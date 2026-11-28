Wohnungsnot, Korruptionsvorwürfe und das Zugunglück von Urda setzen Pedro Sánchez unter Druck. Am Sonntag entscheidet sich, ob seine Zeit endet und wie sich das Kräfteverhältnis in der EU dreht.

Ein Lächeln für die Kameras, dahinter der Kampf um die Macht: Ministerpräsident Pedro Sánchez (l.) und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo

Spanien soll am Samstag schweigen, denn am Sonntag wird gewählt. Nach Wochen der Proteste gilt am Tag vor der Parlamentswahl die traditionelle Wahlkampfruhe. Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die Spanier knapp acht Monate vor dem regulären Termin an die Urnen gerufen. Nun entscheidet sich, ob der Sozialdemokrat seine Regierungszeit fortsetzen kann.