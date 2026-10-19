SPD-Kreischef Collé: „Aus 12,1 Prozent kann man keinen Regierungsauftrag ableiten“

12,1 Prozent der Stimmen, Platz fünf bei der Abgeordnetenhauswahl – und trotzdem Aussicht auf eine weitere Regierungsbeteiligung. Für die Berliner SPD scheint selbst das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte kein Grund zu sein, auf die Oppositionsbank zu wechseln. Seit 1989 ist sie ununterbrochen an der Regierung beteiligt. Nun könnte sie ausgerechnet unter Führung der Linken weitermachen, die mit 25,7 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen erhielt. Doch nicht alle Sozialdemokraten wollen diesen Kurs mitgehen.



Der SPD-Kreisvorstand Reinickendorf hat sich mehrheitlich gegen eine erneute Regierungsbeteiligung ausgesprochen und fordert stattdessen, eine Minderheitsregierung zu dulden. Kreisvorsitzender Gilbert Collé sieht darin die Chance, dass sich die SPD nach Jahrzehnten an der Macht politisch neu aufstellt.

Bemerkenswert ist dabei: Seine Kritik richtet sich nicht in erster Linie gegen die Linke, sondern gegen den Anspruch der eigenen Partei, unabhängig vom Wahlergebnis weiterregieren zu müssen. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erklärt Collé, weshalb er darin sogar ein demokratietheoretisches Problem sieht – und warum er dennoch vor überzogenen Angriffen auf die Linke warnt.

Gilbert Collé: „Das Problem ist, dass die SPD in Berlin seit 36 Jahren an der Regierung beteiligt ist, egal, wie schlecht das Ergebnis ist.“ © Detlef Eden/SPD Berlin-Reinickendorf

Herr Collé, die SPD Reinickendorf hat sich kritisch zu einer Regierungsbeteiligung mit der Linken positioniert. Halten Sie auch nach Vorlage der Sondierungsvereinbarung an Ihren Vorbehalten fest?



Wir haben diesen Beschluss als Debattenbeitrag in die innerparteiliche Diskussion eingebracht, weil wir finden, dass es keinen Automatismus zu einer Koalition geben darf. Die SPD hat bei den Wahlen deutlich verloren. Aus 12,1 Prozent kann man nun wirklich keinen Regierungsauftrag ableiten. Das Problem ist, dass die SPD in Berlin seit 36 Jahren an der Regierung beteiligt ist, egal, wie schlecht das Ergebnis ist. Das ist demokratietheoretisch ein Problem. Und führt dazu, dass die, die uns nicht gut finden, uns nicht abwählen können, und die, die uns gut finden, uns nicht wählen müssen.

Götz Schleser/SPD Berlin-Reinickendorf Zur Person Gilbert Collé, Jahrgang 1972, ist gebürtiger Berliner. Er ist seit April 2024 Kreisvorsitzender der SPD Reinickendorf. Seit 2005 gehört er der Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf an. Von 2011 bis 2016 führte er dort die SPD-Fraktion, anschließend war er unter anderem stellvertretender Fraktionsvorsitzender.



Seine politischen Schwerpunkte sind Bildungs- und Jugendpolitik, Verwaltungsmodernisierung und Bürgerbeteiligung.

Ihre Kritik richtet sich also nicht speziell gegen die Linke, sondern gegen eine erneute Regierungsbeteiligung der SPD?



Der Beschluss ist darum kein Vorbehalt gegen eine Regierungsbeteiligung mit der Linken, sondern gegen eine Regierungsbeteiligung überhaupt. Deshalb ging es bei dem Antrag auch nicht darum, welche Punkte wir im Sondierungspaket oder bei der Linkspartei oder den Grünen möglicherweise besonders problematisch finden. Es geht darum, dass die SPD sich wieder inhaltlich neu aufstellen kann, nicht immer schon den Kompromiss einer Koalition mitdenken muss.



Was bedeutet das für die anstehenden Koalitionsverhandlungen, sollte sich die SPD für deren Aufnahme entscheiden?



Ich bin Demokrat und akzeptiere Mehrheiten in demokratischen Verfahren. Wenn der Landesvorstand der SPD der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmt, dann sollten diese mit voller Ernsthaftigkeit und dem Ziel, sie erfolgreich abzuschließen, aufgenommen werden. Mir geht es darum, dass man im Laufe des Prozesses immer wieder schaut, ob das, was dabei herauskommt, die beste aller Lösungen ist für Berlin, für die Demokratie, für die SPD.



Sie haben einen Mitgliederentscheid über die Regierungsbeteiligung gefordert. Welche Resonanz hat diese Forderung innerhalb der Berliner SPD bislang gefunden?



Die Forderungen sind ja auch von anderen erhoben worden. Der Landesvorstand wird sich sicher ausführlich damit beschäftigen. Leider kosten Mitgliederentscheide viel Zeit und Geld. Am Ende ist es aber sicher gut, wenn es für eine Entscheidung eine möglichst breite Basis gibt.



Gibt es aus Ihrer Sicht innerhalb des Landesverbands weitere Kräfte, die eine Koalition mit der Linken ablehnen oder zumindest kritisch sehen?



Sicherlich gibt es die. So wie es auch viele Kräfte gibt, die eine rot-grün-rote Koalition für richtig halten. Ich plädiere dafür, dass die Diskussion ehrlich geführt wird. Wenn jetzt einzelne Personen jeden noch so überzogenen Vorwurf anderer Parteien gegen die Linkspartei aufgreifen, nur weil sie eine Koalition mit der CDU bevorzugen, ist das nicht hilfreich.

Welche Alternative zur derzeit angestrebten Regierungsbildung würden Sie bevorzugen?



Eine Mehrheit des Vorstandes in Reinickendorf hat sich nach konstruktiver und sachlicher Diskussion der Auffassung angeschlossen, dass es für die SPD in Berlin der bessere Weg wäre, keiner Regierung anzugehören, aber mit einer Duldung eine stabile Regierung zu ermöglichen und sich dann als Partei inhaltlich neu aufzustellen.



Und welche Konsequenzen sollte die SPD ziehen, falls sich die Parteiführung über diese Bedenken hinwegsetzt?



Die Frage mit der Parteiführung verstehe ich nicht. Am Ende wird es einen Beschluss des Landesparteitages oder sogar eines Mitgliederentscheides geben. Da wird dann eine demokratische Entscheidung getroffen, die wir und ich natürlich akzeptieren werden. Überhaupt halte ich es für eine Unsitte, dass politische Entscheidungen immer mit der Frage von Personalien verbunden werden. Wir haben im Mai zwei Landesvorsitzende und einen geschäftsführenden Landesvorstand gewählt, die sehr gute Arbeit machen und volle Unterstützung verdient haben.

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