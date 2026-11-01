Vier Ausfälle, ein Fragezeichen, kein Kompany: Wie viel hält der FC Bayern aus?

Auf Ismael Saibari und zahlreiche weitere verletzte Spieler muss der FC Bayern bei Atlético Madrid und in den kommenden Wochen verzichten.

„Am Ende des Tages ist es nur Fußball.“ Den Satz hat Joshua Kimmich von seinem Vater. In diesem Herbst klingt er beim FC Bayern schwerer als sonst.



Kimmich ist nach dem Tod seines Vaters drei Spiele lang nicht dabei. In derselben Woche bricht Vincent Kompany zusammen, als er nach dem Abschlusstraining noch den Amateuren zusieht. Ein Notarzt kommt, der Trainer muss ins Krankenhaus. Dass Jamal Musiala und Luis Díaz mit Muskelverletzungen fehlen, wird daneben beinahe zur Randnotiz.

FC Bayern gegen BVB: Kimmich zurück, drei Verletzte

Am Samstag ist Kimmich zurück. Gegen Borussia Dortmund trägt er die Kapitänsbinde, zur Pause führen die Bayern 1:0. Dann leert sich die Offensive: Erst muss Ismael Saibari verletzt raus, kurz darauf Serge Gnabry, in der Schlussphase auch Michael Olise. Es bleibt beim 2:2, und auf der Ausfallliste stehen drei Namen mehr.



In der Mixed Zone spricht Kimmich über seinen Vater. Der habe ihn immer begleitet und auch in Phasen an ihn geglaubt, in denen er selbst es nicht tat. Gerade auf dem Platz denke er am meisten an ihn.

Manchmal wünsche man sich, dass die Welt ein bisschen stehen bleibt, sagt Kimmich. „Aber sie dreht sich leider und zum Glück weiter.“ Über die Verletzten sagt er: „Das Wichtigste ist die Gesundheit.“



Sportvorstand Max Eberl sagt: „Momentan fühlt es sich schon ein bisschen heftig an, was um uns herum passiert.“ Bei Saibari und Gnabry ahnt er längere Pausen: „Beide Verletzungen sind doch etwas größer.“

Saibari operiert, Gnabry mit Muskelverletzung: die Diagnosen

Am Sonntagmittag gibt ihm der Verein recht. Saibari hat sich das Syndesmoseband im rechten Sprunggelenk gerissen und ist bereits operiert. Gnabry fehlt mit einer Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel.



Beide fallen „vorerst“ aus, Saibari wohl bis ins neue Jahr. Zu Olise steht nichts in der Mitteilung. Eberl hält eine schwere Verletzung für unwahrscheinlich, Interimstrainer Aaron Danks hofft, dass der Franzose bis Dienstag fit wird.

Atlético Madrid gegen FC Bayern in der Champions League: Wer stürmt noch?

Ohne Olise wird es eng. Von den etablierten Offensivkräften blieben dann zwei: Harry Kane, der gerade den Ballon d’Or gewonnen hat, und Lennart Karl.



Am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) bestreiten die Bayern bei Atlético ihr fünftes Pflichtspiel binnen zwei Wochen, nach Arsenal, Freiburg, Magdeburg und Dortmund. Diego Simeones Mannschaft wäre laut Eberl „schon mit dem kompletten Kader eine große Aufgabe“.

Kompany fehlt weiter: Danks führt den FC Bayern

Auf der Bank sitzt auch in Madrid Danks. Einen Zeitplan für Kompanys Rückkehr nennt der Klub bewusst nicht.



Nach dem Kollaps des Trainers wurde viel über die Belastung im Profifußball gesprochen. Die Verletzungen des Wochenendes werfen die Frage auf, was dieser Takt mit den Spielern macht. Einen Zusammenhang belegt bisher niemand.

Wintertransfers beim FC Bayern? Dreesen will warten

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nennt den Klub „leidgeprüft“. Über Verstärkungen im Januar will er trotzdem nicht reden: „Man sollte nicht zu verfrüht über solche Themen sprechen.“ Die Debatte über den dünnen Kader dürfte bis zum Winter nicht leiser werden.



Eberl setzt auf die Mannschaft: „Wir müssen gerade sehr resilient sein, die Mannschaft ist das bisher.“ Als Beleg taugt das 3:1 in Freiburg, zwei Tage nach dem Ausfall des Trainers.



Kimmich gibt die Richtung vor: „Wir müssen und wollen trotzdem Ergebnisse liefern.“ Wie viel der FC Bayern aushält, zeigt sich am Dienstag in Madrid.

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