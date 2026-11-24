Nur 1,5 Millimeter maß die Blüte aus der Kreidezeit. Sie könnte zu einer längst ausgestorbenen Linie von Fächerpalmen gehört haben.

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Die fossile Blüte ähnelt den Blüten heutiger Fächerpalmen, zu denen auch die kalifornische Washingtonpalme gehört.

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In einem bereits im 19. Jahrhundert gesammelten Gesteinsstück aus einer US-Museumssammlung haben Wissenschaftler eine fossile Blüte entdeckt. Sie war bei einer Röntgenuntersuchung sichtbar geworden. Das teilten die Königlichen Botanischen Gärten in Kew bei London am Montag mit.

Das Gesteinsstück war vor 130 Jahren im heutigen US-Bundesstaat Kansas gesammelt worden. Es gehört zur Sammlung des Smithsonian-Naturkundemuseums in Washington. Die an der Untersuchung beteiligten Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien gaben der bislang unbekannten Blütenart den Namen Tomlinsoniella pedicellata. Die Ergebnisse waren am 2. November im Fachjournal American Journal of Botany erschienen.

Zufallsfund bei einer Röntgenuntersuchung

Entdeckt wurde die Blüte von dem Paläobotaniker Steven Manchester vom Naturkundemuseum in Florida. Er hatte das Gesteinsstück ausgeliehen, um ein anderes darin enthaltenes Pflanzenfossil zu untersuchen. Bei der Untersuchung mit einem Mikro-Computertomografen stieß er zufällig auf die zuvor unbekannte Blüte.

Bei dem Verfahren entstehen mithilfe von Röntgenstrahlen Schnittbilder aus dem Inneren des Gesteins, die sich dreidimensional darstellen lassen. So konnten die Forscher den Hohlraum untersuchen, der nach der Zersetzung der Blüte im verfestigten Sediment zurückgeblieben war und ihre ursprüngliche Form wiedergibt.

Ähnlichkeit mit heutigen Fächerpalmen

Die fossile Blüte war etwa 1,5 Millimeter hoch und 1,2 Millimeter breit. Sie besaß drei Kelchblätter, drei Blütenblätter, sechs Staubblätter und drei voneinander getrennte Fruchtblätter. Diese Anordnung ist typisch für viele einkeimblättrige Pflanzen, zu denen unter anderem Palmen, Gräser, Orchideen und Lilien gehören.

Nach Einschätzung der Experten ähnelt die fossile Blüte besonders stark den Blüten bestimmter Fächerpalmen. Die Wissenschaftler halten es deshalb für wahrscheinlich, dass sie zu einer heute ausgestorbenen Linie dieser Palmen gehörte.

Sollte sich die Verwandtschaft mit den Fächerpalmen bestätigen, wäre das Fossil der bislang älteste bekannte Blütenfund aus dieser Palmengruppe. Unabhängig von dieser Zuordnung zeigt es, dass der für viele heutige einkeimblättrige Pflanzen typische Blütenaufbau bereits vor rund 100 Millionen Jahren existierte.

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