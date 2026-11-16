Spanien: Rund 2200 Migranten erreichen Kanarische Inseln innerhalb von zwei Tagen

Knapp 2200 Menschen sind innerhalb von zwei Tagen auf den Kanarischen Inseln angekommen. Viele von ihnen erreichten die kleine Insel El Hierro.

Auf den Kanarischen Inseln sind innerhalb von zwei Tagen fast 2200 Migranten mit Booten angekommen. Das teilte der spanische Seenotrettungsdienst am Sonntag mit, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Der Rettungsdienst erklärte demnach, 1324 Menschen an Bord von 14 Booten geholfen zu haben. Die meisten von ihnen hätten die Insel El Hierro erreicht, eine Insel mit 12.000 Einwohnern.



Die Zahl näherte sich dem Bericht zufolge einem Tagesrekord auf der Route von 2020, als 1461 Personen gerettet worden waren. Nach Angaben des spanischen Fernsehsenders RTVE sind die Aufnahmekapazitäten auf El Hierro angesichts der vielen Ankünfte überlastet.

Günstige Wetterbedingungen

Die Kanarischen Inseln sind ein wichtiger Anlaufpunkt für Migranten, die vor allem aus Westafrika mit einfachen Booten die gefährliche Atlantikroute nach Europa nehmen. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums erreichten zwischen Januar und Ende Oktober mehr als 13.000 der insgesamt gut 28.000 Menschen, die auf dem Seeweg nach Spanien kamen, die Inselgruppe, wie AP berichtet.

Laut dpa verzeichnen die Kanaren unter allen spanischen Regionen die meisten Ankünfte von Migranten. Jedoch sei die Zahl der Ankünfte zwischen Januar und Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund fünf Prozent zurückgegangen. Spanische Medien führten den Anstieg in den vergangenen Wochen auch auf die Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise im Senegal zurück, berichtete die Nachrichtenagentur.

Als weiteren Grund nannte Luisa Freitas von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) laut RTVE auch günstige Wetterbedingungen, darunter geringere Windgeschwindigkeiten und niedrigere Wellen. Auch verstärkte Grenzkontrollen in nordafrikanischen Ländern könnten demnach eine Rolle spielen: Nach Einschätzung von Freitas verlagerten sich die Abfahrten dadurch zunehmend weiter nach Süden.

Die Überfahrt von Westafrika zu den Kanarischen Inseln gehört zu den gefährlichsten Migrationsrouten weltweit. Nach Angaben der IOM kamen bis Ende Oktober dieses Jahres 544 Menschen auf der Route ums Leben, berichtet RTVE. Die Zahl könnte laut Freitas jedoch höher liegen. Im gesamten Vorjahr waren es demnach 700.

Spanien hatte angesichts der steigenden Ankunftszahlen am vergangenen Dienstag einen migrationspolitischen Notstand für die Kanarischen Inseln ausgerufen, wie AP berichtet. Der Präsident der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo, forderte laut dpa eine rasche Umsetzung der mit Madrid vereinbarten Hilfen. Dazu zählten zusätzliche Unterbringungsplätze, eine bessere medizinische Versorgung und schnellere Verlegungen der Migranten auf andere Inseln und das Festland.

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