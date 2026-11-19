Die EU-Kommission ist Ziel eines KI-gestützten Cyberangriffs geworden. Das teilte ein Sprecher der EU-Kommission laut der Nachrichtenagentur AFP mit. Nach derzeitigem Stand seien dabei keine persönliche Daten entwendet worden.



Ein Sprecher erklärte laut Politico: „Die Europäische Kommission hat als Reaktion auf eine festgestellte Cyberkampagne die notwendigen Maßnahmen ergriffen.“ Einzelne Systeme seien angegriffen worden. Die Betroffenen habe man entsprechend der üblichen Vorgehensweise informiert.

„Ausmaß des Schadens noch unklar“

„Die Kommission geht davon aus, den Angriff größtenteils eingedämmt zu haben, doch das volle Ausmaß des Schadens ist noch unklar“, sagte ein EU-Beamter, der anonym bleiben wollte, laut Politico. „Die Systeme könnten bald wieder online sein. Es dauert noch etwas, bis wir Antworten finden.“

Laut Politico nutzen die Angreifer das öffentlich zugängliche KI-gestützte Werkzeug ARTEX, das Schwachstellen in IT-Systemen aufspüren soll. Der Cybersicherheitsdienst der EU-Institutionen, CERT-EU, habe den Einsatz des Programms durch internationale Hacker bereits Anfang November entdeckt. „Einige Akteure missbrauchen solche Werkzeuge und haben die Kommission ins Visier genommen“, zitierte Politico einen EU-Beamten.

Bericht: Tagelange Störungen

Der Angriff führte laut Politico zu Störungen, die inzwischen seit mehr als zehn Tagen andauern. Mehrere Anwendungen seien vorsorglich vorübergehend abgeschaltet worden. Betroffen waren unter anderem Sysper, das Personalverwaltungssystem der Kommission für Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträge und Arbeitszeiterfassung, sowie MyPMO, ein System zur Abwicklung medizinischer Kostenerstattungen.



Beide Anwendungen seien Anfang der Woche wiederhergestellt worden. Sysper sei am Mittwoch allerdings kurzzeitig erneut ausgefallen. Auch Übersetzungsdienste waren dem Bericht zufolge zeitweise beeinträchtigt.

Wie Politico unter Berufung auf interne Informationen berichtete, befasste sich auch das höchste interne Krisenmanagementgremium der Kommission mit den Vorfällen. Zudem informierte die für Technologie zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen ihre Kollegen am Mittwoch bei einer Sitzung der Kommission über die unmittelbaren Gegenmaßnahmen, erklärten zwei Quellen dem Bericht zufolge.

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