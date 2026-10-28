Spanien: Mindestens 30 Tote bei Zusammenstoß zweier Schnellzüge

Auf der Strecke zwischen Madrid und Andalusien sind zwei Züge kollidiert. Zwei Waggons entgleisten. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Es ist nicht das erste schwere Unglück in diesem Jahr.

Bei dem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien sind Medienberichten zufolge 39 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete El Español unter Berufung auf Quellen beim regionalen Rettungsdienst. Der öffentlich-rechtliche Sender RTVE berichtet unter Berufung auf die Behörden vom mindestens 30 Toten. Zahlreiche Menschen wurden zudem verletzt. Wie viele und wie schwer, war zunächst unklar.



Das Unglück ereignete sich bei Urda in der Provinz Toledo. Nach Angaben des Schienennetzbetreibers Adif fuhr ein Zug auf einen anderen auf. Beteiligt waren ein Renfe-Zug und ein Zug des privaten Anbieters Iryo, die auf der Verbindung von Madrid nach Sevilla unterwegs waren. Die Schnellfahrstrecke zwischen Madrid und Andalusien wurde in beiden Richtungen gesperrt.

Zwei Waggons stürzen eine Böschung hinab

Nach Angaben von Renfe erfasste der Zug mit der Nummer 2080 den Iryo-Zug 6076 an der Einfahrt zum Bahnhof Urda. Die beiden hinteren Wagen des Iryo entgleisten. Laut RTVE und Angaben des regionalen Rettungsdienstes 112 gegenüber der Nachrichtenagentur EFE stürzten zwei Waggons eine Böschung hinab. In den sozialen Medien kursierten bereits erste Fotos und Videos von der Unglücksstelle.



Adif verortete den Zusammenstoß bei Streckenkilometer 118 im Bereich der Gemeinden Mora, Orgaz und Urda. RTVE nannte als Unfallzeit etwa 8.30 Uhr. Andere erste Berichte hatten unter Berufung auf den Rettungsdienst 8.54 Uhr angegeben. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst nicht bekannt.



Renfe teilte laut RTVE zudem mit, dass der Rettungsdienst zunächst keinen Kontakt zum Lokführer des auffahrenden Zuges habe herstellen können. Über dessen Zustand lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor.

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Rettungskräfte richten Behandlungsplatz ein

Die Regionalregierung von Kastilien-La Mancha aktivierte um 9.15 Uhr ihren territorialen Notfallplan für die Provinz Toledo. Feuerwehr, Guardia Civil, Zivilschutz und medizinische Einsatzkräfte wurden zum Unfallort geschickt. Der regionale Gesundheitsdienst begann mit der Einrichtung eines vorgeschobenen Behandlungsplatzes.



Nach Angaben des Rettungsdienstes gegenüber Europa Press waren auch drei Rettungshubschrauber und zwei mobile Intensivversorgungseinheiten im Einsatz. Urdas Bürgermeister Manuel Galán sagte RTVE, der Zivilschutz habe die Gemeinde gebeten, vorsorglich eine Sporthalle zur Verfügung zu stellen.



Ministerpräsident Pedro Sánchez und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo sagten laut RTVE Termine ab. Auch Regionalpräsident Emiliano García-Page kündigte an, seine Termine auszusetzen und zum Unglücksort zu fahren. Renfe richtete eine Telefonnummer für Betroffene und Angehörige ein und ermöglichte kostenlose Umbuchungen und Stornierungen für betroffene Verbindungen.

Schwere Zugunglücke in Spanien

Spanien hat bereits mehrfach schwere Zugunglücke erlebt. Am 18. Januar 2026 kamen bei einem Zusammenstoß zweier Züge bei Adamuz in Andalusien 46 Menschen ums Leben. Ein Iryo-Zug war entgleist und mit einem Renfe-Zug zusammengestoßen. Am 24. Juli 2013 starben beim Entgleisen eines Alvia-Zuges bei Santiago de Compostela 80 Menschen, 144 wurden verletzt.

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