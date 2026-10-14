Auf der „HMAS Leeuwin“ wurde eine Spycam entdeckt. Senatorin Lambie spricht von Kameras in der Frauendusche des Schiffes und fordert Maßnahmen zum Schutz der Soldatinnen.

Das Vermessungsschiff HMAS Leeuwin, hier 2013 in Sydney, blieb für die Ermittlungen im Hafen von Cairns.

Auf einem Schiff der australischen Marine ist heimlich ein Videoaufnahmegerät angebracht worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in Canberra am Mittwoch.



Der entsprechende Fund sei bereits am 11. Oktober in einer Kabine des Vermessungsschiffs „HMAS Leeuwin“ gemacht worden, während es im nordostaustralischen Hafen Cairns lag. Der Vorfall sei an die Militärpolizei übergeben worden, zudem arbeite man mit zivilen Ermittlungsbehörden zusammen.

Senatorin erhebt schwere Vorwürfe

Die unabhängige Senatorin und frühere Soldatin Jacqui Lambie hatte zuvor im australischen Senat erklärt, an Bord des Schiffes seien versteckte Kameras in den Duschräumen für Soldatinnen gefunden worden. Sie berief sich dabei auf Hinweise aus den Reihen ehemaliger Marineangehöriger.



Besonders beunruhigend seien Berichte, wonach Aufnahmen bereits im Internet verbreitet worden sein könnten, bevor die Kameras entdeckt wurden. Das berichtete die Zeitung The Guardian in ihrer australischen Ausgabe. Lambie fragte im Senat, wie viele Soldatinnen unwissentlich in intimen Situationen gefilmt worden sein könnten.

Das Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht zu möglichen Tatverdächtigen oder einer Verbreitung von Aufnahmen im Netz. Man nehme den Vorfall sehr ernst und dulde keinerlei Fehlverhalten, hieß es in der Mitteilung. Das Wohl der Betroffenen habe oberste Priorität. Das Schiff sei im Hafen geblieben, um die Fortsetzung der Ermittlungen zu ermöglichen und der Besatzung Unterstützung zukommen zu lassen.

Rufe nach Kontrollen auf weiteren Schiffen

Lambie forderte, auch andere Marineschiffe und U-Boote zu überprüfen. Unklar sei, ob mögliche Täter aus den Reihen der Streitkräfte oder von externen Dienstleistern an Bord stammten.



Der verteidigungspolitische Sprecher der australischen Grünen, David Shoebridge, nannte die Berichte dem Sender ABC zufolge zutiefst besorgniserregend. Viele Frauen fühlten sich in Einrichtungen der Streitkräfte nicht sicher.

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