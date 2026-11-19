In bestimmten Sprite-Dosen steckt statt der zuckerhaltigen Limonade die Zero-Variante. Besonders Menschen mit Diabetes müssen aufpassen.

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Coca-Cola ruft in Deutschland bestimmte 0,33-Liter-Dosen von Sprite Classic zurück. Betroffen ist ausschließlich eine Sonderedition im NBA-Design.

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Coca-Cola ruft in Deutschland bestimmte Dosen seiner Limonade Sprite zurück. Grund ist ein Fehler bei der Abfüllung: In Verpackungen, die eigentlich für die zuckerhaltige Sprite Classic vorgesehen waren, befindet sich stattdessen die zuckerfreie Variante Sprite Zero. Die Verwechslung kann für Menschen mit bestimmten Erkrankungen gesundheitliche Folgen haben.



Der Getränkehersteller Coca-Cola Europacific Partners Deutschland bestätigte den Rückruf in einer Verbraucherinformation, die unter anderem über Rewe veröffentlicht wurde. Demnach handelt es sich um einen produktionstechnischen Fehler. Das Unternehmen empfiehlt, betroffene Dosen vorsorglich nicht zu trinken.



Für die meisten Verbraucher sei der Inhalt grundsätzlich unbedenklich. Problematisch ist jedoch, dass die Angaben auf der Verpackung nicht mit dem tatsächlichen Getränk übereinstimmen.

Sprite-Rückruf: Diese Dosen und Chargen sind betroffen

Der Rückruf gilt ausschließlich für 0,33-Liter-Dosen von Sprite Classic, die im Rahmen einer Werbeaktion der amerikanischen Basketballliga NBA verkauft wurden.

Betroffen sind Produkte mit folgenden Angaben: Produkt: Sprite Classic, 0,33-Liter-Dose im NBA-Design

Sprite Classic, 0,33-Liter-Dose im NBA-Design Mindesthaltbarkeitsdatum: 30. April 2027

30. April 2027 Chargennummern: LDC62950845 bis LDC62951115

Das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Chargennummer stehen auf der Unterseite der Dose. Die letzten vier Ziffern der Chargennummer bilden einen fortlaufenden Zeitstempel. Auch alle Nummern zwischen den genannten Werten sind deshalb betroffen.



Andere Sprite-Produkte und Verpackungsgrößen sind nach Angaben des Herstellers nicht Teil des Rückrufs.

Warum die falsche Sprite für Diabetiker gefährlich werden kann

Die Verwechslung ist insbesondere für Menschen mit Diabetes relevant, die ihre Insulindosis anhand der aufgenommenen Kohlenhydrate berechnen.



Wer davon ausgeht, eine zuckerhaltige Sprite Classic zu trinken, tatsächlich aber die zuckerfreie Variante erhält, könnte seinen Insulinbedarf falsch einschätzen. Unter bestimmten Umständen kann das zu einer Unterzuckerung führen.



Auch wer ein zuckerhaltiges Getränk benötigt, um einen bereits zu niedrigen Blutzuckerspiegel anzuheben, darf sich nicht auf die Beschriftung der betroffenen Dosen verlassen. Die enthaltene Sprite Zero liefert nicht die erwartete Zuckermenge.

Ein weiteres Risiko besteht für Menschen mit Phenylketonurie. Bei dieser angeborenen Stoffwechselerkrankung kann der Körper die Aminosäure Phenylalanin nicht ausreichend abbauen. Sprite Zero enthält den Süßstoff Aspartam, der eine Phenylalaninquelle darstellt und deshalb für Betroffene problematisch ist.

Coca-Cola weist ausdrücklich darauf hin, dass die fehlerhafte Kennzeichnung für bestimmte Risikogruppen gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Aus diesem Grund werde der Rückruf vorsorglich durchgeführt.

Coca-Cola: Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Verbraucher, die eine betroffene Dose gekauft haben, sollen das Getränk nicht konsumieren. Stattdessen können sie es dort zurückgeben, wo sie es gekauft haben.

Der Kaufpreis wird nach Angaben des Herstellers auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.

Für Rückfragen hat Coca-Cola Europacific Partners Deutschland eine Verbraucherhotline unter der Telefonnummer 030 22606 9069 eingerichtet.

Das Unternehmen entschuldigte sich für den Vorfall und erklärte, Qualität und Sicherheit seiner Produkte hätten höchste Priorität.

Wer Sprite in anderen Verpackungsgrößen oder außerhalb der genannten NBA-Aktion gekauft hat, ist von diesem Rückruf nach Unternehmensangaben nicht betroffen.

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