Spritkosten explodieren auf 8000 Dollar je Kabine: „Endlose“ Kreuzfahrt strandet in Kambodscha

Die Odyssey sollte dauerhaft um die Welt fahren. Nun müssen rund 200 Bewohner von Bord: Laut Betreiber stiegen die Treibstoffkosten je Kabine auf bis zu 8000 Dollar.

Die Treibstoffkosten stiegen laut Betreiber von 1800 auf bis zu 8000 Dollar im Monat je Kabine. Zusätzliche Zahlungen lehnten Bewohner offenbar zunächst ab.

Eine Kreuzfahrt ohne festes Ende, das eigene Zuhause immer dabei: Mit diesem Versprechen war die Villa Vie Odyssey im Oktober 2024 zu einer dauerhaften Weltreise aufgebrochen. Nun liegt das Schiff im kambodschanischen Sihanoukville fest. Der Betreiber Villa Vie Residences hat den Betrieb ausgesetzt und die Bewohner aufgefordert, von Bord zu gehen.



Als Grund nennt das US-Unternehmen die stark gestiegenen Treibstoffkosten. Umgerechnet auf eine Kabine hätten sie früher durchschnittlich etwa 1800 Dollar im Monat betragen. In Teilen Asiens seien es zuletzt schätzungsweise 6000 bis 8000 Dollar gewesen, teilte Villa Vie am Dienstag mit.

Eine solche Kostensteigerung könne das Unternehmen nicht vollständig an die Bewohner weiterreichen. Das Geschäftsmodell stehe deshalb unter einem finanziellen Druck, der nicht länger tragbar sei. Villa Vie will sich nun restrukturieren und innerhalb der kommenden 60 Tage neues Kapital beschaffen. Einen Erfolg kann die Firma nach eigenen Angaben nicht garantieren.

Villa Vie Odyssey: Rund 200 Bewohner müssen das Schiff verlassen

Die Odyssey kann bis zu 650 Menschen aufnehmen. Tatsächlich befanden sich nach Angaben des Hafens von Sihanoukville 203 Passagiere aus 15 Ländern und 156 Besatzungsmitglieder an Bord. Die meisten Bewohner stammen aus den USA, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Das Schiff hatte am 23. Oktober für einen ursprünglich fünftägigen Aufenthalt in Kambodscha angelegt und sollte anschließend nach Vietnam weiterfahren. Stattdessen blieb es im Hafen. Der Betreiber koordiniert nach eigenen Angaben die Ausschiffung und sucht vorübergehende Unterkünfte für die Bewohner.

Anders als bei einer gewöhnlichen Kreuzfahrt hatten viele von ihnen Kabinen gekauft, gemietet oder über ein Mietkaufmodell erworben. Das Schiff war für sie nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern ihr Zuhause. Die Route sollte mehr als 425 Ziele in 147 Ländern umfassen. Noch am 20. Oktober warb der veröffentlichte Fahrplan mit einer bestätigten Reise bis November 2027.

Bewohner lehnen zusätzliche Treibstoffkosten ab

Seit Beginn des Krieges mit dem Iran Ende Februar habe die Reederei versucht, ihren Verbrauch zu senken. Die Odyssey fuhr langsamer und blieb länger in Häfen. Das habe den außergewöhnlichen Anstieg der Treibstoffkosten jedoch nicht ausgleichen können, erklärte das Unternehmen.

Nach einem Bericht von Bloomberg lehnten Passagiere zusätzliche Zahlungen zunächst ab, mit denen das Schiff Kambodscha wieder verlassen sollte. Firmengründer Mikael Petterson sprach demnach von zusätzlich 500 Dollar im Monat sowie einem Treibstoffaufschlag. Die gesamten Betriebsausgaben seien um etwa 50 Prozent auf drei Millionen Dollar monatlich gestiegen.

Villa Vie übernimmt laut Petterson vorerst Unterkünfte und Transporte innerhalb Kambodschas. Die Ausreise der Bewohner aus dem Land werde dagegen nicht finanziert.

Schiffstreibstoff kostet in Asien fast doppelt so viel

Hinter dem Ende der vorerst letzten Etappe steht die angespannte Lage am Ölmarkt. Der Krieg mit dem Iran und die Störungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus haben die Versorgung Asiens mit Rohöl und Ölprodukten verteuert. Besonders betroffen sind Schiffstreibstoffe.

Marine Gasöl kostete am Dienstag in Singapur, dem weltweit größten Bunkerhafen, rund 1342 Dollar je Tonne – fast doppelt so viel wie vor Beginn des Iran-Krieges. Auch andere Kraftstoffe für Schiffe haben sich stark verteuert. Hinzu kommen knappe Bestände und lange Wartezeiten für neue Lieferungen.

Für die Odyssey ist der Ölpreisschock damit nicht nur eine höhere Kostenposition. Er bringt vorerst das gesamte Konzept einer bezahlbaren, dauerhaften Weltreise zum Stillstand. Ob das Schiff seine Fahrt wieder aufnimmt und die Bewohner in ihre Kabinen zurückkehren können, hängt nun davon ab, ob Villa Vie in den nächsten Wochen neue Geldgeber findet.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema