SPD und Linke fordern Kassenleistung für Abnehmspritzen

Politiker von SPD und Linke fordern, dass Abnehmspritzen wie Wegovy oder Mounjaro auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden.

Politikerinnen und Politiker von SPD und Linke verlangen, dass Medikamente zur Gewichtsreduktion künftig von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden können. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Hintergrund ist das Verordnungsverbot im Sozialgesetzbuch, das eine Erstattung von Lifestyle-Arzneimitteln durch die Kassen bislang ausschließt. Darunter fallen auch Präparate mit den Wirkstoffen Semaglutid und Tirzepatid, die unter Namen wie Wegovy oder Mounjaro vertrieben werden.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Tina Rudolph, sagte der Augsburger Allgemeinen, Adipositas sei eine anerkannte chronische Krankheit, die schwere Folgeerkrankungen nach sich ziehen könne. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Betroffene den Zugang zu wirksamen Therapien selbst finanzieren müssten. Die SPD-Politikerin sprach sich dafür aus, das Verordnungsverbot für Adipositas-Medikamente zu überprüfen.

Auch die Linke macht sich dem Bericht zufolge für eine Kassenerstattung stark. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ates Gürpinar, erklärte gegenüber der Zeitung, der Ausschluss der Präparate aus der Regelversorgung führe zu einer Zwei-Klassen-Medizin. Wer sich die monatlichen Kosten von mehreren Hundert Euro nicht leisten könne, bleibe von einer wirksamen Behandlung ausgeschlossen. Die Einstufung als Lifestyle-Arzneimittel werde dem Krankheitsbild nicht gerecht.

Hohe Kosten für Betroffene

Die Abnehmspritzen wurden ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt, sind inzwischen aber auch zur Gewichtsreduktion bei starkem Übergewicht zugelassen. Die Kosten liegen laut der Augsburger Allgemeinen bei mehreren Hundert Euro im Monat und müssen von gesetzlich Versicherten vollständig selbst getragen werden. Privatversicherte können dagegen unter bestimmten Voraussetzungen eine Erstattung erhalten.

Nach Angaben der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, auf die sich die Zeitung beruft, gelten in Deutschland rund ein Viertel der Erwachsenen als adipös. Fachverbände weisen dem Bericht zufolge seit Längerem darauf hin, dass unbehandeltes starkes Übergewicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und bestimmte Krebsarten erhöht.

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