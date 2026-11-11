Mit einem landesweiten Ausstand protestieren Spaniens Gewerkschaften gegen steigende Wohnkosten und niedrige Löhne. Der Streik fällt mitten in den Wahlkampf vor der Parlamentswahl.

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In Spanien hat am Mittwoch ein landesweiter Generalstreik begonnen. Bereits in der Nacht legten Beschäftigte in Industriebetrieben und Häfen die Arbeit nieder. Streikposten blockierten Straßen und Fabrikzufahrten. In Madrid kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Zu dem 24-stündigen Ausstand haben große Gewerkschaftsverbände, kleinere Gewerkschaften und soziale Organisationen aufgerufen. Sie fordern höhere Löhne und Maßnahmen gegen die Wohnungsnot.

Die Gewerkschaften CCOO und UGT meldeten laut der Nachrichtenagentur EFE eine Beteiligung von jeweils 90 Prozent in den Häfen und der Automobilindustrie. In der Fleischindustrie seien es 85 Prozent, bei der Müllabfuhr 82 Prozent gewesen. In mehreren Städten kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Fabriken und Autobahnen blockiert

Besonders stark machte sich der Streik zunächst in Katalonien bemerkbar. Nach Angaben der Zeitung El País stand die Produktion unter anderem bei Seat in Martorell, Grifols und Nestlé still. Auch die Containerabfertigung im Hafen von Barcelona war betroffen.

Streikende blockierten zahlreiche Straßen, darunter die Autobahn AP-7 bei Girona und die Küstenstraße Ronda Litoral in Barcelona. Am Bahnhof Barcelona-Sants versperrten Demonstranten mehrere Zugänge. Zugverbindungen fielen aus, weil Lokführer wegen der Blockaden ihre Arbeitsplätze nicht erreichen konnten.

Die katalanische Regionalregierung erklärte dagegen, die vorgeschriebene Mindestversorgung werde weitgehend gewährleistet. Schwerwiegende Zwischenfälle seien zunächst nicht registriert worden.

Polizeieinsätze in Madrid und Málaga

In Madrid warf CCOO der Polizei vor, gegen Streikposten Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt zu haben. Nach Gewerkschaftsangaben mussten 13 Teilnehmer medizinisch versorgt werden. Die Polizei bestätigte gegenüber EFE eine Festnahme. Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, einen Beamten angegriffen zu haben.

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Auch in Málaga ging die Polizei nach EFE-Angaben gegen Streikende vor, als diese die Ausfahrt von Bussen blockierten.

Wohnungskrise prägt Wahlkampf in Spanien

Die Wohnungskrise bestimmt auch den Wahlkampf vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte die Neuwahl angekündigt, nachdem seine Minderheitsregierung Anfang Oktober mit zwei Wohnungsdekreten im Parlament gescheitert war. Neben der konservativen PP und der rechten Vox stimmte auch die katalanische Separatistenpartei Junts dagegen.

Die Regierung aus Sánchez' sozialistischer PSOE und dem linken Bündnis Sumar wollte unter anderem gefährdete Haushalte besser vor Zwangsräumungen schützen und Mietverträge verlängern. Die Regierung beschloss die Dekrete am 6. Oktober erneut. Ein Teil der Schutzmaßnahmen gegen Zwangsräumungen ist seit dem 8. Oktober in Kraft.



Sánchez regiert Spanien seit Juni 2018 und führt seit November 2023 eine Minderheitskoalition. Die reguläre Parlamentswahl wäre erst 2027 fällig gewesen.

Wohnungsmangel und steigende Immobilienpreise

Spanien hat nach Angaben der Nachrichtenagentur AP traditionell einen hohen Anteil an Wohneigentum, aber nur wenig öffentlich geförderten Mietwohnraum. Tourismus und Zuwanderung erhöhen den Druck auf den Wohnungsmarkt.



Nach Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat stiegen die Immobilienpreise Ende 2025 binnen Jahresfrist um knapp 13 Prozent. Die spanische Notenbank beziffert den Wohnungsmangel auf rund 750.000 Einheiten.

Eigener Streikaufruf im Baskenland

Im Baskenland findet parallel ein weiterer Generalstreik statt, zu dem regionale Gewerkschaften wie ELA und LAB aufgerufen haben. Sie fordern unter anderem einen eigenen regionalen Mindestlohn und kritisieren die Wohnungspolitik der dortigen Regionalregierung.

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