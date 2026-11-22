Sparkasse Click to Pay: Ab heute online mit Sparkassen-Card und Kreditkarte zahlen, ohne Kartennummer. Welche Karten gehen und wie es genau klappt.

Visa oder Maestro? Auf dieses Logo kommt es bei Click to Pay an. Sparkassen-Kunden können ab heute online zahlen, ohne die Kartennummer einzutippen – aber nicht mit jeder Karte.

Drehen Sie Ihre Sparkassen-Card einmal um und schauen Sie auf die Vorderseite. Steht dort neben dem Girocard-Zeichen auch ein Mastercard- oder Visa-Logo, müssen Sie beim Online-Shopping ab heute keine Kartennummer mehr abtippen.



Fehlt das Logo, bleibt für Sie alles beim Alten.



Ab heute, dem 22. November, sollen Sparkassen-Kunden das Bezahlverfahren Click to Pay nutzen können. Den Termin hatte der Zahlungsdienstleister S-Payment Ende Oktober angekündigt, ausdrücklich als voraussichtlichen Start.



Taucht die Funktion in Ihrer Sparkassen-App noch nicht auf, lohnt sich ein zweiter Blick in den kommenden Tagen.

Click to Pay: So funktioniert das neue Bezahlverfahren

Mastercard und Visa haben Click to Pay entwickelt. In Deutschland läuft es seit einigen Jahren, die DKB etwa bietet es schon länger an. Die Sparkassen kommen spät, wie damals bei Apple Pay: Als der Dienst im Dezember 2018 in Deutschland startete, fehlten sie zunächst.



Das Prinzip ist simpel. Kunden hinterlegen ihre Karte einmal in einem Profil und klicken im Onlineshop an der Kasse nur noch auf das Click-to-Pay-Symbol. Wer mehrere Karten gespeichert hat, wählt danach die passende aus.



Der Händler sieht die echte Kartennummer dabei nicht. Er erhält nur einen digitalen Platzhalter, einen sogenannten Token.

Diese Sparkassen-Karten funktionieren mit Click to Pay

Liste: Diese Karten sind für Click to Pay geeignet Sparkassen-Card mit Co-Badge Debit Mastercard

Sparkassen-Card mit Co-Badge Visa Debit

Kreditkarten der Sparkasse

Die reine Girocard ohne zweites Logo reicht nicht. Seit Mastercard die Maestro-Funktion 2023 auslaufen ließ, tragen neue Sparkassen-Cards aber meist eine Debit-Funktion von Mastercard oder Visa.



Wer noch eine ältere Karte im Portemonnaie hat, kann laut t3n bei seiner Sparkasse einen Tausch beantragen, bevor die Karte abläuft.

So richten Sparkassen-Kunden Click to Pay ein

Das Profil legen Kunden einmalig in der Sparkassen-App an. Eine bundesweite Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es bislang nicht, die genauen Hinweise kommen von der jeweiligen Sparkasse vor Ort.



Ein festes Passwort ist nicht nötig. Bestätigt wird jede Zahlung per Einmalcode an die hinterlegte E-Mail-Adresse oder über die S-pushTAN-App.

Liste: Click to Pay bei der Sparkasse auf einen Blick Start: ab heute, 22. November 2026 (laut S-Payment voraussichtlich)

Einrichtung: einmalig ein Profil in der Sparkassen-App anlegen

Bezahlen: im Shop das Click-to-Pay-Symbol wählen, Karte auswählen

Freigabe: Einmalcode per E-Mail oder S-pushTAN-App

Kosten: für Kunden laut Mastercard kostenlos, Konto- und Kartengebühren bleiben

Pflicht: keine, Kartendaten eintippen geht weiterhin

In welchen Onlineshops Click to Pay funktioniert

Zahlen lässt sich nur bei Händlern, die das Verfahren an der Kasse anbieten. Erkennbar ist das am Click-to-Pay-Symbol im Checkout.



Dazu zählen unter anderem Media Markt, Saturn, Lidl, Kaufland, Netto, Marktkauf und der Schmuckhändler Christ. Die Liste ist nicht vollständig.

Warum die Sparkasse selbst profitiert

Die Sparkassen bieten Click to Pay nicht nur aus Kundenfreundlichkeit an. S-Payment erhofft sich nach Angaben von inside-digital weniger abgebrochene Einkäufe und mehr Einnahmen aus dem sogenannten Interchange.



Das ist eine Gebühr, die bei jeder Kartenzahlung anfällt. In der EU ist sie gedeckelt: 0,2 Prozent bei Debitkarten, 0,3 Prozent bei Kreditkarten. Zahlen muss sie der Händler, der sie über seine Preise weitergeben kann.

Vorsicht vor gefälschten Mails zu Click to Pay

Neue Bankfunktionen locken Betrüger an. Wer per Mail oder SMS mit Link aufgefordert wird, Click to Pay „sofort zu aktivieren“, sollte stutzig werden, warnt das Portal. Solche Nachrichten seien wahrscheinlich ein Betrugsversuch.



Eingerichtet wird Click to Pay in der Sparkassen-App. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der eigenen Sparkasse.

Diese Umstellung ist Pflicht: S-ID-Check wird abgeschaltet

Click to Pay kann jeder nutzen oder ignorieren. Anders die zweite Änderung: Die App S-ID-Check, mit der viele Kunden bisher Kartenzahlungen im Netz freigeben, wird abgeschaltet. Ihre Aufgabe übernimmt die S-pushTAN-App.



Beim Enddatum nennen die Sparkassen unterschiedliche Termine, von Ende 2026 bis zum 31. Januar 2027. Wer noch nicht gewechselt hat, sollte das vor Weihnachten erledigen, denn mitunter muss erst ein Freischaltbrief per Post kommen.



Wie Sparkassen-Kunden 3-D Secure in der S-pushTAN-App aktivieren, lesen Sie hier.