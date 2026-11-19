Wegen mehrerer hochrangiger Staatsbesuche drohen in Berlin weiträumige Sperrungen. Auch am Flughafen BER kommt es zu Behinderungen.

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An diesem Donnerstag und Freitag muss sich Berlin wegen mehrerer hochrangiger Staatsbesuche auf weiträumige Verkehrsbehinderungen einstellen. Rund um den Flughafen BER kommt es bereits seit Mittwoch zu Einschränkungen, wie die Polizei Brandenburg mitteilte.

Am Donnerstag werden der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Im Kanzleramt soll über die Lage in der Ukraine gesprochen werden. Als Titel des Gipfels nannte der Sender „United for Peace in Ukraine and European Security“.

Einen Tag später steht an der Mühlendammbrücke in Mitte das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft auf dem Programm. Parallel startet die Parlamentarische Versammlung der Nato ihre 72. Jahrestagung, die über drei Tage läuft. Unter den angereisten Gästen befinden sich laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auch Personen der höchsten Gefährdungsstufe. Ein Teil davon sei womöglich schon am Mittwochabend eingetroffen.

Auswirkungen auf den Flugverkehr

Die Polizei Brandenburg verwies auf spürbare Beeinträchtigungen im Umfeld des BER sowie auf den Zufahrtsstraßen bis einschließlich Freitag. Fluggästen wurde geraten, die aktuelle Verkehrslage im Blick zu behalten und für die Fahrt zum Flughafen zusätzliche Zeit einzuplanen. Wer nicht zum Airport müsse, solle das Gebiet nach Möglichkeit großräumig umfahren.

Hinzu kommt am Freitag eine Kundgebung des Bündnisses „Gen Z regelt“. Nach Angaben der Veranstalter soll der Protestzug am Vormittag am Alexanderplatz beginnen und über die Innenstadt zum Mariannenplatz in Kreuzberg führen. Bei einer vergleichbaren Veranstaltung am vergangenen Samstag waren dem rbb zufolge etwa 700 Einsatzkräfte vor Ort.

3000 Polizisten im Einsatz

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) geht an beiden Tagen von einem Aufgebot von mindestens 3000 Beamtinnen und Beamten aus. Mit der höchsten Gefährdungsstufe sind in der Regel zusätzliche Schutzvorkehrungen verbunden – darunter großflächige Absperrungen, zugeschweißte Gullydeckel und eine Überwachung des Luftraums. Erst vor rund zwei Wochen hatte es bei einer Sicherheitskonferenz mit Selenskyj Sperrungen und Zugausfälle in der Stadt gegeben.

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