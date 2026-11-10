Die 13-jährige Lisa aus Marzahn wurde getötet, ihr Fall sorgt berlinweit für großes Entsetzen. Ihr Onkel sammelt Spenden für die Familie. Die Anteilnahme ist groß.

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Der Onkel der getöteten 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn hat auf der Plattform Gofundme einen Spendenaufruf gestartet. Das Geld soll die Beerdigung decken und der Familie Zeit zum Trauern verschaffen. Die Schülerin war seit dem 3. November vermisst und wurde am Sonntag tot in einem leerstehenden Haus in Brandenburg gefunden.

Gegen einen 22-Jährigen ermittelt eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamts. Der Fall hat in der Hauptstadt für Erschütterung und große Anteilnahme gesorgt – der Spendenaufruf für Lisa aus Marzahn zeigt, wie viele Menschen helfen wollen.

Knapp 70.000 Euro für die Familie

„Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal schreiben muss“, schreibt Lisas Onkel Andreas in seinem Aufruf. Die Summe von knapp 70.000 Euro kam laut der Beschreibung des Spendenaufrufs in weniger als einem Tag zusammen.

Mit dem Geld sollen zunächst die Beerdigung und alles, was damit zusammenhängt, bezahlt werden. Was übrig bleibt, soll direkt an Lisas Eltern gehen. „Jeder Euro hilft, wirklich“, heißt es in dem Aufruf. Wer nichts geben könne, solle den Beitrag teilen oder einfach an Lisa denken.

Mittlerweile ist die Spendenaktion beendet. Auf der Plattform Gofundme heißt es in einem Nachtrag: „Meine Familie hat mir gesagt, dass wir keine weiteren Spenden mehr brauchen und nicht darauf angewiesen sind. Deshalb werde ich die Spendenaktion in den nächsten Tagen beenden.“ Das ursprüngliche Ziel war 20.000 Euro.

Warum Lisas Eltern finanzielle Unterstützung brauchen

Der Onkel begründet die Aktion mit der Lage der Eltern. Sie könnten nicht einfach in der kommenden Woche wieder arbeiten gehen. „Lisas Mama ist selbstständig, und ihr Papa hat seinen Job gekündigt, um zurück nach Berlin zu kommen“, schreibt Andreas.

Die Familie habe zwar etwas zurückgelegt. Er wolle aber nicht, dass die Eltern ihre Rücklagen nun vollständig aufbrauchen müssten.

Wer war Lisa? Onkel beschreibt ein ruhiges Mädchen

Andreas beschreibt seine Nichte als ruhig und zurückhaltend, „keine, die abhauen würde“. Lisa habe ihre Eltern und Geschwister über alles geliebt und in ihrer freien Zeit gern am Laptop gezockt. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden sei sie noch bei ihm zu Hause gewesen, auf seinem Geburtstag – „ganz normal, so wie immer“.

Lisa T. verließ ihr Wohnhaus in Marzahn am Dienstag, dem 3. November, gegen 7.20 Uhr. Vom Barnimplatz aus wollte sie zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren, kam dort aber nie an.

Die Polizei ging rasch davon aus, dass sich die 13-Jährige nicht freiwillig entfernt hatte, und veröffentlichte noch am selben Tag eine Vermisstenmeldung mit Foto. Am Freitag äußerte sie erstmals den Verdacht einer Straftat, die Mordkommission übernahm. Lisas Familie bat in Facebook-Videos um Mithilfe. Ihre Mutter veröffentlichte auch einen Beitrag auf Vietnamesisch.

Leiche bei Bad Freienwalde gefunden – Tatverdächtiger schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag entdeckten Einsatzkräfte Lisas Leichnam durch Zufall in einem leerstehenden Haus im Ortsteil Altglietzen bei Bad Freienwalde im östlichen Brandenburg, rund 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt.

Gegen 12 Uhr war gemeldet worden, dass sich Unbefugte Zugang zu dem unbewohnten Einfamilienhaus verschafft hätten. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf den Leichnam und einen schwer verletzten Mann. Der 22-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft versucht haben, sich mit einer Schusswaffe zu töten. Er wird in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

Was über den 22-jährigen Tatverdächtigen bekannt ist

Lisa wurde nach Einschätzung der Ermittler offenbar zufällig zum Opfer. „Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen der Getöteten und dem Tatverdächtigen haben die Ermittlungen bislang nicht erbracht“, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft laut Berliner Zeitung mit.

Gegen den Deutschen war demnach seit Januar 2025 wegen des Besitzes kinderpornografischer Dateien ermittelt worden. Auf sichergestellten Datenträgern sollen über 900 solcher Dateien gespeichert sein. Ein zweites Verfahren wurde aus Passau übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige allein handelte.

Todesursache noch unklar

Wie Lisa starb, ist bislang offen. Die Obduktion habe noch keine klare Todesursache ergeben, Zusatzuntersuchungen seien in Auftrag gegeben worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Auch der genaue Todeszeitpunkt und der Ort, an dem Lisa starb, sind laut Berliner Zeitung noch unklar. Nach dpa-Informationen soll sie bereits länger tot gewesen sein.

An Lisas Schule waren Schulpsychologen im Einsatz, das Krisenteam wurde bereits am Sonntagabend aktiviert. Die Klasse und die Schule wollen einen Ort für Trauer und Erinnerung einrichten. Vor dem Wohnhaus der Familie in der Golliner Straße legten Nachbarn weiße Rosen nieder und stellten Kerzen auf. Mehrere Eltern berichteten der Berliner Zeitung, sie ließen ihre Kinder aus Sorge nicht mehr allein zur Schule gehen.

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