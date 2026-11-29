Als Pedro Sánchez Anfang Oktober die Neuwahlen für den 29. November ausrief, hatte er offenbar ein Drehbuch im Kopf. Die Wohnkrise würde das Thema sein, mit dem er noch einmal punkten könnte. Es war kein schlechter Instinkt. Die Zahlen sind dramatisch genug, um einen Wahlkampf zu tragen. Immobilienpreise und Mieten sind zwischen 2015 und 2025 um circa 80 Prozent bis 84,6 Prozent gestiegen, bei weitgehend stagnierenden Löhnen. Die spanische Zentralbank beziffert den fehlenden Wohnraum auf rund 700.000 Einheiten. Mitte November legten beim ersten landesweiten Generalstreik seit 2012 nach Angaben der Gewerkschaften rund vier Millionen Spanierinnen und Spanier die Arbeit nieder; Hunderttausende gingen zudem auf die Straße. Und der unmittelbare Auslöser der Wahl liest sich wie ein politisches Lehrstück.

Die Zwangsräumung einer 87-jährigen Frau in Madrid, die eine Mieterhöhung von 230 Prozent nicht mehr stemmen konnte – und zwei Wochen später im Krankenhaus starb –, hatte landesweite Proteste ausgelöst. Sánchez reagierte mit Notdekreten für einen Räumungsstopp und strengere Regeln bei Kurzzeitvermietungen, scheiterte damit aber Anfang Oktober im Parlament, weil neben der konservativen PP und der rechtsextremen Vox auch die katalanische Partei Junts dagegenstimmte. Ohne eigene Mehrheit zog Sánchez die Reißleine und setzte auf vorgezogene Neuwahlen – offenbar in der Hoffnung, mit dem emotional aufgeladenen Thema Wohnungsnot moralisch und politisch im Vorteil zu sein.

Das Kalkül ging nicht auf. Der Wahlkampf ließ sich nicht auf ein einziges Thema eingrenzen, und ausgerechnet die Ereignisse, bei denen Sánchez menschlich und politisch am ehesten vertretbar handelte, wurden zu seinem größten Problem.

Das zweite Zugunglück und der Vertrauensverlust in den Staat

Am 28. Oktober ereignete sich bei Urda südlich von Madrid das zweite verheerende Hochgeschwindigkeits-Zugunglück des Jahres – nach einer Kollision mit 46 Toten im Januar im andalusischen Adamuz starben diesmal 69 Menschen. Für sich genommen ist ein solcher Unfall noch kein Beweis politischen Versagens, auch wenn inzwischen sowohl der Verkehrsminister zurückgetreten ist als auch die EU-Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf veruntreute Sanierungsgelder ermittelt. Doch in der Wahrnehmung eines Teils der Öffentlichkeit fügte sich die Katastrophe nahtlos in eine Erzählung ein, die PP und Vox bereits seit Monaten bedienten: ein Staat, der elementare Schutzfunktionen nicht mehr zuverlässig erfüllt. Rechte und rechtsextreme Parteien nutzten das Unglück gezielt als Beleg für ein umfassenderes „Staatsversagen“ – unabhängig davon, ob ein direkter Zusammenhang zur Regierungspolitik bereits belegt war.

Könnte als strahlender Sieger hervorgehen: Vox-Chef Santiago Abascal. Er kündigte in seinem Programm an, Sánchez wegen der Ceuta-Krise strafrechtlich belangen zu wollen. © Jorge Gil/imago

Die Kanaren-Krise und die humanitäre Falle

Noch deutlicher zeigt sich dieses Muster bei der Migrationsfrage. Bereits Ende Juli eskalierte die Lage in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta, wo innerhalb weniger Tage rund 72.000 Menschen aus Marokko über die Grenze gelangten und mindestens 83 Menschen im Meer starben – ein Ereignis, das europäische Schockwellen auslöste: 22 EU-Staats- und Regierungschefs wandten sich in einem Brandbrief an die Brüsseler EU-Spitze, während Madrid im Streit über Sekundärmigration vorübergehend Grenzkontrollen für Reisende aus Italien einführte. Am 24. November, fünf Tage vor der Wahl, erreichte dann die Situation auf El Hierro und den Kanarischen Inseln einen neuen Höhepunkt. An einem einzigen Tag kamen rund 2000 Menschen an, im gesamten November deutlich über 12.000 – für die kleine Insel mit ihren knapp 12.000 Einwohnern eine schlicht nicht zu bewältigende Zahl. Die lokalen Behörden sprachen offen von einer unhaltbaren Lage und forderten militärische Unterstützung an, woraufhin Madrid schließlich Sanitätstruppen der Armee entsandte.



Sánchez reagierte, wie man es von ihm erwarten konnte: mit einem humanitär begründeten Krisenmanagement. Migrantinnen und Migranten wurden von den überfüllten kleinen Inseln auf größere Inseln des Archipels und weiter aufs Festland gebracht, um den akuten Kollaps vor Ort abzuwenden. Humanitär und verwaltungstechnisch mag das ein nachvollziehbarer Schritt gewesen sein – man kann schwerlich Tausende Menschen auf einer ohnehin überlasteten Insel sich selbst überlassen. Politisch aber erwies es sich als Gift. Für die konservative PP und vor allem die rechtsextreme Vox wurde genau diese Verteilungslogik zum Hebel ihrer Kampagne. Sánchez, so das Narrativ, löse das Problem nicht, sondern verteile es im ganzen Land und gefährde damit die innere Sicherheit. Vox-Chef Santiago Abascal kündigte in seinem Wahlprogramm sogar an, den Regierungschef wegen der Ceuta-Krise strafrechtlich belangen zu wollen, und bedient offen das Konzept der „Remigration“. PP-Chef Feijóo wiederum erklärte Sánchez schlicht zu einem „Problem für Europa“ – ein kalkulierter Seitenhieb auf dessen zunehmend isolierten Kurs in einer Europäischen Union, die in der Migrationsfrage längst geschlossen nach rechts gerückt ist, von der dänischen Sozialdemokratin Mette Frederiksen bis zu Friedrich Merz.

Bemerkenswert dabei: Fragt das staatliche Meinungsforschungsinstitut CIS die Spanier danach, welche Probleme sie im Alltag persönlich am stärksten betreffen, rangiert die Migration mit großem Abstand erst auf Platz fünf – klar hinter Wohnen, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit und Arbeitsbedingungen. Das Thema mobilisiert im Wahlkampf also nicht primär, weil es im Alltag der meisten Menschen das drängendste Problem wäre, sondern weil es sich – verstärkt durch das Zugunglück – nahtlos in eine größere Erzählung von staatlichem Kontrollverlust einfügen lässt. Zug und Boot, zwei völlig unterschiedliche Ereignisse, werden zur selben politischen Munition.

Ein Sieg, der kein Sieg mehr sein kann

Hinzu kommt, dass Sánchez schwächer in diese Wahl ging als 2023. Seine damaligen linken Partner, allen voran das neu formierte Wahlbündnis Frente Amplio um Barcelonas Ex-Bürgermeisterin Ada Colau, sind eingebrochen. Korruptionsaffären im engsten Umfeld – die Verurteilung von Ex-Verkehrsminister José Luis Ábalos zu 24 Jahren Haft, das anstehende Verfahren gegen den früheren PSOE-Organisationssekretär Santos Cerdán, ein Gerichtsverfahren gegen Sánchez’ Ehefrau Begoña Gómez wegen mutmaßlicher Veruntreuung und Einflussnahme sowie ein neunjähriges Ämterverbot für seinen Bruder David – haben zusätzlich an seiner Autorität genagt. Und entscheidend: Die katalanische Partei Junts, einst Steigbügelhalter seiner Minderheitsregierung, hat sich ausgerechnet beim Wohnungsthema von ihm abgewandt. Selbst wenn die PSOE am Wahlabend überraschend gut abschneiden sollte, fehlt ihr damit die rechnerische Mehrheit für eine Neuauflage des alten Bündnisses. Die Umfragen am Wahlsonntag deuteten übereinstimmend auf einen Vorsprung der konservativen PP hin, die aller Voraussicht nach auf die rechtsextreme Vox angewiesen sein wird, um die nötigen 176 Sitze zu erreichen – zum ersten Mal seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 würde damit eine rechtsextreme Partei Teil einer spanischen Regierung.

Was das für Deutschland bedeutet

Für Berlin ist das Ergebnis nicht nebensächlich. Die deutsch-spanischen Beziehungen waren unter Sánchez zuletzt spürbar belastet. Vizepremierministerin Yolanda Díaz warf Bundeskanzler Friedrich Merz im März öffentlich vor, keine Führung zu zeigen, sondern zu jenen „Vasallen“ zu gehören, die Donald Trump huldigten; Außenminister José Manuel Albares kritisierte Merz scharf für dessen Schweigen vor laufenden Kameras im Oval Office, als Trump Spanien mit einem Handelsembargo drohte. Dahinter steht eine handfeste sicherheitspolitische Differenz: Sánchez verweigerte den USA die Nutzung spanischer Militärbasen für Angriffe auf den Iran und lehnt als einziges Nato-Land das von Trump und Merz mitgetragene Fünf-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben ab – er beharrt darauf, dass das bisherige Zwei-Prozent-Ziel genüge.

Ein Regierungswechsel hin zur konservativen PP würde Spanien außenpolitisch zwar voraussichtlich wieder näher an den Nato- und EVP-Mainstream heranführen, dem auch Merz’ CDU angehört. Ob sich die bilateralen Beziehungen aber tatsächlich entspannen oder angespannt bleiben, hängt entscheidend von einer Variable ab: der Stärke und dem tatsächlichen Regierungseinfluss von Vox. Bleibt Vox auf eine reine Mehrheitsbeschafferrolle ohne Schlüsselministerien beschränkt, dürfte sich das Verhältnis zu Berlin normalisieren – ähnlich wie der Weg Giorgia Melonis in Italien, der 2022 ebenfalls eine neofaschistische Regierungsführung prophezeit wurde, die sich in Brüssel inzwischen aber weitgehend pragmatisch bewegt. Erhält Vox hingegen substanziellen Einfluss, etwa auf die Innen- oder Europapolitik, wird die Lage komplizierter: Vox sitzt im Europaparlament bei den „Patriots for Europe“ – einer Fraktion, die ideologisch weit näher an Marine Le Pen und Viktor Orbán als an Merz’ Europäischer Volkspartei liegt. Eine europapolitische Abstimmung zwischen Berlin und Madrid würde dadurch nicht leichter, sondern schwerer.

Für Merz selbst wäre ein PP-Sieg mit begrenztem Vox-Einfluss ein kleiner, aber willkommener außenpolitischer Lichtblick – gerade weil er innenpolitisch erheblich unter Druck steht. Die jüngsten Erdrutscherfolge der AfD, allen voran ihre 43,8 Prozent in Sachsen-Anhalt, setzen seine schwarz-rote Koalition massiv unter Zugzwang, während sein eigener Kurs gegenüber Donald Trump – zwischen demonstrativer Gefolgschaft und gelegentlichem Widerspruch – volatil und angreifbar bleibt. Ein freundlicherer Ton aus Madrid würde diese Verwundbarkeit nicht beheben, aber zumindest an einer europäischen Flanke entlasten. Bleibt Vox hingegen stark und einflussreich, dürfte Berlin das eher als Bestätigung einer europaweiten Drift nach rechts lesen, die der eigenen innenpolitischen Lage unangenehm ähnelt – ein Triumph der spanischen Rechten wäre dann für Merz weniger Entlastung als zusätzlicher Resonanzraum für genau jene Erzählung, die er zuhause zu bekämpfen versucht.

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