Einige Staatschefs sind weiterhin in Berlin zu Besuch. In der Stadt kommt es daher weiterhin zu einigen Verkehrseinschränkungen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

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Auch am Freitag kommt es weiterhin zu Sperrungen im ganzen Stadtgebiet.

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Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hat für Freitag, den 20. November, vor umfangreichen Sperrungen gewarnt. In der Hauptstadt stehen Staatsbesuche, das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum und Jugenddemonstrationen an.

Für die Proteste von „Gen Z regelt“ und der Bundesschülerkonferenz sind nach Polizeiangaben jeweils 5000 Menschen angemeldet.

Wirtschaftsforum folgt auf Ukraine-Treffen

Das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum ist am Freitag im Haus der Deutschen Wirtschaft in Mitte angesetzt. Die Berliner Zeitung nennt als Veranstaltungsort das Gebäude an der Mühlendammbrücke.

Staatsbesuche in Berlin: Hier kommt es zu Sperrungen Gesamtes Stadtgebiet: Am Freitag findet das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum statt, zusätzlich findet die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato (Nato PV) im Hotel InterContinental in der Budapester Straße statt. Es werden umfangreiche Sperrungen und Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet erwartet.

Am Freitag findet das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum statt, zusätzlich findet die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato (Nato PV) im Hotel InterContinental in der Budapester Straße statt. Es werden umfangreiche Sperrungen und Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet erwartet. Aufgrund eines Staatsbesuches ist die Straße Alt-Moabit von 18 Uhr bis ca. 19.30 Uhr zwischen Lüneburger Straße (Bahnunterführung) und Moltkebrücke in beiden Richtungen gesperrt.

Für Donnerstag, den 19. November, hatte Bundeskanzler Merz ein Treffen der „Koalition der Willigen“ im Kanzleramt einberufen. Knapp 40 Delegationen, rund 30 davon unter Leitung von Staats- oder Regierungschefs, waren vor Ort. Angekündigt waren auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff.

Nato-Parlamentarier tagen bis Montag

Parallel zum Wirtschaftsforum beginnt die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Sie ist vom 20. bis zum 23. November 2026 geplant. Tagungsort ist das Hotel InterContinental an der Budapester Straße in der City West.

Zur abschließenden Plenarsitzung erwartet der Bundestag Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Außenminister Johann Wadephul. In der Budapester Straße könne es wegen der Tagung zeitweise zu Behinderungen kommen, berichtet die Berliner Zeitung unter Berufung auf die VIZ.

Jugendproteste: Bildung und Wehrpflicht im Mittelpunkt

Die Initiative „Gen Z regelt“ verlangt den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Geld solle in die Bildung statt in zusätzliche Rüstungsausgaben fließen. Ihr Protestzug soll vom Alexanderplatz durch die Innenstadt zum Mariannenplatz in Kreuzberg führen.

Gen Z-Proteste: Hier kommt es zu Sperrungen Bildungsprotest der jungen Generation: I n der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr zieht eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmenden vom Platz des 18. März via Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Glinkastraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße und Ebertstraße zurück zum Platz des 18. März.

n der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr zieht eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmenden vom Platz des 18. März via Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Glinkastraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße und Ebertstraße zurück zum Platz des 18. März. Schulstreik gegen die Wehrpflicht: Eine Demonstration mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmenden zieht in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr von der Karl-Marx-Allee u. a. über Singerstraße, Koppenstraße, Rüdersdorfer Straße, Straße der Pariser Kommune, Stralauer Platz, An der Schillingbrücke und Bethaniendamm zum Mariannenplatz.

Eine Demonstration mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmenden zieht in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr von der Karl-Marx-Allee u. a. über Singerstraße, Koppenstraße, Rüdersdorfer Straße, Straße der Pariser Kommune, Stralauer Platz, An der Schillingbrücke und Bethaniendamm zum Mariannenplatz. Ab 9 Uhr starten in diesem Rahmen einige Demonstrationen, die diese Großdemonstration zum Ziel haben. Ausgangsorte sind u. a. die Luisenstraße (Mitte), die Wallstraße (Mitte), der U-Bahnhof Gneisenaustraße (Kreuzberg) und die Blissestraße (Wilmersdorf).

Die Bundesschülerkonferenz stellt dagegen Bildungsthemen in den Mittelpunkt. Schulgebäude müssten saniert werden. Mit ihr rufen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie „Fridays for Future“ zu Protesten auf. Auch die Initiative „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ mobilisiert für Freitag.

Alt-Moabit am Abend gesperrt, Behinderungen am BER

Für die Straße Alt-Moabit hat die VIZ eine Sperrung am Freitag von 18 Uhr bis etwa 19.30 Uhr angekündigt. Sie betrifft beide Fahrtrichtungen zwischen der Bahnunterführung an der Lüneburger Straße und der Moltkebrücke. Anlass ist nach Angaben der Verkehrszentrale ein Staatsbesuch.

Die An- und Abreise der Staatsgäste könne weitere Einschränkungen verursachen. Die Polizei Brandenburg rechne bis einschließlich Freitag auch mit Behinderungen rund um den Flughafen BER und auf seinen Zufahrtsstraßen.

Auch am Freitag sollen laut dem Bericht Hunderte Polizistinnen und Polizisten zusätzlich im Einsatz sein. Die VIZ weist darauf hin, dass unter den erwarteten Staatsgästen auch Personen der höchsten Gefährdungsstufe seien.

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