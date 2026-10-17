„Gezielte Arbeitsanreize”: Wem die 75-Euro-Grenze bei Sonntagszuschlägen wirklich nützt

Der Bundesrat hat am Freitag Änderungen an der Steuerreform 2027 verlangt. Die 75-Euro-Grenze soll fallen – sie beginnt oberhalb der obersten zehn Prozent.

Assistenzärztinnen starten nach dem kommunalen Tarif bei 34,92 Euro Grundlohn je Stunde — gut 15 Euro unter der heutigen Grenze. (Symbolbild)

„Gezielte Arbeitsanreize” will die Bundesregierung setzen, so steht es in der Begründung zum Einkommensteuerreformgesetz 2027, das das Kabinett am 2. September 2026 in Berlin beschloss. Eine der Maßnahmen betrifft Menschen, die sonntags arbeiten. Steuerfreie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit darf der Arbeitgeber bisher nur auf einen Grundlohn von höchstens 50 Euro je Stunde rechnen. Ab Januar 2027 sollen es 75 Euro sein. Für Nachtarbeit bleibt es bei 50 Euro.

Am Freitag hat der Bundesrat dazu Stellung genommen und die Bundesregierung gebeten zu prüfen, ob auf die Anhebung verzichtet werden kann. Die zugrunde liegende Empfehlung des Finanzausschusses vom 5. Oktober trägt neben dem federführenden Finanzausschuss auch der Wirtschaftsausschuss und der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung. Ihr Befund in einem Satz: Von der Steuererleichterung würden ausschließlich Besserverdienende profitieren.

Die amtliche Verdienststatistik stützt das.

Die Grenze greift erst ab 8265 Euro Monatsgehalt

Der Finanzausschuss rechnet Monatsgehälter nach einer festen Formel in Stundenlöhne um: Bruttogehalt geteilt durch 38 Wochenstunden mal 4,35 Wochen, also durch 165,3 Monatsstunden. Dreht man die Rechnung um, liegt die Schwelle zur heutigen 50-Euro-Grenze bei 8265 Euro brutto im Monat. Die volle Wirkung der neuen Grenze erreicht erst, wer auf 12 397,50 Euro kommt. Beide Werte setzen die 38-Stunden-Woche und den Faktor 4,35 der Ausschussempfehlung voraus, beide beziehen sich auf den Grundlohn ohne Zuschläge und Zulagen; bei kürzerer Wochenarbeitszeit sinkt die Schwelle, bei längerer steigt sie.

Konkret wird der Unterschied pro Schicht. Bei 50 Prozent Sonntagszuschlag bleiben heute höchstens 25 Euro je Stunde steuerfrei, künftig 37,50 Euro. Auf eine Achtstundenschicht gerechnet sind das 100 Euro mehr steuerfreier Zuschlag, an Feiertagen mit 125 Prozent bis zu 250 Euro. Bei einem Grenzsteuersatz von 42 Prozent entspricht der Sonntagswert rund 42 Euro netto.

Das oberste Zehntel beginnt bei 39,65 Euro je Stunde

Das Statistische Bundesamt erhebt die Verdienste jährlich im April bei 58 000 Betrieben. Für April 2025 weist es als Schwelle zum obersten Zehntel der Lohnskala einen Bruttostundenverdienst von 39,65 Euro aus. Der Durchschnitt lag bei 28,19 Euro, die Niedriglohnschwelle bei 14,32 Euro. Wer die bisherige 50-Euro-Grenze überhaupt berührt, gehört damit nicht nur zum obersten Zehntel, sondern liegt 10,35 Euro über dessen unterem Rand.

70 Millionen Euro kostet die Anhebung, 8,3 Prozent arbeiten sonntags

Die Ausschussempfehlung beziffert die Steuermindereinnahmen auf 70 Millionen Euro in voller Jahreswirkung. Dem steht die Zahl derer gegenüber, die überhaupt in Frage kommen. Nach der Arbeitskräfteerhebung des Statistischen Bundesamts arbeiteten 2025 8,3 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ständig oder regelmäßig sonntags. Legt man beide Anteile unabhängig voneinander übereinander, erreichen höchstens 0,83 Prozent aller Arbeitnehmer die Schwelle. Tatsächlich dürfte der Wert niedriger liegen, weil sich Sonntagsarbeit in Gastgewerbe, Handel und Pflege ballt — also dort, wo die Stundenlöhne am unteren Ende der Skala stehen.

Der Finanzausschuss rechnet mit Assistenzärzten: 34,92 Euro

Zwei Tarifbeispiele führt die Empfehlung an. Assistenzärztinnen und Assistenzärzte an kommunalen Krankenhäusern starten nach dem TV-Ärzte/VKA bei 5772 Euro im Monat, umgerechnet 34,92 Euro je Stunde. In der höchsten Entgeltgruppe des niedersächsischen IG-Metall-Tarifs stehen 7063 Euro, also 42,73 Euro je Stunde. Beide Werte liegen unter der heutigen Grenze. Selbst in der Spitzengruppe eines Industrietarifs ändert die Anhebung nichts.

Als zweiten Einwand nennt der Ausschuss den Aufwand. Weil die 75 Euro nur für Sonn- und Feiertagsarbeit gelten sollen, für Nachtarbeit aber die 50 Euro bleiben, müssten Lohnbüros künftig trennen — am aufwendigsten bei Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen, wo beide Grenzen in derselben Schicht zusammentreffen.

Zwei Ausschüsse derselben Kammer erheben keine Einwendungen

In derselben Drucksache steht die Gegenposition. Unter Ziffer 11 empfehlen der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik sowie der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben. Die beiden Gremien, die für Arbeitsmarkt und Familien zuständig sind, sehen bei der Maßnahme also keinen Korrekturbedarf, die der Finanzausschuss auf derselben Seite als ausschließlich den Besserverdienenden dienlich bezeichnet. Das Plenum folgte am Freitag dem Finanzausschuss.

Die Beitragsfreiheit bis 75 Euro gilt nur mit Tarifvertrag

Neben der Steuer ändert sich die Sozialversicherung. Beitragsfrei sind Sonn- und Feiertagszuschläge bisher nur bis zu einem Grundlohn von 25 Euro je Stunde. Künftig soll die Steuergrenze auch hier gelten — allerdings ausschließlich für Zuschläge, die in einem geltenden Tarifvertrag geregelt sind. Ohne Tarifbindung bleibt es bei 25 Euro.

Hier öffnet sich die Lücke nach Osten. Nach dem IAB-Betriebspanel arbeiteten 2025 in Ostdeutschland rund 34 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Branchentarifvertrag, im Westen 43 Prozent. Der mittlere Bruttojahresverdienst lag 2025 in den ostdeutschen Ländern ohne Berlin bei 46 013 Euro. Auf die 165,3 Monatsstunden der Ausschussformel heruntergerechnet sind das 23,20 Euro je Stunde — ein Wert, der die alte Beitragsgrenze von 25 Euro nicht erreicht. Die Umrechnung schließt Sonderzahlungen ein und fällt deshalb eher zu hoch aus.

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