Spionageaffäre um Nvidia-Chef: Warum der US-Kongress jetzt Chinas Zugang zu KI-Chips kappen will

Jensen Huang räumt intern seine Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin ein. Nun fordern Senatoren schärfere Gesetze, die Lieferungen nach China stoppen sollen. Das könnte Folgen haben.

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Nvidia-Chef Huang vor Firmenlogo: Der Konzern ist derzeit der wertvollste Chiphersteller der Welt.

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Der Verdacht wiegt schwer: US-Präsident Donald Trump hat am Montag erklärt, dass das FBI die Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit einer chinesischen Geschäftsfrau prüft, die als Spionin für Peking gearbeitet haben soll. Trump zeigte sich nach eigenen Worten überrascht und berichtete, Huang habe ihm versichert, von der Rolle der Frau nichts gewusst zu haben.

Der Aufsichtsrat des Konzerns hatte zuvor eine interne Untersuchung gestartet, ob Huang gezielt ins Visier eines ausländischen Nachrichtendienstes geraten war. Die am Sonntag angekündigte Prüfung rückt die Zukunft des 63-Jährigen in den Fokus – schließlich führt er den wertvollsten Chiphersteller der Welt. Gegenüber der Belegschaft räumte er die Affäre ein, ohne Einzelheiten der Beziehung zu nennen.

Warum der Fall den US-Kongress in Bewegung bringt

Nach Einschätzung von Abgeordneten und Interessenvertretern dürfte der Kongress nun Gesetze verabschieden, die Chinas Zugang zu KI-Chips einschränken. Dies wäre eine logische Folge des Einsatzes einer chinesischen Geheimdienstmitarbeiterin.

Drei Gesetze zur Regelung der Halbleiterbranche sollen möglicherweise in das jährliche Verteidigungsgesetz für das Haushaltsjahr 2027 aufgenommen werden, das im Oktober begonnen hat. Konkret geht es dabei um den AI Overwatch Act, der dem Kongress Befugnisse über den Export fortschrittlicher Chips geben würde, den Chip Security Act, der Unternehmen zur Rückverfolgung ihrer Chips gegen Schmuggel verpflichten soll, sowie den Match Act, der US-Verbündete zu schärferen Beschränkungen von Chipfertigungsanlagen für China drängen würde, so die US-Nachrichtenagentur Reuters.

Senatoren fordern Konsequenzen bis ins Weiße Haus

Der Druck kommt aus beiden Parteien. In einer gemeinsamen Erklärung am Montag erklärten die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts und ihr republikanischer Kollege Jim Banks aus Indiana, Huangs Bestätigung einer Beziehung zu einer mutmaßlichen Spionin des chinesischen Geheimdienstes mache die nationalen Sicherheitsbedenken noch dringlicher. Es sei Zeit für den Kongress, entschlossen zu handeln und Schlüsselvorlagen wie den AI Overwatch Act im Rahmen des Verteidigungsgesetzes zu verabschieden, erklärten beide.

Ob die Vorhaben durchkommen, hängt jedoch an der Regierung. „Die Hürde, die diese Gesetze nehmen müssen, besteht darin, das Weiße Haus mit ins Boot zu holen“, sagte Chris MacKenzie, Sprecher der Washingtoner Organisation Americans for Responsible Innovation, die die Maßnahmen befürwortet. Das Weiße Haus äußerte sich nicht zu den Vorhaben.

Nvidias Rolle als Gegner der neuen Regeln

Der Konzern selbst wehrt sich seit Langem gegen strengere Vorgaben. Nvidia gilt laut einem früheren Kongressmitarbeiter mit direktem Kontakt zum Unternehmen als größter Gegner sowohl des Chip Security Act als auch des AI Overwatch Act. Bis das US-Justizministerium im vergangenen Jahr Anklagen im Zusammenhang mit Chipschmuggel erhob, hatten Huang und Nvidia bestritten, dass es einen solchen Schmuggel gebe.

Das Unternehmen erklärte, es halte die Exportgesetze ein, und lehnte eine Stellungnahme ab. Peking weist die Vorwürfe scharf zurück: „Das sogenannte Narrativ vom chinesischen Spion ist eine völlig grundlose Anschuldigung, Verleumdung und Diffamierung“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, vor Reportern in Peking.

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