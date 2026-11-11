Spott um Amthors Strandkorb: Usedomer Hersteller zieht ernüchternde Bilanz

Was wurde aus Philipp Amthors Strandkorb? Der Korb aus dem Kanzleramt steht jetzt als private Spende im Fliederhof in Ueckermünde.

Ein Stück Heimat auf dem Kanzleramtsbalkon: Staatsminister Philipp Amthor (CDU) in seinem Strandkorb von Usedom. Nach heftigem Spott ließ er ihn Ende September abtransportieren.

Zehnmal so viele Klicks, kein Euro mehr Umsatz: So fällt die Bilanz der Strandkorb-Affäre für die Firma aus, die Philipp Amthors Korb gebaut hat. Ende September stand die Korbwaren 1925 Usedom GmbH aus Ückeritz eine Woche lang bundesweit im Rampenlicht.



In der Woche nach den ersten Posts in sozialen Netzwerken habe sich die Klickrate auf der Webseite verzehnfacht, sagt Geschäftsführerin Josefine Pohl. Nach etwa sieben Tagen war der Ansturm vorbei.



„Einen erhöhten Umsatz bei diesem Modell oder im Generellen können wir allerdings nicht verzeichnen“, sagt Pohl.

Weniger als zehn Anfragen nach Amthors Strandkorb

Konkrete Kaufanfragen kamen per Mail, „zahlenmäßig unter zehn“. Einige Absender wollten nicht irgendeinen Korb, sondern genau den aus dem Kanzleramt. Aus den Medien hatten sie geschlossen, er gehe an den Hersteller zurück.



Bekommen hat ihn keiner von ihnen. Der Strandkorb steht inzwischen im Fliederhof in Ueckermünde, Amthors Geburtsstadt am Stettiner Haff. Die neue Pflegeeinrichtung des Gesundheitskonzerns Ameos ist für Menschen mit Behinderung gedacht.



Amthor hat den Korb dort als private Spende aufstellen lassen. Er sei längst angekommen, hieß es vom Betreiber.

Amthor in „Inside CDU“: „Ja, das sieht doch super aus“

Ausgelöst hatte den Wirbel die zweite Staffel der ZDF-Doku „Inside CDU“. Zu sehen ist, wie der Korb auf den Balkon vor Amthors Büro gerollt wird. Der Staatsminister kommentiert zufrieden: „Ja, das sieht doch super aus.“



Amthor kennt die Usedomer Firma persönlich. Er wollte den Korb als „ein Stück Heimat“ nach Berlin holen, sagt Vertriebsmitarbeiter Dirk Mund, der in der Szene ebenfalls zu sehen ist.



Bezahlt hat Amthor selbst, Anlieferung und Aufbau inklusive, wie ein Regierungssprecher bestätigte. Laut Verkäufer kostete das Modell „Original Heringsdorfer“ rund 1600 Euro, berichtete die Stuttgarter Zeitung.

Heimatkorb zur Unzeit: Die CDU war gerade aus dem Landtag geflogen

Politisch hätte das Bild kaum schlechter fallen können. Am 20. September scheiterte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern mit 4,9 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, zum ersten Mal überhaupt bei einer Landtagswahl. Einen Tag später übernahm Amthor kommissarisch den Landesvorsitz.



Die Folge mit dem Strandkorb erschien am 22. September. Der Mann, der die Partei in seiner Heimat wieder aufbauen soll, zeigte sich darin mit Heimat-Möbel auf dem Balkon der Regierungszentrale. Seinen Kritikern lieferte er damit das Bild vom abgehobenen Berliner Politikbetrieb frei Haus.



Der Spott folgte prompt, selbst der Autovermieter Sixt machte daraus eine Werbekampagne. Am 28. September ließ Amthor den Korb abtransportieren. Er nehme die Kritik ernst, erklärte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer.

Usedomer Korbmacher: Erst G8-Gipfel, dann Insolvenz

Rampenlicht kennen die Korbmacher von Usedom. Die Manufaktur in Heringsdorf flocht 2007 den Riesenstrandkorb, in dem Angela Merkel beim G8-Gipfel in Heiligendamm mit den Staats- und Regierungschefs posierte.



2023 meldete der Traditionsbetrieb Insolvenz an. Im Sommer 2024 übernahm die Tischlerei Pohl aus Züssow die Firma mit allen 14 Beschäftigten und verlegte die Produktion nach Ückeritz, wie der Nordkurier berichtete.



Trotz ausbleibender Verkäufe zieht Pohl eine positive Bilanz. Viele Menschen seien „auf unser Handwerk, unsere schönen Körbe und die regionale Produktion aufmerksam geworden“.

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