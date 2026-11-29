Nach acht Jahren an der Macht steht Pedro Sánchez vor dem Aus. In Spanien könnte erstmals seit Jahrzehnten ein rechtes Bündnis regieren.

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Könnte ein strahlender Sieger des Wahltags in Spanien werden: Vox-Chef Santiago Abascal will mit den Konservativen ein Bündnis bilden.

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Spanien hat ein neues Parlament gewählt. Ersten Hochrechnungen zufolge wird die konservative Partido Popular (PP) mit 32,2 Prozent noch vor Sánchez' Partei PSOE mit 28,8 Prozent stärkste Kraft. Die rechtspopulistische Partei Vox erreicht 16,2 Prozent und will gemeinsam mit den Konservativen eine neue Regierung bilden. Das Linksbündnis Frente Amplio kommt auf 5,7 Prozent.



Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte damit wieder eine Rechtsaußen-Partei an der spanischen Zentralregierung beteiligt sein. Die beiden Parteien regieren bereits in mehreren Regionen Spaniens gemeinsam. Die Wahlbeteiligung ist rekordverdächtig: Bis 18 Uhr gaben 68,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Seit der Rückkehr zur Demokratie 1978 gab es nie einen höheren Wert zu diesem Zeitpunkt. Die Wahllokale schlossen um 20 Uhr.

Wohnungsmarkt zentrales Wahlkampfthema

Ministerpräsident Sánchez, der seit 2018 im Amt ist, hoffte lange auf eine Überraschung. Seine Partei (PSOE) konnte zuletzt in Umfragen zulegen und rückte näher an die führende PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo heran. Allerdings hatten interne Streitigkeiten zwischen den kleineren linken Parteien die Bildung einer möglichen neuen Regierung schon im Vorwege geschwächt.

Ein zentrales Thema des Wahlkampfs war die angespannte Lage auf dem spanischen Wohnungsmarkt. Steigende Kauf- und Mietpreise in Städten und beliebten Touristenregionen sorgen insbesondere bei jüngeren Menschen für Unmut, berichtet AFP. Sánchez hatte demnach die eigentlich erst für den Sommer 2027 vorgesehenen Wahlen vorgezogen, nachdem rechte Parteien im Parlament Maßnahmen seiner Regierung zur Entlastung des Wohnungsmarkts abgelehnt hatten.

Sánchez-Regierung unter Druck

Im Wahlkampf warnte Sánchez vor einer künftigen Regierung aus Konservativen und Ultrarechten. Zudem verwies er auf das starke Wirtschaftswachstum Spaniens. Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnet das Land derzeit das stärkste Wachstum, wie AFP berichtet.

Seine Regierung steht AFP zufolge wegen anhaltender Probleme auf dem Wohnungsmarkt, steigender Preise und Korruptionsskandalen unter Druck. Dazu kamen zwei schwere Zugunglücke in diesem Jahr und eine Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta.

Wahlen in weiteren Ländern stehen 2027 an

Der PP-Vorsitzende Feijóo kritisierte im Wahlkampf die Regierungsbilanz von Sánchez und versprach mehr Stabilität sowie eine bessere Regierungsführung. Eine Koalition mit Vox gilt als wahrscheinlich, sollte die PP ausreichend Stimmen erhalten, um eine Regierung zu bilden, berichtet AFP. Deren Vorsitzender Santiago Abascal hatte seinen Wahlkampf nach Angaben der Nachrichtenagentur hauptsächlich auf ein hartes Vorgehen gegen Migration fokussiert.

Die Wahl wird auch in anderen europäischen Ländern aufmerksam verfolgt. Im kommenden Jahr stehen unter anderem in Frankreich, Italien und Polen Wahlen an. Die Ergebnisse könnten laut AFP die politischen Kräfteverhältnisse in der EU verändern. (mit AFP)

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