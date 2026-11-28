Ab dem 4. Januar sollen Obergrenzen für Benzin und Diesel gelten. Berechnet werden sie nach einer festen Formel aus Einkaufskosten, Tankstellenmarge sowie Steuern und Abgaben.

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Schwerin: Eine Anzeigetafel mit den aktuellen Literpreisen für Benzin und Diesel steht an der Zufahrt zu einer Tankstelle.

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Ab dem 4. Januar sollen in Deutschland werktäglich bundesweite Höchstpreise für Super E5, Super E10 und Diesel gelten. Das geht aus einem Verordnungsentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Zusammensetzen sollen sich die Obergrenzen aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen sowie staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben.

Damit werde sichergestellt, dass die Höchstpreise den an den Zapfsäulen ausgewiesenen Preisen entsprechen, erläutert das Ministerium. Kundinnen und Kunden könnten so überprüfen, ob das Überschreiten des Limits eingehalten werde. Berechnet werden sollen die Obergrenzen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt nach einer vorgegebenen Formel. Als Datenbasis dienen Durchschnittspreise aus der teuersten von elf Tanklager-Regionen.

Kabinettsbefassung am Mittwoch geplant

Das Wirtschaftsministerium gab den Verordnungsentwurf sowie einen Entwurf für ein zugrundeliegendes Gesetz in die Regierungsabstimmung. Nach Informationen aus Regierungskreisen soll das Kabinett das Vorhaben am Mittwoch auf den Weg bringen. Der Deckel soll nach Plänen der schwarz-roten Koalition auf den zum Jahresende auslaufenden Tankrabatt folgen.

„Die gesamte Maßnahme ist als kurzfristige Krisenintervention konzipiert“, heißt es im Entwurf des Ministeriums. Die Verordnung soll zum 1. Januar in Kraft treten und zunächst bis Ende März befristet sein. Unter bestimmten Bedingungen sei eine Verlängerung möglich, maximal jedoch bis zum 31. Dezember 2027.

Ausnahmen für Autobahnen und Länder

Tankstellen an Autobahnen sollen von den Höchstpreisen ausgenommen werden. Damit sollen laut Begründung höhere Pachtkosten und durchgehende Öffnungszeiten ausgeglichen werden. Um regionale Besonderheiten zu berücksichtigen, sollen die Bundesländer für ihr jeweiliges Gebiet abweichende Höchstpreise festlegen können. (mit dpa)

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