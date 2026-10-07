Spionageverdacht: Früherer BND-Chef August Hanning muss in Untersuchungshaft

Er war einst Deutschlands oberster Spion. Jetzt muss der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes in Untersuchungshaft.

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Zivile Polizeifahrzeuge mit Blaulicht fahren auf das Gelände des Bundesgerichtshofes.

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Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, ist in Untersuchungshaft gekommen. Grund ist unter anderem der Verdacht der Spionage. Das teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mit.

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe habe den Haftbefehl gegen den 80-Jährigen in Vollzug gesetzt. Weitere Details zu den konkreten Vorwürfen oder zum Hintergrund der Ermittlungen wurden zunächst nicht öffentlich gemacht.

Hanning stand von 1998 bis 2005 an der Spitze des BND

Einer Mitteilung des Generalbundesanwalts zufolge wird wegen mutmaßlicher landesverräterischer Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen, versuchtem Landesverrat und geheimdienstlicher Agententätigkeit gegen Hanning ermittelt.

Hanning stand von 1998 bis 2005 an der Spitze des deutschen Auslandsgeheimdienstes. Anschließend war er bis 2009 Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

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