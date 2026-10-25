Sperrung der Stadtbahn in Berlin endet pünktlich – doch 2027 trifft es die S-Bahn

Ab Mitte Dezember sollen ICE und Regionalzüge wieder durch die Innenstadt rollen, bestätigt die Bahn. Im Sommer 2027 wird die S-Bahnstrecke zur Friedrichstraße unterbrochen.

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Bauarbeiten auf der Stadtbahn am Hauptbahnhof: Im kommenden Jahr ist die S-Bahntrasse dran.

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Für Berliner Fahrgäste zeichnet sich eine gute Nachricht ab. „Die Arbeiten an der Stadtbahn laufen nach Plan“, teilte ein DB-Sprecher der Berliner Zeitung auf Anfrage mit. „Stand jetzt werden sie wie vorgesehen am 12. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Die Wiederaufnahme des Verkehrs ist dann zum Fahrplanwechsel geplant.“



Seit dem 14. Juni 2026 ist die Strecke, die das Stadtzentrum von Ost nach West durchmisst, zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg für Fern- sowie Regionalzüge gesperrt. ICE-, RE- und andere Züge werden umgeleitet, die S-Bahn bleibt die ganze Zeit über in Betrieb.



Zuletzt kamen immer öfter Gerüchte auf, dass es fraglich sei, ob die zweigleisige Strecke pünktlich zum dritten Advent wieder ans Netz geht. Bahn-Manager fragten intern beim Infrastrukturbetreiber DB InfraGO nach. „Dort wurde uns bestätigt, dass die Stadtbahnsperrung pünktlich beendet wird“, freute sich ein Gesprächspartner.

Sperrung der Stadtbahn: Das ist die To-Do-Liste der Bahn

So kann man es auch formulieren: „Ich mag Herausforderungen und koordiniere gern.“ Das sagte Katja Bleich von DB InfraGO vor Kurzem während eines Interviews für die Internetseite der Bahn. Bleich leitet das fünfköpfige Ingenieursteam, das dieses Projekt koordiniert.

Die Arbeiten seien notwendig – um die Strecke zu erneuern, aber auch um den Betrieb zuverlässiger und flexibler gestalten zu können, hieß es.

„Eines der zentralen Projekte der Stadtbahnsperrung ist der Neubau eines Weichentrapezes am Hauptbahnhof“, erklärte Bleich. „Das sind vier Weichen, die den Gleiswechsel und den Wechsel der Fahrtrichtung zwischen zwei Gleisen ermöglichen. Außerdem erneuern wir 14 Weichen im Ostbahnhof. In diesem Zeitraum bündeln wir eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, die für die Instandhaltung notwendig sind.“

Katja Bleich von DB InfraGO leitet das fünfköpfige Team der Projektingenieure bei den sogenannten Eigenregieprojekten im Netz Berlin. © DB InfraGO

Weitere Kernstücke seien die Erneuerung von Fahrbahnübergangskonstruktionen an Brückenbauwerken sowie von Schienen. „Außerdem nutzen wir die Sperrung für Maßnahmen im Brandschutz und an den Hallendächern in den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Ostbahnhof“, so die DB-Frau. Zudem tauschen die Bautrupps Schienenbefestigungen aus, setzen Weichen und das Entwässerungssystem instand, reinigen Gleise.

Die S-Bahn könne weiterhin fahren, bekräftigte Katja Bleich. „Es ist unser klares Ziel, unseren Fahrgästen jederzeit eine Verbindung auf der Stadtbahn zu ermöglichen.“

Der Plan für 2027: So lange ist die S-Bahn unterbrochen

Im kommenden Jahr werde es umgekehrt sein: Dann bleiben auf der Stadtbahn die beiden Gleise für den Fern- und Regionalverkehr in Betrieb, aber die parallel verlaufende S-Bahntrasse wird gesperrt.

Wie berichtet können vom Abend des 11. Juni bis zum frühen Morgen des 2. September 2027 keine S-Bahnen zwischen Friedrichstraße, Hauptbahnhof und Tiergarten fahren. Vom 30. Juli bis zum frühen Morgen des 16. August 2027 reicht der gesperrte Abschnitt im Westen sogar bis Bahnhof Zoo.

Auch hier werden Weichen und Schienen erneuert. Die Bahn tauscht weitere Teile der Brückenkonstruktion am Hauptbahnhof aus.

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