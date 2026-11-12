Die Täter fotografierten ihre Zielpersonen und sammelten Informationen über deren Aufenthaltsorte. Die iranische Botschaft spricht von politischer Instrumentalisierung der Justiz.

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Laut Londoner Polizei sind es die ersten Schuldsprüche gegen Iraner nach dem britischen Gesetz zur nationalen Sicherheit von 2023.

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Ein Gericht in London hat zwei Iraner schuldig gesprochen, für die iranischen Revolutionsgarden spioniert zu haben. Die 41 und 46 Jahre alten Männer hatten zwischen August 2024 und März 2025 unter anderem zwei Journalisten des persischsprachigen Exilsenders Iran International ausgespäht. Das teilte die Londoner Polizei am Donnerstag mit.

Den 41-Jährigen befand das Gericht zudem für schuldig, schwere Gewalttaten vorbereitet zu haben. Der 46-Jährige wurde von diesem Vorwurf freigesprochen. Ein dritter Angeklagter im Alter von 57 Jahren wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Strafen für die beiden Verurteilten sollen am 17. Dezember verkündet werden.

Journalisten gezielt ausgespäht

Der 41-Jährige hatte nach Polizeiangaben Kontakt zu Personen aus dem Umfeld der Revolutionsgarden. Für einen Anschlag auf eine der Zielpersonen seien ihm bis zu 150.000 Pfund versprochen worden. Er räumte die Überwachung ein, erklärte jedoch, unter Zwang gehandelt zu haben. Der 46-Jährige bestritt, für den iranischen Geheimdienst gearbeitet zu haben.

Nach Angaben der Ermittler suchten die Männer Wohn- und Arbeitsorte ihrer Zielpersonen auf, fotografierten und filmten dort und sammelten mithilfe von ChatGPT weitere Informationen über sie, berichtete AFP.

Zu den Ausgespähten gehörten zwei Journalisten von Iran International, ein Anwalt einer proisraelischen Juristenvereinigung sowie ein Medienmitarbeiter.



Iran International wurde 2017 gegründet und berichtet kritisch über Teherans Politik. Betreiber ist das britische Unternehmen Volant Media. Nach Recherchen der Financial Times wird der Sender von privaten Investoren mit Verbindungen nach Saudi-Arabien finanziert. Iran International bestreitet, Geld von der saudischen Regierung oder anderen Staaten zu erhalten.

Iran weist Beteiligung zurück

Die iranische Botschaft in London bestritt eine Beteiligung des Staates. Sie warf den britischen Behörden vor, Spionagevorwürfe und Gerichtsverfahren politisch zu instrumentalisieren, berichtete Reuters.

Nach Polizeiangaben sind es die ersten Schuldsprüche gegen iranische Staatsbürger auf Grundlage des britischen Gesetzes über die nationale Sicherheit von 2023.

Nach Einschätzung der Ermittler setzt der Iran bezahlte Mittelsmänner ein, um Kritiker der Führung im Ausland auszuspähen und anzugreifen. Die Betreibergesellschaft des Senders Iran International erklärte, die Schuldsprüche machten ihre Journalisten nicht sicherer, solange sie weiterhin bedroht und angegriffen würden.

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