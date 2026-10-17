Dubiose Anbieter ahmen online den Auftritt der Berliner Stadtreinigung nach und locken mit Niedrigpreisen. Bei der Abholung fordern sie dann ein Vielfaches.

Die Berliner Stadtreinigung setzt bei der Sperrmüllabholung eigene Mitarbeiter und Fahrzeuge ein und beauftragt keine Subunternehmen.

Die Berliner Polizei hat seit Jahresbeginn 198 Strafanzeigen wegen mutmaßlichen Sperrmüllbetrugs registriert. Im gesamten Vorjahr waren es 54 Anzeigen. Das teilte Polizeisprecher Martin Stralau mit, wie die dpa am Freitag berichtete. Der gemeldete Gesamtschaden stieg demnach von rund 83.000 Euro im Jahr 2025 auf bislang etwa 207.000 Euro in diesem Jahr.

Hinter den Fällen steht nach Angaben der Berliner Stadtreinigung (BSR), der Verbraucherzentrale Berlin und der Polizei eine seit Längerem bekannte Masche. Anbieter erstellen Internetseiten, die denen der BSR ähneln, und werben mit günstigen Festpreisen für die Sperrmüllabholung. Am Abholtag verlangen sie dann aus vorgeschobenen Gründen deutlich höhere Summen.



Die BSR spricht von einer teils zehnfachen Erhöhung des zuvor vereinbarten Preises, die Verbraucherzentrale berichtet von Forderungen bis in den vierstelligen Bereich.

Fall aus Neukölln zeigt Vorgehen

In einem von der Verbraucherzentrale geschilderten Fall wollte eine Frau aus Neukölln zwei Matratzen entsorgen lassen. Am Telefon seien 35 Euro vereinbart worden, bei der Abholung hätten die Abholer 211 Euro verlangt. Die Männer hätten keine BSR-Arbeitskleidung getragen und seien mit einem weißen Transporter ohne Firmenaufschrift gekommen.



Als Begründung für die Mehrkosten würden Mengenüberschreitungen oder angebliche Zusatzkosten genannt, erklärte Simon Götze, Jurist bei der Verbraucherzentrale Berlin. Für Betroffene sei die Situation oft unangenehm bis bedrohlich.

Rückzahlungsansprüche ließen sich laut Verbraucherzentrale nur schwer durchsetzen, da die Verantwortlichen der Internetseiten häufig unbekannt oder Strohleute seien und meist in bar oder per Karte gezahlt werde. Verfahren würden zudem immer wieder eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft Fälle als zivilrechtliche Streitigkeiten einstufe, so die Polizei.

BSR beauftragt keine Subunternehmen

Die BSR betont, Aufträge für die Sperrmüllabholung nur über die eigene Internetseite bsr.de sowie unter der Rufnummer 030 7592 4900 anzunehmen. Beschäftigte trügen orangefarbene Arbeitskleidung mit BSR-Logo und führen orangefarbene Fahrzeuge mit entsprechendem Kennzeichen. Subunternehmen setze die BSR für die Sperrmüllabholung nicht ein.



Polizeisprecher Stralau empfiehlt, Internetseiten vor der Beauftragung zu prüfen und bei Bedrohung die Polizei zu rufen. Erfahrungsgemäß verließen die falschen Abholer dann sofort den Ort.

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