dort ist das elektrisch geladene Gas, auch Plasma genannt, kühler und weniger dicht als in seiner Umgebung. Auf Aufnahmen im extremen Ultraviolett oder im Röntgenbereich erscheint die Region deshalb dunkel, erläutert die US-Wetter- und Ozeanbehörde NOAA.



Entscheidend ist das Magnetfeld: Während Magnetfeldlinien andernorts auf der Sonne häufig Bögen bilden und zur Sonne zurückführen, verlaufen sie in koronalen Löchern offen ins All. Entlang dieser Linien können Teilchen leichter entweichen. Dadurch entstehen besonders schnelle Ströme des Sonnenwinds. Solche Regionen können mehrere Umdrehungen der Sonne überdauern und die Erde wiederholt beeinflussen.

Auch europäische Dienste erwarten Störungen

Die Aussicht auf stärkeren Sonnenwind zum Wochenende wird durch europäische Vorhersagen gestützt. Das Zentrum für Sonnenaktivität der Königlichen Sternwarte Belgiens, SIDC, meldete am Mittwoch ein wiederkehrendes koronales Loch nahe der Mitte der sichtbaren Sonnenscheibe. Der damit verbundene schnelle Sonnenwind soll die Erde ab Freitag erreichen.

Der britische geologische Dienst British Geological Survey erwartet für den Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag ebenfalls erhöhten Sonnenwind aus einem größeren koronalen Loch. In seiner Vorhersage vom Mittwoch hält er zeitweise geomagnetische Stürme der Stufe G1 für möglich. Das ist die niedrigste von fünf Sturmstufen. Eine mehrtägige starke Sturmphase sagt der Dienst damit nicht voraus. Die europäische Prognose bestätigt somit den ungefähren Ankunftszeitraum.

Stärke des Sonnenwinds entscheidet über den Verlauf

Wenn schneller Sonnenwind auf langsamere Teilchenströme trifft, kann sich vor ihm eine verdichtete Region bilden. Auch diese kann zur Störung des Erdmagnetfelds beitragen. Die Größe des koronalen Lochs allein legt deshalb noch nicht fest, wie heftig die Auswirkungen auf die Erde ausfallen.

Auf der Erde können geomagnetische Stürme vor allem technische Systeme beeinflussen und Polarlichter auch weiter südlich als üblich sichtbar machen. Bei schwachen Stürmen der derzeit für möglich gehaltenen Stufe G1 nennt die US-Wetterbehörde leichte Schwankungen im Stromnetz und geringe Auswirkungen auf den Satellitenbetrieb.



Stärkere Stürme können zusätzlich Funkverbindungen und die satellitengestützte Navigation, etwa GPS, beeinträchtigen. Wie ausgeprägt solche Folgen sind, hängt von der tatsächlichen Stärke des Sturms ab.

In einigen Szenarien sind nach russischen Angaben mehrere Tage mit geomagnetischen Stürmen möglich, in anderen lediglich vereinzelte Störungen. Mit einer vollständigen Beruhigung rechnet es frühestens in der zweiten Hälfte der kommenden Woche, etwa am 13. oder 14. November.

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