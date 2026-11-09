Spionageaffäre um Nvidia-Chef: Wackelt jetzt der KI-Pakt mit Merz?

Nvidia untersucht eine mögliche Geheimdienstoperation gegen Jensen Huang. Merz feierte gerade erst einen KI-Pakt mit ihm. Was ein Rücktritt ändern würde.

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Die Spionageaffäre um Nvidia-Chef Jensen Huang wirft auch Fragen zur erst drei Wochen alten KI-Vereinbarung mit der Bundesregierung auf. Am 19. Oktober hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gemeinsam mit dem US-Chiphersteller eine Zusammenarbeit bei industrieller künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt. Nun untersucht der Nvidia-Verwaltungsrat, ob Huang zum Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde.



Auslöser sind Berichte über Huangs Beziehung zu einer chinesischen Geschäftsfrau, die nach Erkenntnissen amerikanischer Nachrichtendienste Informationen für Peking gesammelt haben soll. Huang räumte inzwischen gegenüber seinen Beschäftigten eine außereheliche Beziehung ein. Die Geheimdienstvorwürfe sind jedoch nicht abschließend bewiesen; China weist sie zurück.

Beim „Invest in Germany Summit“ in Berlin hatte Merz Huang als Schlüsselfigur für den deutschen Aufstieg bei industrieller KI präsentiert. Beide traten gemeinsam auf und sprachen über deutsche Industriedaten. Merz kündigte damals sogar an, Huang künftig mindestens einmal jährlich treffen zu wollen.

Nvidia untersucht mögliche Geheimdienstoperation

Der Verwaltungsrat von Nvidia setzte am Sonntag eine unabhängige Untersuchung ein. Ein Ausschuss unabhängiger Mitglieder und externe Anwälte sollen die Vorwürfe prüfen.



Bislang gebe es „keinen Grund zu der Annahme“, dass die nationale Sicherheit der USA oder Geschäftsgeheimnisse von Nvidia beeinträchtigt worden seien, erklärte der Verwaltungsrat. Die Untersuchung werde jedoch alle verfügbaren Informationen einbeziehen.

Damit hat Nvidia nicht festgestellt, dass keine Informationen abgeflossen sind. Es handelt sich um eine vorläufige Einschätzung, während die Prüfung erst beginnt. Huang will nach Angaben des Unternehmens vollständig kooperieren und Nvidia vorerst ohne Unterbrechung weiterführen.

Der Fall betrifft einen besonders sensiblen Bereich. Nvidia-Chips sind die technische Grundlage zahlreicher KI-Rechenzentren. Erst am Freitag hatte die Sorge vor steigenden Stromkosten und Verzögerungen beim Ausbau dieser Rechenzentren einen weltweiten Ausverkauf bei KI-Aktien verschärft. Zugleich versuchen die USA mit Exportbeschränkungen zu verhindern, dass besonders leistungsfähige Prozessoren nach China gelangen.

Vereinbarung wurde mit Nvidia geschlossen – nicht mit Huang

Ein möglicher Rücktritt Huangs würde die Zusammenarbeit mit Deutschland nicht automatisch beenden. Die Absichtserklärung wurde nicht mit ihm persönlich, sondern mit Nvidia geschlossen. Auf deutscher Seite unterzeichneten das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesforschungsministerium.

Die Partner wollen nach Angaben der Bundesregierung eine Initiative für sogenannte Physical AI vorantreiben. Gemeint sind KI-Systeme, die Maschinen, Roboter und industrielle Anlagen steuern können.

Dabei sollen spezialisierte offene Modelle entstehen, unter anderem auf Grundlage der Nvidia-Systeme Nemotron und Cosmos. Deutsche Unternehmen sollen ihre Fertigungserfahrung und Industriedaten einbringen, Nvidia seine KI-Technologie. Forschungseinrichtungen und Mittelständler sollen über die Plattform Industrie 4.0 beteiligt werden.

Wie verbindlich die Zusammenarbeit ist, bleibt allerdings offen. Veröffentlicht wurde lediglich eine „Joint Declaration of Intent“, also eine Absichtserklärung. Die Bundesregierung nennt weder eine Investitionssumme noch einen Zeitplan, konkrete Projektstandorte oder feste Liefer- und Finanzierungspflichten. Auch der vollständige Wortlaut ist bislang nicht öffentlich zugänglich.

Huang kontrolliert Nvidia nicht über seine Aktien

Huang könnte trotz seiner besonderen Stellung zurücktreten oder als Vorstandschef abgelöst werden. Er gründete Nvidia 1993 und führt das Unternehmen seither, ist aber nicht dessen Mehrheitsaktionär.

Nach dem jüngsten Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC wurden Huang Ende März rund 3,58 Prozent der Nvidia-Aktien zugerechnet. Er ist damit ein bedeutender Aktionär, besitzt aber weder die Mehrheit noch eine ausgewiesene Stimmenkontrolle.

Der Verwaltungsrat könnte ihn grundsätzlich als Konzernchef ablösen. Dafür gibt es derzeit jedoch keine Ankündigung; das Gremium sprach Huang und seinem Führungsteam ausdrücklich das Vertrauen aus.

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