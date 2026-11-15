Landung aus dem All: SpaceX fängt erstmals Starship-Rakete mit Greifarmen

Nach mehr als 22 Stunden im All landet Starship in den Armen eines Startturms – doch der Booster geht verloren. Der Erfolg bringt SpaceX dennoch einem zentralen Ziel näher.

Die Mega-Rakete „Starship“ von SpaceX kehrt nach einem Testflug von Starbase, Texas erfolgreich zu ihrer Startrampe zurück.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erstmals die obere Stufe seiner Riesenrakete Starship nach einem Flug in die Erdumlaufbahn mit den Greifarmen eines Startturms aufgefangen. Das Raumschiff kehrte am Samstag zum Weltraumbahnhof Starbase in Texas zurück. Der geplante Fang beider Raketenstufen gelang jedoch nicht: Die untere Stufe namens Super Heavy war bereits kurz nach dem Start am Freitag verloren gegangen.

Die erfolgreiche Rückkehr der Oberstufe ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren Raketensystem. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, war es der 15. Testflug des vollständigen Starship-Systems seit 2023 und erst dessen zweiter Flug in eine Erdumlaufbahn. Die Oberstufe setzte während der Mission 26 Starlink-Satelliten aus.

Durch die Atmosphäre zurück zum Startturm

Beim Anflug auf Starbase sank das Raumschiff zunächst mit der Bauchseite voraus ab. Kurz vor der Landung richtete es sich auf und senkte sich neben dem Startturm in dessen mechanische Arme. In SpaceX-Einrichtungen brachen Beschäftigte in Jubel aus, wie Bloomberg berichtete. Die Rückkehr der Oberstufe ist besonders anspruchsvoll, weil sie aus der Erdumlaufbahn abbremsen und die große Hitze beim Wiedereintritt überstehen muss.



SpaceX hatte für die Mission zusätzliche Möglichkeiten zur Kontrolle des Hitzeschilds vorgesehen. Nach Angaben auf der Missionsseite des Unternehmens waren drei der mitgeführten Satelliten mit Kameras ausgestattet, die Aufnahmen des Hitzeschilds zur Erde übertragen sollten.



Die Rückkehr zum Startplatz sollte nur erfolgen, wenn die für Wiedereintritt, Landung und Anflug entscheidenden Systeme funktionsfähig waren.

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Treibstoffalarm verhindert doppelten Fang

Der Booster Super Heavy sollte bereits wenige Minuten nach dem Start zur Startrampe zurückkehren. Stattdessen wich er auf eine Landestelle im Meer aus und explodierte kurz über der Wasseroberfläche. SpaceX hatte Booster bei drei früheren Testflügen erfolgreich aufgefangen.



Eine erste Erklärung für den Abbruch korrigierte SpaceX später. Sprecher Dan Huot hatte zunächst ein Problem mit dem Lenkungs-, Navigations- und Steuerungssystem genannt. Dieses habe jedoch korrekt funktioniert und das Ausweichmanöver ausgelöst, erläuterte er anschließend. SpaceX-Moderatorin Kate Tice sagte laut Space.com, ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Alarm wegen zu geringer Treibstoffmasse das Rückkehrmanöver vorzeitig beendet. Die Ursache werde weiter untersucht.

Der Super-Heavy-Booster explodiert nach dem Starship-Start am 13. November 2026 vor Boca Chica in Texas. SpaceX hatte den geplanten Fang wegen eines technischen Problems abgebrochen. © Ricardo Arduengo/AFP

Wiederverwendung soll häufigere Starts ermöglichen

SpaceX hat damit beide Teile des Starship-Systems bei unterschiedlichen Missionen aufgefangen. Die Bergung beider Stufen nach demselben Start steht noch aus. Das Unternehmen will mit der vollständigen Wiederverwendung die Kosten senken und die Abstände zwischen Starts verkürzen. Starship soll künftig unter anderem Satelliten transportieren und für Flüge zum Mond und zum Mars eingesetzt werden.