Das erste in Australien gebaute Kriegsschiff sollte einen russischen Angriff auf die britische Kolonie abwehren können. Später diente es als Fischereifahrzeug und sank 1898 vor Queensland.

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Marinearchäologen des australischen Schifffahrtsmuseums und der Denkmalbehörde Queenslands identifizierten die Überreste der „Spitfire“.

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Australien hat das Wrack seines ersten im eigenen Land gebauten Kriegsschiffs gefunden. Die „Spitfire“ wurde vor der Küste des Bundesstaates Queensland entdeckt – auf den Tag genau 128 Jahre nach ihrem Untergang.



Wie das australische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, stießen Marinearchäologen bereits am 21. August auf die Überreste des 1898 gesunkenen Schiffes. An der Suche waren neben der Marine das Nationale Schifffahrtsmuseum und Denkmalschutzbehörden Queenslands beteiligt.

Wrack mit Sonargeräten geortet

Das Wrack liegt vor der Nordostküste Australiens nahe der Kap-York-Halbinsel. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP wurde das Wrack während einer einmonatigen Suche mit Tauchern und ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen aufgespürt.



Zunächst hatte die Besatzung des Minenjagdboots „HMAS Diamantina“ mit Sonargeräten Hinweise auf das Wrack am Meeresboden gefunden. Anschließend dokumentierten Taucher die freiliegenden Teile des Schiffes.

Zustimmung wird geprüft...

Die Bekanntgabe des Fundes erst knapp drei Monate später begründete das Verteidigungsministerium mit gesetzlichen Meldepflichten zum Schutz historischer Schiffswracks.

Angst vor einer russischen Invasion

Die „Spitfire“ lief 1855 während des Krimkriegs in Sydney vom Stapel. Die britische Kolonialregierung von New South Wales hatte sie beim Schiffbauer John Cuthbert in Auftrag gegeben, weil sie einen Angriff der russischen Pazifikflotte befürchtete.

Das zweimastige Segelschiff trug eine einzige Kanone, die Eisenkugeln von etwa 14,5 Kilogramm verschießen konnte. Russlands Pazifikflotte verfügte dagegen bereits über dampfgetriebene Kriegsschiffe mit eisernen Rümpfen. Der Marinearchäologe James Hunter bezweifelte gegenüber dem australischen Rundfunk ABC, dass die Kanonenkugeln der „Spitfire“ dagegen viel hätten ausrichten können.

Untergang bei rauer See

Zu einem Kampfeinsatz kam es nicht. Der Krimkrieg endete 1856. Bereits 1857 wurde das Schiff als Lotsenboot in der Moreton Bay eingesetzt. Später diente es auch zum Auslegen und Warten von Fahrwassermarkierungen.

1885 verkaufte die Regierung von Queensland die „Spitfire“ an private Eigentümer. Anschließend wurde sie als Fischereifahrzeug genutzt. Am 21. August 1898 schlug das Schiff vor Piper Island leck und sank bei rauer See. Menschen kamen dabei nicht ums Leben.

Die Überreste sind größtenteils im Sand des Meeresbodens verborgen. Eine Bergung ist laut AP nicht geplant. Die Behörden halten die genaue Fundstelle geheim, weil das Wrack in einer für Sporttaucher erreichbaren Tiefe liegt. Es steht unter dem Schutz australischer Denkmalschutzgesetze.

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