Die Originale für 66 Prozent aller Aufrufe kamen von einem einzigen Absender. Im Visier: Briefwahl, Indra, Stimmenkauf. Ziel laut Analyst: Ergebnisse anfechten.

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Santiago Abascal, Vorsitzender und Kandidat der Partei Vox, gibt seine Stimme für die spanischen Parlamentswahlen in einem Wahllokal ab.

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Vor Spaniens Parlamentswahl am 29. November 2026 haben wissenschaftliche Beobachter eine Reihe haltloser Vorwürfe dokumentiert, die Abstimmung werde manipuliert. Dabei ging es etwa um die Briefwahl.

Wann solche Erzählungen gehäuft auftauchen, zeigt eine Auswertung des Social-Media-Analysten Marcelino Madrigal. Darüber hat das Portal Newtral am 8. Oktober 2026 berichtet. Demnach erscheinen Betrugsbehauptungen auf Telegram am Wahltag und in der Woche danach mehr als dreimal so oft wie sonst.

18.542 Kanäle durchsucht: Im Visier steht das Wahlergebnis

Madrigal hat Nachrichten aus 18.542 spanischsprachigen Telegram-Kanälen und -Gruppen von 2015 bis September 2026 ausgewertet. In 2655 davon fand er das Betrugsnarrativ. Das waren 59.594 Posts, 20.240 davon mit Bezug zu Spanien.

Ziel sei, „das Ergebnis anzufechten, mehr als vom Wählen abzuhalten“, so Madrigal laut Newtral. Bis 2024 gehörte jede Welle zu einer bestimmten Wahl. Seither schwellen die Posts auch ohne Wahltermin an, etwa wegen des sogenannten Enkelgesetzes.

Briefwahl, Stimmenkauf, Indra: Die Gerüchte folgen einem Fahrplan

Vor der Abstimmung säen die Posts laut Analyse vor allem Zweifel an der Briefwahl, etwa mit beschädigten Umschlägen. Am Wahltag dominiert der Vorwurf des Stimmenkaufs. Echte Fälle aus Melilla und Mojácar von 2023 werden dabei zu einem landesweiten System aufgeblasen. Danach rücken Wahlprotokolle und Auszählungsvideos in den Fokus.

In allen Phasen taucht der Konzern Indra auf. Ihm unterstellen die Posts etwa, das Ergebnis vorab zu kennen. Laut Newtral zählt Indra aber gar keine Stimmen, denn das geschieht von Hand. Der Konzern übermittelt nur die Daten.

Alvise als Absender: 66 Prozent aller Aufrufe

Eine Schlüsselrolle spielt laut Analyse der Kanal des Europaabgeordneten Luis Pérez Fernández von Se Acabó la Fiesta, bekannt als Alvise. Von ihm stammten die Originale jener Posts, die 66 Prozent der Aufrufe aller untersuchten Betrugsbeiträge zu Spanien erzielten. Das waren mehr als 40 Millionen. Kein anderer Kanal kam auf acht Prozent.

Madrigal spricht von „einem Absender und vielen Wiederholern“. Am stärksten wirkte das zur Europawahl 2024, bei der Alvise ein Mandat gewann. Zuletzt kam das Gros solcher Nachrichten laut Analyse aus anderen Kanälen, etwa une80, HazteOirorg, rafapalreal und NosObservan.

Pawel Durow warnt Spanien vor dem „Überwachungsstaat“

Auch Telegram-Gründer Pawel Durow wandte sich mit einer Nachricht an Nutzer in Spanien. Er griff Pläne von Ministerpräsident Pedro Sánchez an: ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren samt Alterskontrolle, Strafhaftung für Plattformchefs und Strafen für die algorithmische Verbreitung schädlicher Inhalte.

Durow fürchtet, dass Nutzer ihre Anonymität verlieren und Plattformen aus Angst zu viel löschen. „Dies sind keine Schutzmaßnahmen; es sind Schritte in Richtung totaler Kontrolle“, schrieb er. Er bezog sich auf frisch angekündigte Vorhaben, nicht auf beschlossene Gesetze.

Rückblick auf 2019: Wie Parteien und Vox-Fans Telegram nutzten

Ein Team der Universitat Jaume I in Castelló de la Plana hat 877 Nachrichten offizieller Kanäle von sieben Parteien aus dem Wahlkampf im November 2019 ausgewertet. Am häufigsten leiteten die Parteien Inhalte von Twitter und Facebook weiter (19,5 Prozent). Dahinter folgten Wahlaufrufe (18,1 Prozent).

Forscherinnen aus Valladolid und Valencia haben Falschnachrichten im Umfeld der Partei Vox untersucht. In inoffiziellen Gruppen von Anhängern stießen sie 2019 immer wieder auf verfälschte Posts, etwa zu Migration und Feminismus. Der offizielle Vox-Kanal war damals kaum aktiv.