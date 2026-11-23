Westliche Dienste halten den Satelliten „Sputnik-S“ angeblich für startbereit. Eine Atomexplosion im All könnte Tausende Satelliten beschädigen und Systeme auf der Erde stören.

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Eine russische Sojus-2.1a-Trägerrakete wird auf dem Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Startrampe transportiert.

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Westliche Geheimdienste halten es nach Medienberichten für möglich, dass Russland noch im Dezember einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf ins All schießt. Nach gemeinsamen Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) haben mehrere Nato-Staaten entsprechende Geheimdienstinformationen ausgetauscht.



Auch der Bundesnachrichtendienst (BND) und die Bundeswehr sollen die Gefahr eines bevorstehenden Starts ernst nehmen. Eine solche Waffe könnte zahlreiche zivile und militärische Satelliten beschädigen oder zerstören.

Der Satellit soll „Sputnik-S“ heißen. Nach Erkenntnissen westlicher Dienste sei er bereits vor mehreren Jahren fertiggestellt worden und werde seitdem im Großraum Moskau gelagert. Anfang November sollen sich mehrere Nato-Staaten über Geheimdiensterkenntnisse ausgetauscht haben, wonach Russland den Satelliten innerhalb von 60 Tagen starten könne.



Das Weltraumkommando der Bundeswehr hält den Berichten zufolge einen Start noch im Dezember für möglich. Im All könnte die Waffe demnach innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit sein.

Moskau weist Vorwürfe zurück

Die russische Botschaft in Deutschland wies die Anschuldigungen zurück. Sie bezeichnete die Berichte als unbegründete Unterstellungen und Teil einer Propagandakampagne. Russlands Weltraumaktivitäten dienten ausschließlich friedlichen Zwecken und entsprächen den internationalen Verpflichtungen, erklärte die Botschaft.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Montag nach Angaben des russischen Nachrichtenportals RBC, ihm lägen keine Informationen über die Medienberichte vor. Wie das russische Portal Meduza berichtete, stellte er zudem deren Glaubwürdigkeit infrage.

Das Bundesverteidigungsministerium beantwortete konkrete Fragen zu den mutmaßlichen russischen Plänen nicht und verwies auf die Vertraulichkeit interner Beratungen. Den Berichten zufolge sollen Bundeswehrexperten in den vergangenen Wochen Regierungsvertreter, darunter Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), über „Sputnik-S“ informiert haben.

Atomexplosion könnte Tausende Satelliten ausschalten

Bereits im Oktober hatte der US-Militärgeheimdienst DIA erklärt, Russland entwickle einen Satelliten, der eine Atomwaffe tragen solle. Die Stationierung einer solchen Waffe in der Erdumlaufbahn würde gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstoßen. Das internationale Abkommen verbietet es, Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen.

Nach Einschätzung der DIA könnte eine nukleare Explosion im Weltraum Tausende Satelliten beschädigen oder außer Betrieb setzen. Betroffen wären unter anderem Systeme für Navigation, Kommunikation, Wetterbeobachtung und militärische Aufklärung.

Stephen Whiting, Kommandeur des US-Weltraumkommandos, warnte laut WDR, dass bei einer solchen Detonation innerhalb weniger Tage etwa ein Drittel der Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen ausfallen könnte. Weitere Satelliten könnten in den folgenden Monaten beschädigt werden.

Neben der unmittelbaren Wirkung der Explosion könnte ein starker elektromagnetischer Impuls technische Systeme stören. Generalmajor Armin Fleischmann vom Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr warnte vor Stromausfällen und erheblichen Einschränkungen bei Kommunikation und Navigation auch in Deutschland.

Deutschland ohne Notfallplan für Satellitenausfall

Eine weitere Recherche der drei Medien zeigt, dass Deutschland auf den großflächigen Ausfall von Satellitensystemen kaum vorbereitet ist. Das Bundesinnenministerium bestätigte, dass für ein solches Szenario kein spezieller Krisenplan existiert. Geplant seien zunächst Empfehlungen für die Bevölkerung.

Eine Simulation an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg hatte gezeigt, dass bei einem länger anhaltenden Ausfall satellitengestützter Dienste bereits nach kurzer Zeit Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bevölkerung auftreten könnten.

Auch die Bundeswehr wäre betroffen. Nach Angaben von Michael Traut, dem Kommandeur des Weltraumkommandos der Bundeswehr, könnten die Streitkräfte bei einem umfassenden Satellitenausfall nicht mehr so schnell und präzise handeln. Die Aufklärung und Kommunikation mit verbündeten Streitkräften wären erheblich eingeschränkt.

Die USA hatten bereits 1962 beim Atomtest „Starfish Prime“ einen Sprengsatz rund 400 Kilometer über dem Pazifik gezündet. Der elektromagnetische Impuls verursachte damals Ausfälle von Straßenlaternen und Kommunikationsgeräten auf Hawaii. Mehrere Satelliten wurden beschädigt oder zerstört.

Westliche Geheimdienste vermuten zudem, dass Russland mit dem 2022 gestarteten Satelliten „Kosmos-2553“ bereits die Auswirkungen starker Strahlung auf Raumfahrzeuge untersucht haben könnte.

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