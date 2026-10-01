Staatsanleihen unter Druck: Warum die Renditen weltweit steigen

Staatsanleihen erhalten Renditen, die es seit einer Generation nicht gab. Dahinter steckt mehr als Inflation. Es ist die Rechnung für eine Welt, die zugleich Krieg führt, aufrüstet und altert.

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Die blaue Euroskulptur mit gelben Sternen spiegelt sich in Glasfenstern am Eurotower in Frankfurt am Main – ein Symbol für Deutschlands Finanzplatz.

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Der Rentenmarkt erlebt einen Boom mit umgekehrtem Vorzeichen: Nicht die Kurse steigen, sondern die Renditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Donnerstag zeitweise mit 5,34 Prozent, so hoch wie zuletzt 2002; Dreißigjährige erreichten 5,67 Prozent.

Laut US-Finanzministerium kletterte die Zehnjahresrendite allein im September von 4,79 auf 5,29 Prozent, im dritten Quartal um fast 90 Basispunkte – der stärkste Quartalsanstieg dieses Jahrhunderts und das schwächste Treasury-Quartal seit 1994.

Die Welle ist global: Britische 30-Jahres-Gilts überschritten mit 6,03 Prozent erstmals seit Januar 1998 die Sechs-Prozent-Marke, französische Zehnjahrespapiere notieren mit 4,95 Prozent auf dem höchsten Stand seit 2002, Bundesanleihen bei 3,62 Prozent, japanische Staatsanleihen mit 3,13 Prozent auf einem Mehrjahrzehnthoch.

Der Schock kommt aus dem Golf

Auslöser der jüngsten Eskalation ist Geopolitik im Wortsinn. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat laut Bank für Internationalen Zahlungsausgleich das globale Ölangebot binnen fünf Monaten um fast 15 Prozent schrumpfen lassen; der Ölpreis lag zeitweise mehr als 120 Prozent über dem Vorkriegsniveau – einer der schwersten Energieschocks seit den 1990er-Jahren.

Anders als 1973 oder 1979 trifft er eine Welt, deren Staaten bereits bis zur Halskrause verschuldet sind und deren Notenbanken nicht mehr als Käufer der letzten Instanz auftreten.

Ölpreis und Inflation treiben die Zinsen

Die Folgen stehen in den Statistiken: US-Verbraucherpreise im August 3,4 Prozent über Vorjahr, Energie plus 16,3, Benzin plus 27,4 Prozent.

Die Fed hob am 16. September auf 3,75 bis 4,00 Prozent an, die EZB am 10. September den Einlagensatz auf 2,50 Prozent – mit dem ausdrücklichen Hinweis, der Nahostkonflikt erzeuge weiter Inflationsdruck.

Warum Treasuries dieses Mal kein sicherer Hafen sind

Bemerkenswert ist, was nicht passiert. Früher trieben Kriege Kapital in Treasuries, der sichere Hafen wurde teurer. Dieses Mal fließt es hinaus.

Der Transmissionskanal eines Golfkriegs ist nicht Risikoaversion, sondern Inflation – und gegen Inflation schützt keine Anleihe mit festem Coupon. Der klassische Safe-Haven-Reflex ist außer Kraft, solange der Schock über den Ölpreis läuft.

Eine Welt, die alles gleichzeitig finanziert

Der tiefere Grund ist eine Angebotsflut historischen Ausmaßes. Die US-Verschuldung übersteigt 40 Billionen US-Dollar; außer Deutschland weist jedes G-7-Land eine Schuldenquote von mindestens 100 Prozent aus.

Das Congressional Budget Office erwartet für 2026 ein US-Defizit von 1,9 Billionen US-Dollar, das bis 2036 auf 3,1 Billionen wächst; die Schuldenquote steigt von 101 auf 120 Prozent, die Nettozinsausgaben überschreiten erstmals eine Billion US-Dollar. Allein im zweiten Halbjahr will das Treasury netto rund 1,37 Billionen US-Dollar aufnehmen.

Der IWF beziffert die globale Staatsverschuldung auf knapp 94 Prozent des Welt-BIP, erwartet 100 Prozent bis 2029 – und verknüpft den Nahostkrieg ausdrücklich mit höheren Rohstoffpreisen, strafferen Finanzierungsbedingungen und steigenden Renditen.

Aufrüstung und Bundesanleihen

Dazu kommt die Aufrüstung. Die Nato-Staaten haben sich auf ein Fünf-Prozent-Ziel für Verteidigung und sicherheitsrelevante Infrastruktur verpflichtet; Deutschland hat 2025 die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert und ein 500-Milliarden-Sondervermögen aufgelegt.

Der Bund emittiert 2026 rund 512 Milliarden Euro, erstmals auch eine 20-jährige Anleihe – das letzte große AAA-Land der Eurozone ist selbst Teil der Angebotsseite geworden. Laut Institute of International Finance geben die großen Volkswirtschaften inzwischen mehr für Zinsen aus, als die Welt in KI, Verteidigung oder saubere Energie investiert.

KI-Rechenzentren konkurrieren um Kapital

Und ein privater Kapitalgigant konkurriert um denselben Sparpool: Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle haben 2026 bereits Anleihen über 220 Milliarden US-Dollar begeben, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr; Oracle allein plant 45 bis 50 Milliarden für Rechenzentren.

BlackRock formuliert es nüchtern: Staatliche Kreditaufnahme konkurriert mit KI-getriebenem Finanzierungsbedarf. Noch nie wollten so viele Großschuldner gleichzeitig so viel Geld – und noch nie waren die Notenbanken dabei so wenig behilflich.

Die Machtfrage zwischen Markt und Staat

Hier wird aus Marktgeschehen Geopolitik. Washington versucht, mit Rückkäufen am langen Ende – seit 9. September mindestens vier statt zwei Milliarden US-Dollar je Operation – die Liquidität zu stützen.

Finanzminister Scott Bessent verweist auf eine starke Konjunktur, und die Fed bescheinigt der Wirtschaft tatsächlich „solides“ Wachstum. Doch die Renditen stiegen weiter, denn Rückkäufe ändern die Netto-Neuverschuldung nicht.

Die eigentliche Frage lautet, wer Amerikas Schulden künftig kauft. Japan, größter ausländischer Gläubiger, bietet seinen Sparern erstmals seit Jahrzehnten wieder nennenswerte Heimatrenditen – ein Anreiz zur Repatriierung, der die Nachfrage nach Treasuries strukturell schwächt. China baut seine Bestände seit Jahren ab.

Die Dollarhegemonie, sagt ING-Chefökonom Carsten Brzeski, sei „noch nicht“ vorbei. Das „noch“ hat Gewicht.

Frankreichs Renditen belasten die Eurozone

In Europa verläuft die Bruchlinie durch die Währungsunion selbst. Frankreichs Zehnjahresrendite liegt rund 130 Basispunkte über der deutschen – ein Abstand, der einst Italien vorbehalten war.

Banque-de-France-Gouverneur Emmanuel Moulin nennt die Lage „besorgniserregend“, fordert einen Haushalt mit Einsparungen und warnt, es sei verfehlt, auf eine Rettung durch die EZB zu hoffen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel bekräftigte am Donnerstag, die Kaufinstrumente dienten der Preisstabilität, nicht bestimmten Spreads.

Das Transmissionsschutzinstrument TPI steht nur Ländern offen, die die EU-Fiskalregeln einhalten – genau daran scheitert Paris. Der Backstop existiert, aber Frankreich erfüllt seine Bedingungen nicht. Die Eurozone erlebt die Rückkehr jener Disziplinierung durch den Markt, die Mario Draghis „Whatever it takes“ 2012 suspendiert hatte.

Gilts und Schwellenländer unter Druck

Großbritannien kennt die Dynamik seit 2022, als Zwangsverkäufe von LDI-Pensionsfonds den Gilt-Markt in eine Abwärtsspirale rissen und die Bank of England notfallmäßig eingreifen musste.

Mit 6 Prozent am langen Ende und einer Zinslast von knapp 4 Prozent der Wirtschaftsleistung – doppelt so viel wie vor der Pandemie – ist London heute der verwundbarste große Markt. Für Schwellenländer bedeutet die Kombination aus hohen US-Renditen und teurem Öl das klassische Giftgemisch aus Kapitalabfluss und Importinflation.

Was höhere Renditen für Staaten und Märkte bedeuten

Der Markt beendet drei Illusionen auf einmal: dass Inflation ein vorübergehendes Nachpandemie-Phänomen war, dass Staatsschulden nichts kosten und Zentralbanken jede Störung glätten.

Regierungen bleiben vier Auswege: Sparen, Wachstum, finanzielle Repression oder Inflation. Die ersten beiden sind politisch mühsam, die letzten beiden gehen zulasten der Gläubiger – genau dieses Risiko preisen die Märkte mit jedem Basispunkt mehr ein.

Dass Aktien dank robuster Gewinne nahe Rekordständen notieren, während US-Hypothekenzinsen 7 Prozent überschritten haben und deutsche Banken laut Bundesbank ihre Kreditstandards verschärfen, ist eine Divergenz, die selten lange hält. Mehr als die Hälfte von 173 durch Bloomberg befragten Marktteilnehmern erwartet bis Jahresende 6 Prozent bei 30-jährigen Treasuries.

Sechs Punkte, die Anleger beachten sollten

Für Anleger folgt daraus kein Rezept, aber eine Haltung.

Erstens: real rechnen – 5,3 Prozent nominal bei 3,4 Prozent Inflation sind knapp 2 Prozent real, attraktiv, aber kein Geschenk.

Zweitens: Laufzeitrisiko respektieren – eine 30-jährige Anleihe verliert bei einem Prozentpunkt Renditeanstieg grob 15 Prozent an Kurswert; Strategen wie Goldman Sachs bevorzugen deshalb mittlere Laufzeiten gegenüber dem langen Ende.

Drittens: Staffeln statt timen – niemand trifft den Renditegipfel, Laufzeitleitern entschärfen das Problem.

Viertens: Für Euro-Anleger bergen Treasuries und Gilts Wechselkursrisiken, die den Zinsvorteil aufzehren können.

Fünftens: Hebel meiden – von den LDI-Fonds 2022 bis zum Treasury-Basis-Trade waren gehebelte Positionen stets die Sollbruchstelle.

Sechstens: Wer hoch bewertete Wachstumsaktien hält, sollte wissen, dass höhere Diskontsätze genau dort am härtesten wirken.

Der Zins als Barometer der Weltordnung

Der Zins ist zurück als das, was er immer war: ein Preis für Zeit, für Risiko und für politische Glaubwürdigkeit. Eine Welt, die Krieg führt, aufrüstet, altert und Rechenzentren baut, kann diesen Preis nicht länger auf null setzen.

Die Staatsanleihe ist wieder das Barometer der Weltordnung – und es zeigt auf Sturm.

Dieser Beitrag ist eine journalistische Analyse und dient ausschließlich der allgemeinen Information und Meinungsbildung. Er stellt weder eine Anlageberatung im Sinne des § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG noch eine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 34 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) dar und ist keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten.

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